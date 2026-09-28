Πισίνα για… 296 σκύλους στο Λας Βέγκας: Το πάρτι που διεκδικεί ρεκόρ Γκίνες

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Οι πισίνες ενός υδάτινου πάρκου στο Λας Βέγκας γέμισαν την Κυριακή με σκύλους, παιχνίδια και ιδιοκτήτες που είχαν έναν ασυνήθιστο στόχο: να διοργανώσουν το μεγαλύτερο πάρτι σκύλων σε πισίνα.

Σύμφωνα με τον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό KSNV, 296 σκύλοι συγκεντρώθηκαν στο Cowabunga Canyon για το Doodlepalooza, ξεπερνώντας κατά 20 το προηγούμενο καταγεγραμμένο ρεκόρ των 276. Στο πάρτι συμμετείχαν κυρίως κανίς και διασταυρώσεις τους, που έπαιξαν στην πισίνα με κύματα και στους ειδικούς χώρους με νερό.

Παιχνίδι με σκοπό

Πίσω από την προσπάθεια βρισκόταν και ένας πρακτικός σκοπός. Η εκδήλωση συγκέντρωσε χρήματα για τη Doodle Rescue USA, οργάνωση που φροντίζει σκύλους οι οποίοι χρειάζονται κτηνιατρική περίθαλψη, προσωρινή φιλοξενία και νέο σπίτι.

Οι διοργανωτές και το τοπικό μέσο αναφέρουν ότι η επίδοση των 296 σκύλων αναγνωρίστηκε κατά την εκδήλωση. Η δημόσια καταχώριση του Γκίνες εξακολουθεί προς το παρόν να εμφανίζει το προηγούμενο ρεκόρ των 276, οπότε απομένει να ενημερωθεί και εκεί η νέα επίδοση.

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