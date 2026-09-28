Κολυδάς: Αλλαγή του σκηνικού του καιρού από την Τετάρτη με βροχές και καταιγίδες – Διαδοχικές καιρικές διαταραχές έως τις αρχές Οκτωβρίου

Takeaways by to pontiki AI Ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει επιδείνωση από την Τετάρτη με βροχές και καταιγίδες, καθώς το ενδιαφέρον των μετεωρολογικών μοντέλων μετατοπίζεται σταδιακά προς τη νότια Ελλάδα και ιδιαίτερα την Κρήτη.

Παρά τη συμφωνία των αναλύσεων ως προς τη γεωγραφική περιοχή εμφάνισης των φαινομένων, παρατηρείται σημαντική αβεβαιότητα όσον αφορά την ένταση και τα ακριβή ύψη βροχής.

Η 15ήμερη προοπτική του καιρού υποδεικνύει μια μετάβαση σε πιο φθινοπωρινές συνθήκες με θερμοκρασίες στα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή.

Δεν αναμένεται συνεχής κακοκαιρία, αλλά εναλλαγές βροχερών διαστημάτων με πρόσκαιρες βελτιώσεις, ενώ μετά τη δέκατη ημέρα αυξάνεται η αβεβαιότητα για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων.

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Επιδείνωση θα παρουσιάσει από την Τετάρτη ο καιρός στη χώρα μας με βροχές και καταιγίδες, σύμφωνα με αναρτήσεις του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ η 15νθήμερη τάση παραπέμπει σε ένα πιο φθινοπωρινό σκηνικό τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με την ανάλυση των ICON-EU, ECMWF και GFS για τις επόμενες ημέρες, Δευτέρα και Τρίτη αναμένονται γενικά ήπιες, με περιορισμένα και διάσπαρτα φαινόμενα. Την Τετάρτη, ωστόσο, η εικόνα αλλάζει, καθώς και τα τρία μοντέλα ενισχύουν σημαντικά το σήμα για βροχοπτώσεις, αν και διαφωνούν ως προς την περιοχή όπου θα σημειωθούν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.

Η Κρήτη θα επηρεαστεί περισσότερο από την Πέμπτη έως και την Παρασκευή. Για την Πέμπτη, μάλιστα, τα μοντέλα συμφωνούν στη γεωγραφική θέση του μέγιστου υετού, παρουσιάζουν όμως μεγάλη απόκλιση στην ένταση. Το ECMWF και το ICON-EU δίνουν ιδιαίτερα υψηλά ποσά, ενώ το GFS εμφανίζεται πολύ πιο συγκρατημένο. Έτσι, το βασικό κοινό μήνυμα είναι η αυξημένη πιθανότητα βροχών, αλλά όχι ακόμη τα ακριβή ύψη τους.

Η ανάρτηση Κολυδά για τον καιρό της τρέχουσας εβδομάδας

«ΚΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ- ΠΩΣ ΘΑ ΚΥΛΗΣΕΙ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ;

Με βάση το κοινό run 28/09/2026 00 UTC, η σύγκριση ICON-EU, ECMWF και GFS δείχνει ότι το κύριο ενδιαφέρον μετατοπίζεται σταδιακά προς τα νότια, με την Κρήτη να αναδεικνύεται ως η περιοχή που εμφανίζεται συχνότερα στα μέγιστα του ελληνικού χώρου. Η ένταση, όμως, διαφέρει αισθητά μεταξύ των μοντέλων, κυρίως από την Τετάρτη και μετά.

Δευτέρα 28/9: Και τα τρία μοντέλα εντοπίζουν το ελληνικό μέγιστο στην Κρήτη, άρα υπάρχει καλή χωρική ένδειξη για το πού βρίσκεται το κύριο ενδιαφέρον. Η διαφορά βρίσκεται στην ένταση: ECMWF 20,7 mm, ICON-EU 13,5 mm, ενώ το GFS είναι αρκετά ασθενέστερο με 3,2 mm. Συνεπώς, η εικόνα είναι περισσότερο για τοπικά φαινόμενα, χωρίς κοινή ένδειξη για ιδιαίτερα υψηλά ποσά.

