Θάνατος Μαζωνάκη: «Ο Θεοδωρόπουλος μας είπε ότι είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι για τον θάνατο του», κατέθεσε νοσηλεύτρια 

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Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα κινητά τηλέφωνα και κρίσιμες συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν πριν και μετά τον θάνατο Γιώργου Μαζωνάκη.

Ενώπιον του 22ου τακτικού ανακριτή κατέθεσε 61χρονη συνταξιούχος νοσηλεύτρια, η οποία εργαζόταν με ημιαπασχόληση στο ιατρείο της Γάκα και του Θεοδωρόπουλου

Η 61χρονη υποστήριξε ότι όσο ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο δωμάτιο επικρατούσε πανικός και ότι κάποια στιγμή η Ιωάννα Γάκα κάποια κάλεσε τις νοσηλεύτριες και τις εργαζόμενες να μεταβούν στον χώρο.

Για τον Θεοδωρόπουλο είπε ότι αφού επιβεβαιώθηκε ο θάνατος του τραγουδιστή είπε στις εργαζόμενες πως «πέθανε ένας άνθρωπος και είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι».

Έγινε μέθη;

Για την προσωπικότητα της Γάκα είπε ότι δεν δεχόταν ποτέ κριτική. Στο μεταξύ μία ακόμη εργαζόμενη του ιατρείου, η οποία βρέθηκε σήμερα στα δικαστήρια, αναμένεται να καταθέσει τις επόμενες ημέρες. Μία από τις καταθέσεις που έχουν στα χέρια τους οι αρχές υποστηρίζει ότι έγινε μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη προτού αρχίσει η επέμβαση.

Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων αναμένεται να δείξουν εάν και ποιες ουσίες χορηγήθηκαν στον Γιώργο Μαζωνάκη. Η υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού φέρεται να έχει αναφέρει ότι, σε περίπτωση που αποδειχθεί η χορήγηση κάποιας ουσίας, θα εξετάσει το ενδεχόμενο να μην συνεχίσει την υπεράσπισή της.

Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος υποστηρίζει ότι βρισκόταν στο ιατρείο και ότι ειδοποιήθηκε μετά τις 16:00 για το περιστατικό.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι συμβάσεις των εργαζομένων στο ιατρείο δεν έχουν ακόμη καταγγελθεί, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο προσφυγής τους στη Δικαιοσύνη.

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