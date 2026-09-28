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28.09.2026 13:03

Στο νοσοκομείο του Βόλου με σοβαρά εγκαύματα 12χρονος από την Αλόννησο – Ξέσπασε φωτιά στην κουζίνα του σπιτιού του

28.09.2026 13:03
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Στο νοσοκομείο του Βόλου με σοβαρά εγκαύματα μεταφέρθηκε χθες το απόγευμα ένας 12χρονος από την Αλόννησο.

Σύμφωνα με το gegonota.news ο 12χρονος τραυματίστηκε μετά από φωτιά που ξέσπασε στην κουζίνα του σπιτιού του.

Μεταφέρθηκε άρον-άρον με ταχύπλοο

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε αρχικά στο Περιφερειακό Κέντρο Υγείας Αλοννήσου, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η εισαγωγή του στο νοσοκομείο.

Η διακομιδή του από την Αλόννησο έγινε με ταχύπλοο κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν.

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