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28.09.2026 13:59

Γαλλία: «Κλειδώνει» το «ζευγάρι» Λε Πεν – Μελανσόν για τον δεύτερο γύρο, τι δείχνει νέα δημοσκόπηση

28.09.2026 13:59
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Η υποψήφια της ακροδεξιάς Μαρίν Λε Πεν και ο ακροαριστερός διεκδικητής της προεδρίας Ζαν-Λυκ Μελανσόν αναμένεται να φθάσουν στο δεύτερο γύρο των γαλλικών προεδρικών εκλογών της ερχόμενης χρονιάς και στα πέντε σενάρια που εξετάσθηκαν στο πλαίσιο δημοσκόπησης που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι γάλλοι ψηφοφόροι ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με μια αναμέτρηση των άκρων στις εκλογές αυτές, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για τον ερχόμενο Απρίλιο και τον ερχόμενο Μάιο, με τους κεντρώους να μένουν πίσω σε μια περίοδο αύξησης των τιμών, επιβράδυνσης της οικονομίας και γεωπολιτικής αστάθειας.

Η Λεπέν, η οποία ηγείται του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού (RN) φαίνεται να κερδίζει 35% ως 36% στον πρώτο γύρο, έδειξε η δημοσκόπηση του οργανισμού Toluna Harris Interactive, από 33% που είχε συγκεντρώσει σε προηγούμενη δημοσκόπηση που είχε δημοσιοποιηθεί στις 14 Σεπτεμβρίου.

Ο Μελανσόν, επικεφαλής του κόμματος Ανυπότακτη Γαλλία, θα είναι ο αντίπαλος της Λεπέν στο δεύτερο γύρο, κερδίζοντας ποσοστό μεταξύ του 17% και του 18%, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 22 ως τις 24 Σεπτεμβρίου για τον γαλλικό τηλεοπτικό σταθμό M6 και τον όμιλο μέσων ενημέρωσης RTL, που έχει την έδρα του στο Λουξεμβούργο.

Ο κεντρώος υποψήφιος Εντουάρ Φιλίπ φαίνεται να κερδίζει από 13% ως 16%, ποσοστό που δεν αρκεί για να φθάσει στον δεύτερο γύρο.

Η Λε Πεν φαίνεται να νικά στον δεύτερο γύρο τόσο τον Μελανσόν όσο και τον Φιλίπ. Θα κέρδιζε 69% των ψήφων με αντίπαλο τον Μελανσόν και 57% εναντίον του Φιλίπ, σύμφωνα με την έρευνα.

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