Καλαμάτα: Προφυλακιστέος ο 38χρονος που πυροβόλησε κατά της πρώην συντρόφου του

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Προφυλακιστέος κρίθηκε, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 38χρονος, που είχε στήσει καρτέρι έξω από τη δουλειά της πρώην συντρόφου του στην Καλαμάτα και πυροβόλησε εναντίον της δύο φορές.

Η απολογία του διήρκεσε περίπου δύο ώρες, με τον 38χρονο να δηλώνει συντετριμμένος και μετανιωμένος για την πράξη του.

Σε βάρος του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενδοοικογενειακή απειλή, παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων

Ο 38χρονος επέμεινε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση και ότι πυροβόλησε σε απόσταση από την 25χρονη, με σκοπό να την εκφοβίσει και όχι να τη σκοτώσει.

Σε ό,τι αφορά το απειλητικό τηλεφώνημα που έκανε λίγο πριν από την επίθεση, ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και ότι δεν θυμάται τι ακριβώς ειπώθηκε.

Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση διαδραμάτισε και το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές.

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