Έκρηξη στην Πλάκα: Σοβαρές ζημιές σε δύο κτίρια – Συνεχίζονται οι έλεγχοι της Πολεοδομίας

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Συνεχίζεται η αυτοψία από τα κλιμάκια της Πολεοδομίας, στα σπίτια που υπέστησαν ζημιές από την έκρηξη στην Πλάκα, που στοίχησε τη ζωή σε έξι ανθρώπους.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Περιουσίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλαύτης, δήλωσε ότι έχουν ήδη προκύψει τα πρώτα συμπεράσματα από τις αυτοψίες, ενώ η επίσημη έκθεση αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Όπως ανέφερε, έχει διαπιστωθεί «κάποια αποδιοργάνωση στον φέροντα οργανισμό των δύο όμορων κτιρίων», ενώ στα υπόλοιπα κτίρια της περιοχής οι ζημιές χαρακτηρίζονται μέχρι στιγμής δευτερεύουσες.

Οι αυτοψίες επικεντρώνονται στα δύο διπλανά ακίνητα, όπου έχουν καταγραφεί οι σοβαρότερες ενδείξεις δομικών βλαβών. Στα υπόλοιπα κτίρια της περιοχής, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα, οι ζημιές είναι περιορισμένης έκτασης.

Η ολοκλήρωση της έκθεσης αυτοψίας αναμένεται να δώσει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση των κτιρίων και τα μέτρα που ενδεχομένως απαιτούνται.

Συνεχίζεται η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων

Την ίδια στιγμή, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων.

Συγγενείς των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην έκρηξη έχουν φτάσει στην Ελλάδα και αναμένεται να δώσουν δείγματα γενετικού υλικού στις αρμόδιες αρχές.

Το DNA των συγγενών θα συγκριθεί με το γενετικό υλικό που έχει ληφθεί από τις σορούς, ώστε να ολοκληρωθεί με ασφάλεια η διαδικασία ταυτοποίησης.

Στο μικροσκόπιο η εγκατάσταση φυσικού αερίου

Την ίδια ώρα, οι εμπειρογνώμονες της Πυροσβεστικής και οι αρμόδιοι τεχνικοί συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστωθεί τι προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη. Στο επίκεντρο βρίσκεται ο δεύτερος όροφος του κτιρίου, όπου υπήρχε ενεργή εγκατάσταση φυσικού αερίου στο διαμέρισμα του ηλικιωμένου ζευγαριού.

Οι αρχές εξετάζουν μεταξύ άλλων το boiler και την κουζίνα, ενώ έχουν απομακρυνθεί για εργαστηριακή εξέταση τμήματα του παλιού αγωγού και ο μετρητής φυσικού αερίου.

Στόχος των ερευνών είναι να διαπιστωθεί εάν υπήρξε διαρροή ή κάποια βλάβη στην εγκατάσταση που θα μπορούσε να συνδέεται με την έκρηξη.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και τα ίχνη καύσης που εντοπίστηκαν στο συγκεκριμένο σημείο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει οριστικό συμπέρασμα για τα αίτια της τραγωδίας.

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