Τρίτη 29/9: Τα προβλεπόμενα μέγιστα στην Ελλάδα παραμένουν σχετικά χαμηλά: ECMWF 11,3 mm, GFS 6,1 mm, ICON-EU 5,9 mm. Υπάρχει όμως διαφοροποίηση στη γεωγραφική θέση: Κεντρική Μακεδονία για ICON, Στερεά Ελλάδα για ECMWF και Κρήτη για GFS. Το κοινό συμπέρασμα είναι ότι δεν διαφαίνεται κάποια εκτεταμένη ισχυρή βροχόπτωση, αλλά μάλλον διάσπαρτα και περιορισμένα επεισόδια.

Τετάρτη 30/9: Εδώ αλλάζει αισθητά η εικόνα. Και τα τρία μοντέλα αυξάνουν τον υετό στον ελληνικό χώρο, αλλά αποκλίνουν αρκετά στη θέση και στην ένταση του μεγίστου. Το ICON-EU δίνει 75,7 mm στην Κρήτη, το GFS 37,2 mm επίσης στην Κρήτη, ενώ το ECMWF μεταφέρει το κύριο μέγιστο στη Στερεά Ελλάδα με 50,2 mm. Άρα υπάρχει σαφές κοινό σήμα για σημαντικότερη επιδείνωση, αλλά χαμηλή βεβαιότητα ως προς το πού ακριβώς θα συγκεντρωθούν τα μεγαλύτερα ποσά.

Πέμπτη 1/10: Είναι η ημέρα με το ισχυρότερο κοινό μήνυμα ως προς τη γεωγραφική περιοχή, αφού και τα τρία μοντέλα τοποθετούν το μέγιστο στην Κρήτη. ICON-EU και ECMWF είναι πολύ πιο επιθετικά, με 101,2 και 91,0 mm αντίστοιχα, ενώ το GFS περιορίζεται στα 22,3 mm. Επομένως, η χωρική συμφωνία είναι σαφώς καλύτερη από τη συμφωνία ως προς την ένταση. Η Κρήτη ξεχωρίζει ως η περιοχή που απαιτεί τη μεγαλύτερη προσοχή, αλλά το ύψος των αναμενόμενων ποσών παραμένει αβέβαιο.

Παρασκευή 2/10: Παραμένει η Κρήτη στο επίκεντρο και στα τρία μοντέλα. Το ECMWF δίνει 68,2 mm, το ICON-EU 37,4 mm, ενώ το GFS μόλις 6,6 mm. Υπάρχει επομένως καλή χωρική σύγκλιση αλλά πολύ μεγάλη απόκλιση στην ένταση, κάτι αναμενόμενο και λόγω του μεγαλύτερου προγνωστικού ορίζοντα.

Συνολικά, τα μοντέλα συμφωνούν περισσότερο στη γενική εξέλιξη παρά στα ακριβή ποσά. Η Δευτέρα και η Τρίτη εμφανίζονται σαφώς ηπιότερες. Από την Τετάρτη 30/9 το σήμα βροχόπτωσης ενισχύεται αισθητά και την Πέμπτη 1/10 εμφανίζεται το ισχυρότερο κοινό ενδιαφέρον, κυρίως για την Κρήτη. Το πιο σταθερό στοιχείο της σύγκρισης είναι επομένως η μετατόπιση του κύριου υετικού ενδιαφέροντος προς τη νότια Ελλάδα και ιδιαίτερα την Κρήτη, ενώ η μεγαλύτερη αβεβαιότητα αφορά το πόσο έντονα θα εκδηλωθούν τα φαινόμενα».

Τι δείχνει η 15νθήμερη τάση για τον καιρό

Η 15ήμερη προοπτική του Θοδωρή Κολυδά δείχνει μια γενικότερη αλλαγή του καιρού προς πιο φθινοπωρινές συνθήκες. Η θερμοκρασία αναμένεται να κινηθεί κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, ενώ θα υπάρχουν συχνότερες μεταβολές με βροχές και τοπικές καταιγίδες.

