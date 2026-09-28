search
ΔΕΥΤΕΡΑ 28.09.2026 13:30
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.09.2026 13:03

«Θέλεις να αγοράσεις αμερικανικά όπλα;»: Η ερώτηση Τραμπ στον Σι που αιφνιδίασε την Ουάσιγκτον

28.09.2026 13:03
trump-shi
pontiki icon Takeaways by to pontiki AI
  • Ο Αμερικανός πρέσβης στην Κίνα αποκάλυψε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ρώτησε τον Σι Τζινπίνγκ αν θα ήθελε να αγοράσει αμερικανικά όπλα κατά τη διάρκεια συζήτησης για την Ταϊβάν.
  • Η κίνηση αυτή προκάλεσε αμηχανία στην κυβέρνηση των ΗΠΑ, η οποία διευκρίνισε ότι η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει ρητά την πώληση αμυντικού εξοπλισμού στην Κίνα.
  • Ο Λευκός Οίκος και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ τόνισαν πως δεν υφίσταται κανένας σχεδιασμός ή επίσημη πρόταση για τέτοιου είδους συμφωνίες με το Πεκίνο.
  • Το περιστατικό αναδεικνύει την απρόβλεπτη προσέγγιση του Αμερικανού προέδρου σε ένα ευαίσθητο ζήτημα που αφορά τις γεωπολιτικές ισορροπίες και την ασφάλεια της Ταϊβάν.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Μια ερώτηση που, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρέσβη στην Κίνα, απηύθυνε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Σι Τζινπίνγκ έφερε σε δύσκολη θέση την ίδια του την κυβέρνηση. Ενώ οι δύο ηγέτες συζητούσαν τις αμερικανικές πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν, ο Τραμπ φέρεται να ρώτησε τον Κινέζο πρόεδρο αν θα ήθελε να αγοράσει και εκείνος αμερικανικά όπλα.

Την αναφορά έκανε ο Ντέιβιντ Περντιού, πρέσβης των ΗΠΑ στο Πεκίνο, σε τηλεοπτική συνέντευξη την Κυριακή. Περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ δικαιολογεί τις πωλήσεις οπλικών συστημάτων στην Ταϊβάν, είπε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος υπενθυμίζει πως η χώρα του πουλά όπλα σε πολλά μέρη του κόσμου και «κάποια στιγμή ρώτησε τον πρόεδρο Σι αν θα ήθελε να αγοράσει κι εκείνος».

Ο Περντιού δεν διευκρίνισε πότε έγινε η ερώτηση, πώς αντέδρασε ο Σι ή αν επρόκειτο για αστείο. Η αποκάλυψή του, ωστόσο, αποκτά ιδιαίτερο βάρος επειδή αφορά τους δύο βασικούς γεωπολιτικούς ανταγωνιστές της εποχής και διατυπώθηκε την ώρα που η Ταϊβάν αναμένει την έγκριση νέου αμερικανικού εξοπλιστικού πακέτου.

Το παράδοξο πίσω από την ερώτηση

Για το Πεκίνο, οι πωλήσεις αμερικανικών όπλων στην Ταϊβάν αποτελούν σταθερή αιτία σύγκρουσης με την Ουάσιγκτον. Οι ΗΠΑ, από την πλευρά τους, διατηρούν ανεπίσημες σχέσεις με την αυτοδιοικούμενη νήσο και δεσμεύονται από την εσωτερική τους νομοθεσία να τη βοηθούν να διαθέτει μέσα αυτοάμυνας.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ιδέα ότι ο Τραμπ ρώτησε την Κίνα αν θέλει να γίνει και εκείνη πελάτης της αμερικανικής αμυντικής βιομηχανίας προκάλεσε εύλογα απορίες. Ο Λευκός Οίκος ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει σχέδιο πώλησης όπλων στην Κίνα, ενώ το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ήταν ακόμη πιο κατηγορηματικό: η αμερικανική νομοθεσία απαγορεύει τέτοιες πωλήσεις και δεν υπάρχει ούτε προσφορά ούτε σχεδιασμός για συμφωνία.

