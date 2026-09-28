«Θέλεις να αγοράσεις αμερικανικά όπλα;»: Η ερώτηση Τραμπ στον Σι που αιφνιδίασε την Ουάσιγκτον

Takeaways by to pontiki AI Ο Αμερικανός πρέσβης στην Κίνα αποκάλυψε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ρώτησε τον Σι Τζινπίνγκ αν θα ήθελε να αγοράσει αμερικανικά όπλα κατά τη διάρκεια συζήτησης για την Ταϊβάν.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε αμηχανία στην κυβέρνηση των ΗΠΑ, η οποία διευκρίνισε ότι η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει ρητά την πώληση αμυντικού εξοπλισμού στην Κίνα.

Ο Λευκός Οίκος και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ τόνισαν πως δεν υφίσταται κανένας σχεδιασμός ή επίσημη πρόταση για τέτοιου είδους συμφωνίες με το Πεκίνο.

Το περιστατικό αναδεικνύει την απρόβλεπτη προσέγγιση του Αμερικανού προέδρου σε ένα ευαίσθητο ζήτημα που αφορά τις γεωπολιτικές ισορροπίες και την ασφάλεια της Ταϊβάν.

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Μια ερώτηση που, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρέσβη στην Κίνα, απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Σι Τζινπίνγκ έφερε σε δύσκολη θέση την ίδια του την κυβέρνηση. Ενώ οι δύο ηγέτες συζητούσαν τις αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν, ο Τραμπ φέρεται να ρώτησε τον Κινέζο πρόεδρο αν θα ήθελε να αγοράσει και εκείνος αμερικανικά όπλα.

Την αναφορά έκανε ο Ντέιβιντ Περντιού, πρέσβης των ΗΠΑ στο Πεκίνο, σε τηλεοπτική συνέντευξη την Κυριακή. Περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ δικαιολογεί τις πωλήσεις οπλικών συστημάτων στην Ταϊβάν, είπε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος υπενθυμίζει πως η χώρα του πουλά όπλα σε πολλά μέρη του κόσμου και «κάποια στιγμή ρώτησε τον πρόεδρο Σι αν θα ήθελε να αγοράσει κι εκείνος».

Ο Περντιού δεν διευκρίνισε πότε έγινε η ερώτηση, πώς αντέδρασε ο Σι ή αν επρόκειτο για αστείο. Η αποκάλυψή του, ωστόσο, αποκτά ιδιαίτερο βάρος επειδή αφορά τους δύο βασικούς γεωπολιτικούς ανταγωνιστές της εποχής και διατυπώθηκε την ώρα που η Ταϊβάν αναμένει την έγκριση νέου αμερικανικού εξοπλιστικού πακέτου.

Το παράδοξο πίσω από την ερώτηση

Για το Πεκίνο, οι πωλήσεις αμερικανικών όπλων στην Ταϊβάν αποτελούν σταθερή αιτία σύγκρουσης με την Ουάσιγκτον. Οι ΗΠΑ, από την πλευρά τους, διατηρούν ανεπίσημες σχέσεις με την αυτοδιοικούμενη νήσο και δεσμεύονται από την εσωτερική τους νομοθεσία να τη βοηθούν να διαθέτει μέσα αυτοάμυνας.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ιδέα ότι ο Τραμπ ρώτησε την Κίνα αν θέλει να γίνει και εκείνη πελάτης της αμερικανικής αμυντικής βιομηχανίας προκάλεσε εύλογα απορίες. Ο Λευκός Οίκος ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει σχέδιο πώλησης όπλων στην Κίνα, ενώ το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ήταν ακόμη πιο κατηγορηματικό: η αμερικανική νομοθεσία απαγορεύει τέτοιες πωλήσεις και δεν υπάρχει ούτε προσφορά ούτε σχεδιασμός για συμφωνία.

Η Ταϊβάν παρακολουθεί

Η συζήτηση έρχεται σε μια ευαίσθητη στιγμή για την Ταϊπέι. Ένα νέο πακέτο αμερικανικών όπλων, ύψους περίπου 14 δισ. δολαρίων, παραμένει σε εκκρεμότητα, ενώ ο Τραμπ έχει περιγράψει στο παρελθόν τις πωλήσεις προς την Ταϊβάν ως διαπραγματευτικό χαρτί στις σχέσεις του με την Κίνα.

Η ερώτηση προς τον Σι δεν συνιστά αλλαγή πολιτικής ούτε πραγματική πρόταση πώλησης. Αναδεικνύει, όμως, πόσο απρόβλεπτος μπορεί να γίνει ο χειρισμός ενός ζητήματος στο οποίο η ασφάλεια της Ταϊβάν, οι σχέσεις ΗΠΑ και Κίνας και οι εμπορικές επιδιώξεις της Ουάσιγκτον συναντώνται στο ίδιο τραπέζι.

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