Προσπαθεί να τα μαζέψει ο Χάρης Θεοχάρης για τους «κακομοίρηδες»

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«Λανθασμένη» φράση, αλλά… δεν την είπε για τους πολίτες. Αυτό υποστήριξε ο Χάρης Θεοχάρης μετά τον σάλο που προκάλεσε η δήλωση του για τα «κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη», κάνοντας ωστόσο μια προσπάθεια να μαζέψει τις αντιδράσεις και αναγνωρίζοντας τουλάχιστον ότι «έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός».

«Εγώ εξέφρασα μια λανθασμένη φράση, είναι αλήθεια» είπε ο Χάρης Θεοχάρης ο οποίος ισχυρίστηκε μιλώντας στο ραδιόφωνο του ALPHA, ότι αναφερόταν στα κόμματα της αντιπολίτευσης και όχι στους πολίτες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Ο Χάρης Θεοχάρης υποστήριξε ότι η αντιπολίτευση μηδενίζει κάθε πρόοδο που έχει καταγραφεί και παρουσιάζει, κατά την άποψή του, μια εικόνα της χώρας που δεν ανταποκρίνεται συνολικά στην πραγματικότητα.

Πιο συγκεκριμένα, ερωτηθείς για το αν ήταν λάθος η φράση του, απάντησε: «Εννοείται, εννοείται. Προσωπικά δεν έχω λόγο να πω για παρερμηνεία των λεγομένων μου. Σας εκφράζω αυτό που ήθελα να διατυπώσω εκείνη τη στιγμή. Ότι περιγράφουν μια ανύπαρκτη Ελλάδα, μια Ελλάδα κακόμοιρη, μίζερη και φοβική. Δεν θεωρώ ότι ζούμε σε αυτή την Ελλάδα. Θεωρώ ότι η Ελλάδα, ξαναλέω, κοιτάζει και ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Έχουμε καταφέρει πολλά πράγματα, έχουμε μπροστά μας πολλά περισσότερα να καταφέρουμε».

Όπως είπε, υπάρχουν πολίτες που συνεχίζουν να περνούν δύσκολα, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι η συνολική εικόνα της κοινωνίας μπορεί να περιγράφεται αποκλειστικά μέσα από αυτές τις περιπτώσεις. Παράλληλα πρόσθεσε ότι υπάρχει μια Ελλάδα που «προσπαθεί, δυσκολεύεται, σφίγγει το ζωνάρι, αλλά πετυχαίνει», αναφερόμενος μεταξύ άλλων στην παραγωγή, τις εξαγωγές, την απασχόληση και τους μισθούς.

🎙️ Ήταν λάθος διατύπωση. Δεν ήταν πρόθεσή μου να χαρακτηρίσω κανέναν πολίτη



Από την παρουσία μου στο ραδιόφωνο του «Alpha Radio 98.9» με τον Νίκο Παναγιωτόπουλο



🎙️ Ολόκληρη η παρουσία μου

👉 https://t.co/Lh19QbPCRt#HarryTheoharis #GreeceMFA #Greece #Notia #NeaDimokratia #ΝΔ pic.twitter.com/Rj2s5IpqFg September 28, 2026

Σε ερώτηση εάν θεωρεί «κακομοίρηδες» ή «μίζερους» τους πολίτες που διαμαρτύρονται, ο υφυπουργός Εξωτερικών απάντησε κατηγορηματικά: «Όχι, σε καμία περίπτωση».

«Εγώ εκφράστηκα σε σχέση με τα κόμματα και το πώς περιγράφουν τη χώρα μας», είπε, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία για το ποιοι πολίτες βρίσκονται σε δυσκολότερη θέση, ώστε τα μέτρα στήριξης να είναι στοχευμένα και όχι οριζόντια.

Ο Χάρης Θεοχάρης επανέλαβε στη συνέχεια στη διάρκεια της συνέντευξης ότι η συγκεκριμένη φράση δεν απέδωσε σωστά αυτό που ήθελε να πει. «Προφανώς, όπως λέω και εγώ, έπρεπε να είμαι πιο προσεκτικός στην έκφρασή μου», σημείωσε.

Τι είχε πει ο Χάρης Θεοχάρης

Υπενθυμίζεται πως, η αρχική δήλωση είχε γίνει σε συζήτηση στο Action24 για την ακρίβεια, όπου ο Χάρης Θεοχάρης είχε υποστηρίξει ότι, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολίτες, η συνολική εικόνα της χώρας δεν πρέπει, κατά την άποψή του, να παρουσιάζεται αποκλειστικά με αρνητικούς όρους.

Ο Χάρης Θεοχάρης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Εμείς εκπροσωπούμε τους νοικοκύρηδες, έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη».

«Όλοι μας έχουμε δυσκολίες, όλοι ζουν την ακρίβεια, αλλά δεν είμαστε μια χώρα που ζούμε στη μιζέρια» είπε μεταξύ άλλων.

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