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28.09.2026 15:32

Έκρηξη στην Πλάκα: Τα σενάρια για τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία – Στην Ιατροδικαστική για την ταυτοποίηση οι συγγενείς των θυμάτων

28.09.2026 15:32
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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για την τραγωδία που σημειώθηκε την Παρασκευή στην Πλάκα, όταν ισχυρή έκρηξη σε κτήριο προκάλεσε τον θάνατο έξι ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και μία έγκυος γυναίκα.

Κλιμάκια της Πολεοδομίας Αθηνών του Δήμου Αθηναίων πραγματοποιούν ελέγχους στατικότητας στα γύρω κτήρια, ώστε να διαπιστωθεί εάν η ισχυρή έκρηξη έχει προκαλέσει ζημιές στις γειτονικές κατασκευές.

Παράλληλα, έχουν εντοπιστεί ρωγμές σε γειτονικά κτίρια, γεγονός που καθιστά απαραίτητους τους λεπτομερείς ελέγχους των αρμόδιων υπηρεσιών.

Έλεγχοι στην εγκατάσταση φυσικού αερίου

Εμπειρογνώμονες της Πυροσβεστικής και οι αρμόδιοι τεχνικοί συνεχίζουν την έρευνα για τα ακριβή αίτια της έκρηξης.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται ο δεύτερος όροφος του κτιρίου, όπου υπήρχε ενεργή εγκατάσταση φυσικού αερίου στο διαμέρισμα ηλικιωμένου ζευγαριού.

Οι αρχές εξετάζουν επίσης το boiler και την κουζίνα, ενώ για εργαστηριακή εξέταση έχουν ληφθεί τμήματα του παλιού αγωγού και ο μετρητής, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν από εκεί προήλθε διαρροή ή αν υπήρξε άλλο πρόβλημα που θα μπορούσε να συνδέεται με την έκρηξη.

Τα ίχνη καύσης που έχουν εντοπιστεί στο συγκεκριμένο σημείο θεωρούνται σημαντικά για την έρευνα, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει εξαχθεί οριστικό συμπέρασμα για τα αίτια.

Οι πραγματογνώμονες αναμένεται να αξιοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, προκειμένου να ανασυνθέσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η φονική έκρηξη.

Η ταυτοποίηση των θυμάτων

Την ίδια ώρα, στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την επίσημη ταυτοποίηση των θυμάτων.

Συγγενείς των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους έχουν φτάσει στην Ελλάδα και αναμένεται να δώσουν δείγμα γενετικού υλικού στις αρμόδιες αρχές.

Το DNA των συγγενών θα συγκριθεί με το γενετικό υλικό που έχει ληφθεί από τις σορούς, ώστε να ολοκληρωθεί με ασφάλεια η διαδικασία ταυτοποίησης.

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