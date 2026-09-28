search
ΔΕΥΤΕΡΑ 28.09.2026 16:32
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.09.2026 14:40

Έκρηξη στην Πλάκα: Σοβαρές ζημιές σε δύο κτίρια – Συνεχίζονται οι έλεγχοι της Πολεοδομίας

28.09.2026 14:40
plaka2

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Συνεχίζεται η αυτοψία από τα κλιμάκια της Πολεοδομίας, στα σπίτια που υπέστησαν ζημιές από την έκρηξη στην Πλάκα, που στοίχησε τη ζωή σε έξι ανθρώπους.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Περιουσίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλαύτης, δήλωσε ότι έχουν ήδη προκύψει τα πρώτα συμπεράσματα από τις αυτοψίες, ενώ η επίσημη έκθεση αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Όπως ανέφερε, έχει διαπιστωθεί «κάποια αποδιοργάνωση στον φέροντα οργανισμό των δύο όμορων κτιρίων», ενώ στα υπόλοιπα κτίρια της περιοχής οι ζημιές χαρακτηρίζονται μέχρι στιγμής δευτερεύουσες.

Οι αυτοψίες επικεντρώνονται στα δύο διπλανά ακίνητα, όπου έχουν καταγραφεί οι σοβαρότερες ενδείξεις δομικών βλαβών. Στα υπόλοιπα κτίρια της περιοχής, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα, οι ζημιές είναι περιορισμένης έκτασης.

Η ολοκλήρωση της έκθεσης αυτοψίας αναμένεται να δώσει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση των κτιρίων και τα μέτρα που ενδεχομένως απαιτούνται.

Συνεχίζεται η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων

Την ίδια στιγμή, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων.

Συγγενείς των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη έχουν φτάσει στην Ελλάδα και αναμένεται να δώσουν δείγματα γενετικού υλικού στις αρμόδιες αρχές.

Το DNA των συγγενών θα συγκριθεί με το γενετικό υλικό που έχει ληφθεί από τις σορούς, ώστε να ολοκληρωθεί με ασφάλεια η διαδικασία ταυτοποίησης.

Στο μικροσκόπιο η εγκατάσταση φυσικού αερίου

Την ίδια ώρα, οι εμπειρογνώμονες της Πυροσβεστικής και οι αρμόδιοι τεχνικοί συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστωθεί τι προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο δεύτερος όροφος του κτιρίου, όπου υπήρχε ενεργή εγκατάσταση φυσικού αερίου στο διαμέρισμα του ηλικιωμένου ζευγαριού.

Οι αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων το boiler και την κουζίνα, ενώ έχουν απομακρυνθεί για εργαστηριακή εξέταση τμήματα του παλιού αγωγού και ο μετρητής φυσικού αερίου.

Στόχος των ερευνών είναι να διαπιστωθεί εάν υπήρξε διαρροή ή κάποια βλάβη στην εγκατάσταση που θα μπορούσε να συνδέεται με την έκρηξη.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και τα ίχνη καύσης που εντοπίστηκαν στο συγκεκριμένο σημείο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει οριστικό συμπέρασμα για τα αίτια της τραγωδίας.

Διαβάστε επίσης

Θάσος: Νεκρός 51χρονος Γερμανός τουρίστας στην παραλία «Σαλιάρα»

Στο νοσοκομείο του Βόλου με σοβαρά εγκαύματα 12χρονος από την Αλόννησο – Ξέσπασε φωτιά στην κουζίνα του σπιτιού του

Φλώρινα: Χειροπέδες σε απατεώνες «εφοριακούς» – Τρεις συλλήψεις, ανήλικος ο ένας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kafsima times
ΚΟΣΜΟΣ

Βρυξέλλες προς ευρωπαϊκές κυβερνήσεις: Αντιμετωπίστε την ενεργειακή κρίση ή δείτε την ακροδεξιά να παίρνει την εξουσία

tsapras_2809_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

UEFA Nations League – Εθνική: Αμφίβολος με Ολλανδία ο Βαγιαννίδης, κλήθηκε εκτάκτως ο Τσάπρας

papas leon gallia macron – new
ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα ειρήνης από τον Πάπα Λέοντα στη Γαλλία: Η Ευρώπη να δείξει θάρρος στην διαπραγμάτευση και να θυσιάσει θέσεις για να λήξει ο πόλεμος

mazonakis-new (2)
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Ο Θεοδωρόπουλος μας είπε ότι είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι για τον θάνατο του», κατέθεσε νοσηλεύτρια 

lisa_bts_2809_1920-1080_new
ΜΟΥΣΙΚΗ

MTV VMA 2026: Ιστορικές νίκες για τους BTS και τη Lisa των Blackpink (photos/videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Button
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το κουμπί στο αυτοκίνητο που πολλοί δεν το ξέρουν και βοηθά να βλέπουμε καλύτερα στη βροχή

Adonis-Samaras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς: Στήνει ψηφοδέλτια, κρατά κλειστά τα χαρτιά του – Τα ονόματα, το «πάμε, πρόεδρε» και η αγωνία της ΝΔ

KALODIO_NEW_1234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καλώδιο με Κύπρο σε… σύνδρομο «κολοκυθιάς»: Αλλάζουν τη χάραξη για την Τουρκία - Ο ελιγμός, το τουρκολιβυκό και το ρίσκο με τα 12 μίλια

kypseli metro
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη – Μετρό: Ο εργολάβος θα ζητήσει αποζημίωση από το Δημόσιο - Αλαλούμ με τις ζημιές και τις καθιζήσεις στις πολυκατοικίες

NO_OBU_diodia_1920x1080_v2
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι σημαίνει το «ΟΧΙ OBU» στα διόδια - Η ένδειξη που μπερδεύει τους οδηγούς

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 28.09.2026 16:30
kafsima times
ΚΟΣΜΟΣ

Βρυξέλλες προς ευρωπαϊκές κυβερνήσεις: Αντιμετωπίστε την ενεργειακή κρίση ή δείτε την ακροδεξιά να παίρνει την εξουσία

tsapras_2809_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

UEFA Nations League – Εθνική: Αμφίβολος με Ολλανδία ο Βαγιαννίδης, κλήθηκε εκτάκτως ο Τσάπρας

papas leon gallia macron – new
ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα ειρήνης από τον Πάπα Λέοντα στη Γαλλία: Η Ευρώπη να δείξει θάρρος στην διαπραγμάτευση και να θυσιάσει θέσεις για να λήξει ο πόλεμος

1 / 3