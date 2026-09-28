Κως: Ελεύθερος ο «θεριακλής» που άναψε τσιγάρο μέσα σε αεροπλάνο

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Ελεύθερος αφέθηκε, με εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα, ο 22χρονος Πολωνός, που συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Κω, το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου(19/9/2026).

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 22χρονος φέρεται να άναψε τσιγάρο μέσα στο αεροσκάφος και να μην συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις του πληρώματος.

Οι Αρχές ενημερώθηκαν για το περιστατικό και οι αστυνομικοί του Τμήματος Αερολιμένα της Κω, τον συνέλαβαν έπειτα από την προσγείωση, στο αεροδρόμιο του νησιού.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και ασκήθηκε ποινική δίωξη.

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