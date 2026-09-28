Ολλανδία: Παιδί μόλις δύο ετών υποβλήθηκε σε ευθανασία – Σοκ στην κοινωνία

Takeaways by to pontiki AI Ένα δίχρονο παιδί στην Ολλανδία υποβλήθηκε σε ιατρικά υποβοηθούμενο θάνατο λόγω σοβαρών και μη αναστρέψιμων προβλημάτων υγείας.

Πρόκειται για την πρώτη περίπτωση παιδιού κάτω των δώδεκα ετών που υποβάλλεται σε ευθανασία μετά τη σχετική νομοθετική αλλαγή.

Η αρμόδια επιτροπή έκρινε ότι ο γιατρός ενήργησε σύμφωνα με τους κανόνες της δέουσας ιατρικής φροντίδας κατά τη διαδικασία.

Το παιδί αντιμετώπιζε μόνιμες εγκεφαλικές βλάβες και επιληπτικές κρίσεις που δεν ανταποκρίνονταν στη φαρμακευτική αγωγή παρά τις παρεμβάσεις.

Οι γονείς και ο γιατρός κατέληξαν στην απόφαση αυτή καθώς έκριναν ότι η κατάσταση του παιδιού προκαλούσε αφόρητη οδύνη χωρίς προοπτική βελτίωσης.

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Ένα παιδί δύο ετών υποβλήθηκε σε ευθανασία στην Ολλανδία, σε μια υπόθεση που, σύμφωνα με την αρμόδια επιτροπή, αποτελεί την πρώτη περίπτωση παιδιού κάτω των 12 ετών-που υποβλήθηκε σε ιατρικά υποβοηθούμενο θάνατο προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία. Η κατάσταση της υγείας του ήταν τέτοια που θεωρήθηκε ότι δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί.

Η υπόθεση έγινε γνωστή πριν από λίγες μέρες μέσα από έκθεση της Επιτροπής για τις Όψιμες Εκτρώσεις και τον Τερματισμό της Ζωής σε Νεογνά και Παιδιά

Συγκεκριμένα, η επιτροπή εξέτασε την υπόθεση και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο γιατρός που προχώρησε στην ευθανασία ενήργησε σύμφωνα με τις απαιτήσεις της δέουσας ιατρικής φροντίδας.

Το παιδί, ηλικίας σχεδόν 24 μηνών όταν τερματίστηκε η ζωή του, τον περασμένο Ιούνιο, είχε γεννηθεί πρόωρα, μόλις στην 26η εβδομάδα κύησης.

Σοβαρές και μη αναστρέψιμες παθήσεις

Κατά τη διάρκεια της σύντομης ζωής του υπέφερε από σοβαρή εγκεφαλική βλάβη, εγκεφαλική παράλυση και προβλήματα όρασης. Παράλληλα, αντιμετώπιζε επιληπτικές κρίσεις που δεν ανταποκρίνονταν στη φαρμακευτική αγωγή, ενώ παρουσίαζε και συσσώρευση βλέννας στους πνεύμονες, γεγονός που δυσχέραινε σημαντικά την αναπνοή του.

Ο γιατρός και οι γονείς του παιδιού έκριναν ότι η κατάστασή του δεν μπορούσε πλέον να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με ιατρική θεραπεία και αποφάσισαν να προχωρήσουν στον τερματισμό της ζωής του, σύμφωνα με όσα αναφέρει η Daily Mail σε σχετικό δημοσίευμα.

Σύμφωνα με την έκθεση, ο γιατρός είχε προηγουμένως συμβουλευτεί άλλους ανεξάρτητους γιατρούς για δεύτερη γνώμη. Εκείνοι κατέληξαν ότι το παιδί «εκείνη τη στιγμή δεν υπέφερε συνεχώς και αφόρητα».

Οι επιληπτικές κρίσεις προκαλούσαν μεγάλη δυσφορία, αλλά δεν ήταν συνεχείς, ενώ, όπως εκτίμησαν, υπήρχαν ακόμη «λογικές εναλλακτικές, όπως παρηγορητικές επιλογές και άλλα φάρμακα που ενδεχομένως θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε καλύτερο έλεγχο των επιληπτικών κρίσεων».

Ο γιατρός ζήτησε στη συνέχεια νέα δεύτερη γνώμη από άλλον γιατρό. Εκείνος έκρινε ότι η «αφόρητη οδύνη του παιδιού ήταν ξεκάθαρα εμφανής» και ότι πληρούνταν οι προϋποθέσεις για την ευθανασία.

Η αρμόδια επιτροπή συμφώνησε με αυτή την εκτίμηση. Όπως ανέφερε, «όλες οι πτυχές του “να είσαι άνθρωπος” –ως προς τις κινητικές δεξιότητες, τη συμπεριφορά και την προσωπικότητα– είχαν υποστεί σοβαρή βλάβη και δεν επρόκειτο να βελτιωθούν».

Πρόσθεσε ότι, παρά όλες τις ιατρικές και μη ιατρικές παρεμβάσεις, οι γονείς και ο γιατρός δεν παρατήρησαν καμία βελτίωση και είχαν πειστεί ότι το παιδί υπέφερε αφόρητα και χωρίς προοπτική ανακούφισης.

Τι ισχύει στην Ολλανδία

Η υποβοηθούμενη θανάτωση για βαριά ασθενή παιδιά ηλικίας από ενός έως 12 ετών είναι νόμιμη στην Ολλανδία εδώ και δύο χρόνια. Πριν από την αλλαγή του πλαισίου, η ευθανασία προβλεπόταν μόνο για νεογνά και για άτομα άνω των 12 ετών.

Για τα παιδιά αυτής της ηλικιακής ομάδας απαιτείται η έγκριση των γονέων, το παιδί να υποφέρει αφόρητα και να μην υπάρχει πιθανότητα ανάρρωσης.

Για τους υπόλοιπους ασθενείς, η ευθανασία επιτρέπεται όταν το αίτημα προέρχεται από τον ίδιο τον ασθενή και ο γιατρός κρίνει ότι υπάρχει αφόρητη οδύνη.

Ο γιατρός πρέπει επίσης να διαπιστώσει ότι ο ασθενής δεν βρίσκεται υπό πίεση και να ζητήσει δεύτερη ιατρική γνώμη.

Η Ολλανδία νομιμοποίησε την ευθανασία για ανίατες ασθένειες το 2002, ενώ το μέτρο απολαμβάνει ισχυρή κοινωνική υποστήριξη.

Μέχρι την αλλαγή του πλαισίου δεν υπήρχε σαφής πολιτική για παιδιά ηλικίας ενός έως 12 ετών, καθώς θεωρούνταν ότι δεν μπορούσαν να λάβουν μόνα τους αποφάσεις για τον τερματισμό της ζωής τους.

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