Στο μεγαλύτερο χρονικό βάθος, το ενδιαφέρον μεταφέρεται αρχικά στη δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο, ενώ κατά διαστήματα φαινόμενα αναμένονται και σε τμήματα της βόρειας Ελλάδας και του Αιγαίου.

Ωστόσο, η 15ήμερη πρόγνωση δεν δείχνει μια συνεχόμενη κακοκαιρία σε όλη τη χώρα. Αντίθετα, η τάση είναι για εναλλαγές βροχερών διαστημάτων και πρόσκαιρων βελτιώσεων. Μετά την 7η-10η ημέρα, μάλιστα, αυξάνεται σημαντικά η αβεβαιότητα ως προς τον χρόνο και την ένταση των επόμενων μεταβολών.

Η έναρξη του Οκτωβρίου, συνεχίζει, παρουσιάζει αυξημένη δυναμική, καθώς διαδοχικές διαταραχές μπορούν να ευνοήσουν βροχές και τοπικές καταιγίδες, με μεγαλύτερο ενδιαφέρον αρχικά στη δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο, αλλά κατά διαστήματα και σε τμήματα της βόρειας χώρας και του Αιγαίου.

«Δεν διαφαίνεται πάντως μια συνεχής, πολυήμερη κακοκαιρία σε ολόκληρη τη χώρα» σημείωσε, αναφέροντας πως «αντίθετα, η εικόνα παραπέμπει σε εναλλαγές βροχερών διαστημάτων και πρόσκαιρων βελτιώσεων, χαρακτηριστικές της εποχής».

Όσον αφορά τις θερμοκρασίες, «δεν φαίνεται να επιστρέφουν στα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα των προηγούμενων εβδομάδων, ενώ οι άνεμοι θα παρουσιάζουν κατά περιόδους ενισχύσεις, κυρίως στο Αιγαίο», τονίζει.

«Μετά περίπου την 7η–10η ημέρα η διασπορά των ensemble αυξάνεται και μαζί της μεγαλώνει η αβεβαιότητα ως προς τον ακριβή χρόνο και την ένταση των επόμενων μεταβολών. Η γενική τάση, όμως, παραμένει φθινοπωρινή, με πιο φυσιολογικές θερμοκρασίες και περισσότερες ευκαιρίες για βροχές», καταλήγει ο κ. Κολυδάς.

Αναλυτικά η ανάρτηση Κολυδά

«15ΗΜΕΡΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

Η 15ήμερη προοπτική δείχνει ότι μπαίνουμε πλέον σε μια σαφώς πιο φθινοπωρινή περίοδο, με τη θερμοκρασία να κινείται γενικά κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα και με συχνότερες μεταβολές του καιρού. Η έναρξη του Οκτωβρίου παρουσιάζει αυξημένη δυναμική, καθώς διαδοχικές διαταραχές μπορούν να ευνοήσουν βροχές και τοπικές καταιγίδες, με μεγαλύτερο ενδιαφέρον αρχικά στη δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο, αλλά κατά διαστήματα και σε τμήματα της βόρειας χώρας και του Αιγαίου.

Δεν διαφαίνεται πάντως μια συνεχής, πολυήμερη κακοκαιρία σε ολόκληρη τη χώρα. Αντίθετα, η εικόνα παραπέμπει σε εναλλαγές βροχερών διαστημάτων και πρόσκαιρων βελτιώσεων, χαρακτηριστικές της εποχής.

Οι θερμοκρασίες δεν φαίνεται να επιστρέφουν στα ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα των προηγούμενων εβδομάδων, ενώ οι άνεμοι θα παρουσιάζουν κατά περιόδους ενισχύσεις, κυρίως στο Αιγαίο.

Μετά περίπου την 7η–10η ημέρα η διασπορά των ensemble αυξάνεται και μαζί της μεγαλώνει η αβεβαιότητα ως προς τον ακριβή χρόνο και την ένταση των επόμενων μεταβολών. Η γενική τάση, όμως, παραμένει φθινοπωρινή, με πιο φυσιολογικές θερμοκρασίες και περισσότερες ευκαιρίες για βροχές».

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