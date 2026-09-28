Στο νοσοκομείο του Βόλου με σοβαρά εγκαύματα 12χρονος από την Αλόννησο – Ξέσπασε φωτιά στην κουζίνα του σπιτιού του

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στο νοσοκομείο του Βόλου με σοβαρά εγκαύματα μεταφέρθηκε χθες το απόγευμα ένας 12χρονος από την Αλόννησο.

Σύμφωνα με το gegonota.news ο 12χρονος τραυματίστηκε μετά από φωτιά που ξέσπασε στην κουζίνα του σπιτιού του.

Μεταφέρθηκε άρον-άρον με ταχύπλοο

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά στο Περιφερειακό Κέντρο Υγείας Αλοννήσου, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η εισαγωγή του στο νοσοκομείο.

Η διακομιδή του από την Αλόννησο έγινε με ταχύπλοο κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν.

Διαβάστε επίσης

Φλώρινα: Χειροπέδες σε απατεώνες «εφοριακούς» – Τρεις συλλήψεις, ανήλικος ο ένας

Θάνατος Μαζωνάκη: Η Γάκα αρνείται ότι τού έκανε μέθη – «Εξαφανίστηκε» το μηχάνημα υδροθεραπείας από το «ιατρείο» – «Δεν θα μεταφέρουμε τη δίκη στα ΜΜΕ», λέει ο δικηγόρος του ζευγαριού

Βιολάντα: Καταγγελίες-σοκ για απειλές και απολύσεις μαρτύρων μετά την αποφυλάκιση του βασικού κατηγορούμενου – Επέστρεψε στο εργοστάσιο