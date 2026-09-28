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28.09.2026 14:41

Peter May: Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο διάσημος συγγραφέας και σεναριογράφος

28.09.2026 14:41
peter_may_author
facebook @Peter May - author

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Ο Σκωτσέζος μυθιστοριογράφος και σεναριογράφος Πίτερ Μέι πέθανε σε ηλικία 74 ετών, όπως ανακοίνωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ο γαλλικός εκδοτικός οίκος του, ο οποίος ήταν ο πρώτος που εξέδωσε τη σκωτσέζικη σειρά του, η οποία σημείωσε τεράστια επιτυχία παγκοσμίως.

«Ο Πίτερ Μέι ήταν ένας άνθρωπος με πολύ ευαίσθητη φύση, με μεγάλη ενσυναίσθηση, που νοιαζόταν για τους άλλους κι ήταν απίστευτα ευγενικός», σχολίασε ο εκδοτικός οίκος Rouergue, αποτίνοντας φόρο τιμής στη μνήμη «ενός εξαιρετικά δημιουργικού ανθρώπου».

Ο Πίτερ Μέι ξεκίνησε ως δημοσιογράφος και στη συνέχεια σεναριογράφος για σειρές του BBC και έγινε συγγραφέας περίπου 30 μυθιστορημάτων, συμπεριλαμβανομένου του “Οι κυνηγοί των Χάιλαντς” (Σ.τ.Σ: έτσι κυκλοφόρησε στην ελληνική αγορά), του πρώτου τόμου της σειράς του που διαδραματίζεται στη νήσο Λούις στη Σκωτία και έχει πουλήσει τρία εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

Αυτό το έργο, που έμελλε να τον κάνει διάσημο, εκδόθηκε για πρώτη φορά στη γαλλική του μετάφραση το 2010 από τον εκδοτικό οίκο Éditions du Rouergue, καθώς κανένας αγγλόφωνος εκδότης δεν είχε αναγνωρίσει το ταλέντο του.

Ο Πίτερ Μέι ήταν ένας από τους πιο δημοφιλείς ξένους συγγραφείς αστυνομικής λογοτεχνίας στη Γαλλία.

«Στους “Κυνηγούς των Χάιλαντς” υπάρχουν τα πάντα: υπέροχοι χαρακτήρες, μαγευτικά τοπία (…) Ο Πίτερ ήταν ίσως μπροστά από το σκανδιναβικό κύμα που κινείται σε αυτό το πνεύμα», είχε δηλώσει στο AFP το 2023 η Ντανιέλ Νταστίγκ, ιδρύτρια του γαλλικού εκδοτικού οίκου.

Γεννημένος στη Γλασκώβη στις 20 Δεκεμβρίου 1951, ο Πίτερ Μέι δημοσίευσε το πρώτο του βιβλίο σε ηλικία 26 ετών. Αποβλήθηκε από το σχολείο του τη δεκαετία του 1960 για την κάπως επαναστατική του φύση και ονειρευόταν να γίνει συγγραφέας.

Αφού ξεκίνησε ως δημοσιογράφος, δημιούργησε δύο σειρές για το BBC και στη συνέχεια συνέγραψε και παρήγαγε τη σειρά στη γαελική γλώσσα της Σκωτίας “Machair”, που διαδραματίζεται στο νησί Λούις στη βορειοδυτική Σκωτία.

Εγκατέλειψε την τηλεόραση το 1996 και έγραψε το “Εγκλήματα στο Πεκίνο”, το πρώτο μυθιστόρημα μιας σειράς αστυνομικών μυθιστορημάτων που διαδραματίζονται στην Κίνα.

Ο Σκωτσέζος συγγραφέας, ο οποίος ζούσε στην περιοχή Λοτ της Γαλλίας και είχε αποκτήσει τη γαλλική υπηκοότητα, ανησυχούσε επίσης έντονα για το μέλλον του πλανήτη, ήταν παθιασμένος με τη μουσική και, σύμφωνα με τον εκδότη του, “αφιέρωσε τον ελεύθερο χρόνο του τα τελευταία χρόνια παίζοντας, γράφοντας και συνθέτοντας τραγούδια”.

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