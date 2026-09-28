MedWatch: Στο «κόκκινο» περισσότερες από 300 υγειονομικές δομές και κέντρα αισθητικής σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Περισσότερα από 300 ιατρεία και άλλες υγειονομικές δομές υγείας αλλά και κέντρα αισθητικής, κομμωτήριά και σπα σε Αττική και Θεσσαλονίκη, έχουν μπει στο μικροσκόπιο του ψηφιακό σαρωτή MedWatch. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις έχουν χαρακτηριστεί ως περιπτώσεις που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης και ενδέχεται να παραβιάζουν το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Τρεις εβδομάδες συμπληρώνονται από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, και όπως όλα δείχνουν οι έλεγχοι εντείνονται, από τους αρμόδιους φορείς και τους Ιατρικούς Συλλόγους, που επιχειρούν να αποκαλύψουν το μέγεθος της αναρχίας που επικρατεί στα ιδιωτικά ιατρεία, διαγνωστικά κέντρα άλλα και σπα και κέντρα αισθητικής. Μεταξύ των περιπτώσεων που έχουν εντοπιστεί στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, και ιατρείο στο οποίο φέρεται να διενεργούνταν πλασμαφαίρεση.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch, που παρουσίασε πρόσφατα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, αξιοποιεί εργαλεία ψηφιακής ανάλυσης και τεχνητής νοημοσύνης, για να εντοπίζει στο διαδίκτυο περιπτώσεις που χρήζουν ελέγχου. Από το «ηλεκτρονικό κόσκινο» τις τελευταίες δέκα ημέρες περνούν ιστοσελίδες, αναρτήσεις και πληρωμένες διαφημίσεις σε ψηφιακές πλατφόρμες. Ο ψηφιακός πράκτοράς αναζητά ενδείξεις για μη αδειοδοτημένες ιατρικές πράξεις, παραπλανητικούς ισχυρισμούς ή πρακτικές που χρειάζονται περαιτέρω αξιολόγηση.

Πόσες δομές είναι στο «κόκκινο» στην Αττική

Στην Αττική, ο πιλοτικός έλεγχος έχει εντοπίσει 231 δομές στο «κόκκινο» και 424 στο «κίτρινο».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύνθεση των περιπτώσεων που καταγράφηκαν στο «κόκκινο». Συγκεκριμένα, μεταξύ των περιπτώσεων περιλαμβάνονται: 50 ιατρεία, 7 πολυϊατρεία και 12 ιδιωτικές κλινικές. Οι υπόλοιπες περίπου 160 περιπτώσεις αφορούν μη ιατρικές επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων spa, κέντρα αισθητικής, ινστιτούτα και κομμωτήρια, τα οποία φέρονται να προβάλλουν υπηρεσίες ή πρακτικές που ενδέχεται να εμπίπτουν στο πεδίο της ιατρικής, όπως ενέσιμες θεραπείες και botox, ή να χρησιμοποιούν θεραπευτικούς ισχυρισμούς που χρήζουν ελέγχου.

Εικόνα της αναρχίας και στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, μέσα σε διάστημα μόλις μίας εβδομάδας, το σύστημα εντόπισε περισσότερα από 70 ιδιωτικά ιατρεία που χρήζουν διερεύνησης, εκ των οποίων περίπου 30 από αυτά, περνούν σε άμεσο έλεγχο λόγω σοβαρότερων ενδείξεων. Μεταξύ των υποθέσεων βρίσκεται και η περίπτωση ιατρείου στο οποίο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, πραγματοποιούνταν πλασμαφαίρεση. Η συγκεκριμένη περίπτωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο της συζήτησης για το ποιες ιατρικές πράξεις επιτρέπεται να διενεργούνται σε κάθε τύπο ιδιωτικής δομής και με ποιον εξοπλισμό.

Ο αυξημένος όγκος των υποθέσεων οδηγεί τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης στην ενίσχυση του ελεγκτικού μηχανισμού του. Οι ελεγκτές γιατροί αυξάνονται από 4 σε 12, προκειμένου να μπορέσουν να ανταποκριθούν στον αριθμό των υποθέσεων που διαβιβάζονται προς διερεύνηση.

Όπως έχει επισημανθεί από την πλευρά του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΙΣΘ), οι καταγγελίες πλέον δεν περιορίζονται σε ζητήματα πιθανής ιατρικής αμέλειας, αλλά εξετάζει και ζητήματα όπως: εάν ένας γιατρός έχει δικαίωμα να πραγματοποιεί συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις στον χώρο όπου λειτουργεί και εάν διαθέτει τον προβλεπόμενο εξοπλισμό.

Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται επίσης περιπτώσεις δομών χωρίς την απαιτούμενη άδεια, πιθανής αντιποίησης του ιατρικού επαγγέλματος και παραπλανητικής προβολής υπηρεσιών. Ο ΙΣΘ συνεργάζεται για τις σχετικές υποθέσεις με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας και τις εισαγγελικές αρχές.

Επόμενοι στόχοι υπερσυνταγογράφηση και fake news

Παράλληλα οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείο Υγείας πραγματοποιούν επέκταση της αξιοποίησης εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και σε δύο ακόμη πεδία: την υπερσυνταγογράφηση και την παραπληροφόρηση για θέματα υγείας. Σημειώνεται ότι το MedWatch δεν υποκαθιστά τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας. Ωστόσο αποτελεί παράδοξο το υπουργείο Υγείας να είναι αναρμόδιο αναφορικά με τους ελέγχους από το 2019. Οι υποθέσεις και οι καταγγελίες διαβιβάζονται, ανάλογα με την περίπτωση, στους αρμόδιους φορείς, μεταξύ των οποίων η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, οι Ιατρικοί Σύλλογοι, οι Περιφέρειες, η Αστυνομία και οι εισαγγελικές αρχές. Αξίζει να τονισθεί επισης ότι το MedWatch λειτουργεί ως ένα ψηφιακό «ραντάρ» που εντοπίζει περιπτώσεις προς διερεύνηση, όμως η διαπίστωση μιας παράβασης απαιτεί έλεγχο από τον αρμόδιο φορέα και αξιολόγηση των πραγματικών περιστατικών από έμπειρους επιθεωρητές υγείας.

Διαβάστε επίσης

Φθινόπωρο: Γιατί είναι η ιδανική εποχή για το ετήσιο check-up;

Νοσοκομείο Λήμνου: Έκκληση στους κατοίκους του νησιού να βρεθεί κατοικία για τον νέο Γενικό Χειρουργό

BRCA1 και BRCA2: Πόσο μπορεί να καθυστερήσει με ασφάλεια η προληπτική αφαίρεση ωοθηκών και σαλπίγγων;