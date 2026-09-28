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28.09.2026 11:56

Η Τεχεράνη διαψεύδει τον Τραμπ – «Δεν υπάρχει σχέδιο για νέες συνομιλίες»

28.09.2026 11:56
iran teherani 88- new
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  • Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna διέψευσε τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί επικείμενης επανέναρξης των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.
  • Η ιρανική αντιπροσωπεία στη Νέα Υόρκη δεν προγραμματίζει συνομιλίες και αναμένεται να επιστρέψει στην Τεχεράνη την ερχόμενη Τρίτη.
  • Το Ιράν έχει θέσει επτά όρους για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, τους οποίους απέρριψε ο Τραμπ.
  • Οι θέσεις της Τεχεράνης διαβιβάστηκαν στην αμερικανική πλευρά μέσω μεσολαβητή από το Κατάρ κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας.

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Το πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν Irna μετέδωσε σήμερα (28/9) ότι δεν είναι προγραμματισμένες νέες συνομιλίες με τις ΗΠΑ, διαψεύδοντας τον Ντόναλντ Τραμπ που είχε μιλήσει για πιθανή επανέναρξή τους εντός της εβδομάδας.

«Η ιρανική αντιπροσωπεία που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη (σ.σ. για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ) δεν προβλέπεται να έχει διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ», ανέφερε το Irna επικαλούμενο πηγή που πρόσκειται στην αντιπροσωπεία.

Ο Τραμπ δήλωσε χθες, Κυριακή (28/9) στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios ότι αναμένει να ξαναρχίσουν σύντομα οι συνομιλίες με το Ιράν, μία ημέρα αφού απέρριψε την πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη για το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ μέσα σε διάστημα επτά ημερών.

«Οι απόψεις και οι θέσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν διαβιβάσθηκαν ξεκάθαρα και ρητά στην αμερικανική πλευρά την προηγούμενη Τρίτη μέσω ενός μεσολαβητή από το Κατάρ», πρόσθεσε το Irna, διευκρινίζοντας ότι η αποστολή θα επιστρέψει αύριο Τρίτη στην Τεχεράνη.

Το Ιράν έχει ανακοινώσει ότι έθεσε επτά όρους για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

Η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός, από την οποία περνούσε πριν τον πόλεμο το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής υδρογονανθράκων, έχει βρεθεί στο επίκεντρο του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ο οποίος ξέσπασε μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα τον Φεβρουάριο. Έκτοτε η Τεχεράνη διεκδικεί τον έλεγχο του Στενού εμποδίζοντας τη θαλάσσια κυκλοφορία και η Ουάσινγκτον έχει επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια.

Σύμφωνα με το Axios, έμμεσες διαπραγματεύσεις με τη μεσολάβηση του Κατάρ ενδέχεται να πραγματοποιηθούν ήδη σήμερα, λιγότερο από μία εβδομάδα μετά τις έμμεσες διαπραγματεύσεις που είχαν οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί.

Το Ιράν θέτει ως προϋπόθεση για τον άνοιγμα του Στενού τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα στη Μέση Ανατολή – περιλαμβανομένου του Λιβάνου – για επτά ημέρες, την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, την άρση των κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο και τον τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού.

Το Σάββατο ο Τραμπ απέρριψε την πρόταση. Επί του πεδίου παρατηρείται ηρεμία τις τελευταίες εβδομάδες: οι ΗΠΑ δεν έχουν πλήξει το Ιράν από την 1η Σεπτεμβρίου, αν και συχνά πλοία γίνονται στόχος επιθέσεων στο Στενό του Ορμούζ.

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