Η Ταϊβάν παρακολουθεί

Η συζήτηση έρχεται σε μια ευαίσθητη στιγμή για την Ταϊπέι. Ένα νέο πακέτο αμερικανικών όπλων, ύψους περίπου 14 δισ. δολαρίων, παραμένει σε εκκρεμότητα, ενώ ο Τραμπ έχει περιγράψει στο παρελθόν τις πωλήσεις προς την Ταϊβάν ως διαπραγματευτικό χαρτί στις σχέσεις του με την Κίνα.

Η ερώτηση προς τον Σι δεν συνιστά αλλαγή πολιτικής ούτε πραγματική πρόταση πώλησης. Αναδεικνύει, όμως, πόσο απρόβλεπτος μπορεί να γίνει ο χειρισμός ενός ζητήματος στο οποίο η ασφάλεια της Ταϊβάν, οι σχέσεις ΗΠΑ και Κίνας και οι εμπορικές επιδιώξεις της Ουάσιγκτον συναντώνται στο ίδιο τραπέζι.

Διαβάστε επίσης

Ολλανδία: Παιδί μόλις δύο ετών υποβλήθηκε σε ευθανασία – Σοκ στην κοινωνία

Η Ισλανδή ΥΠΕΞ επιστρέφει στον Νετανιάχου τη φράση «ηθικοί δειλοί»… και τον «ισοπεδώνει»

Η Κάλας ζητάει από τους Ευρωπαίους νέα ενίσχυση για τις «Ασπίδες» με περισσότερα πολεμικά πλοία και Patriot για την Ουκρανία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tileorasi_28322_new
MEDIA

Νέο «κύμα» με πρεμιέρες και φρέσκιες σειρές από αρχές Οκτωβρίου

AllwynForward
ADVERTORIAL

Από την Ελλάδα στις διεθνείς αγορές: Η νέα γενιά επιχειρήσεων του Allwyn Forward

thasos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θάσος: Νεκρός 51χρονος Γερμανός τουρίστας στην παραλία «Σαλιάρα»

opadoi-ethniki-omada
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τρέλα μετά τον θρίαμβο στην Γερμανία: Πάνω από 100.000 αιτήσεις για τα δύο ματς στη Τούμπα με Ολλανδία και «Πάντσερ»

BOLOS
ΕΛΛΑΔΑ

Στο νοσοκομείο του Βόλου με σοβαρά εγκαύματα 12χρονος από την Αλόννησο – Ξέσπασε φωτιά στην κουζίνα του σπιτιού του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Button
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το κουμπί στο αυτοκίνητο που πολλοί δεν το ξέρουν και βοηθά να βλέπουμε καλύτερα στη βροχή

kypseli metro
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη – Μετρό: Ο εργολάβος θα ζητήσει αποζημίωση από το Δημόσιο - Αλαλούμ με τις ζημιές και τις καθιζήσεις στις πολυκατοικίες

Adonis-Samaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς: Στήνει ψηφοδέλτια, κρατά κλειστά τα χαρτιά του – Τα ονόματα, το «πάμε, πρόεδρε» και η αγωνία της ΝΔ

vroutsis_gamos_kori
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βρούτσης: Από τα υπουργικά έδρανα… στα σκαλιά της εκκλησίας με τη Νίκη και τον Τάσο

raf fairford
ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Μία αγρότισσα γύρισε από ξενύχτι, είδε τρία βαν και μασκοφόρους και ειδοποίησε την αστυνομία για να αποφευχθεί το τρομοκρατικό χτύπημα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 28.09.2026 13:29
tileorasi_28322_new
MEDIA

Νέο «κύμα» με πρεμιέρες και φρέσκιες σειρές από αρχές Οκτωβρίου

AllwynForward
ADVERTORIAL

Από την Ελλάδα στις διεθνείς αγορές: Η νέα γενιά επιχειρήσεων του Allwyn Forward

thasos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θάσος: Νεκρός 51χρονος Γερμανός τουρίστας στην παραλία «Σαλιάρα»

1 / 3