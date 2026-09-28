ΣΚΑΪ: Οι «Πρωταγωνιστές μικρούς μήκους» από σήμερα σε ψηφιακή έκδοση

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Με γνώμονα το διαδίκτυο σχεδιάστηκε η ψηφιακή ευέλικτη-χρονικά- φόρμα της σειράς δημοσιογραφικών ντοκιμαντέρ «Πρωταγωνιστές μικρού μήκους» εναρμονισμένη στο ευρύτερο ταχέως μεταβαλλόμενο οπτικοακουστικό περιβάλλον, η οποία εγκαινιάζεται από σήμερα (28/9) σημαίνοντας και πρακτικά την έναρξη συνεργασίας του Σταύρου Θεοδωράκη με τον πολυμεσικό Οργανισμό με το ενημερωτικό dna.

Οι «Πρωταγωνιστές μικρούς μήκους» προορισμένοι για το skai.gr είναι αυτοτελείς ταινίες διάρκειας το πολύ 10 λεπτών και εστιάζουν σε ανθρώπους και γεγονότα που δεν περνούν απαρατήρητα. Ο δημοσιογράφος εδώ επιλέγει διαμεσολαβητικό ρόλο και προσθέτει στοιχεία ή μια πληροφορία που μεταβάλλει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε όσα ακούμε και βλέπουμε.

Διότι στην ανθρωποκεντρική σειρά εκπομπών πρωταγωνιστεί εκείνος που έχει βιώσει την ιστορία, ή τον αφορά το γεγονός και αφηγείται ο ίδιος σε έναν επεξεργασμένο μονόλογο. Μιλά προσωπικά, συγκεκριμένα και βιωματικά. Και δεν τον βλέπουμε συνεχώς απέναντι από μία κάμερα. Μπορεί να τον ακούμε να μιλά ενώ περπατά, εργάζεται ή κάνει αυτό που αποτελεί την αφορμή για την ταινία.

Ο μονόλογος «ντύνεται» με πλάνα από τη ζωή του Πρωταγωνιστή και με τα γεγονότα που αυτός μετέχει ή δημιουργεί. Αντικείμενα που αγαπάει, συνήθειες και τόποι, αρχειακό υλικό. Η εικόνα δεν λειτουργεί απλώς ως εικονογράφηση των λόγων. Προσθέτει πληροφορία, ατμόσφαιρα και δεύτερο επίπεδο αφήγησης. Με αυτή το σκεπτικό έχει ανέβει και είναι προσβάσιμη στο skai.gr η ιστορία της Αντωνίας Πρίφτη, της κορυφαίας Ελληνίδας κικ μπόξερ. Το 2023, η Αντωνία έγραψε ιστορία, καθώς έγινε η πρώτη Ελληνίδα που κατέκτησε την επαγγελματική ζώνη του K-1 στην Ιαπωνία.

Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, στο ιστορικό Lumpinee της Μπανγκόκ, κέρδισε την Αμελίν Γκέρσον με ομόφωνη απόφαση. Ήταν το ντεμπούτο της στο ONE Championship, μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις μαχητικών αθλημάτων διεθνώς.Η μεγαλύτερη πρόκληση έρχεται μέσα στο φθινόπωρο, πιθανότατα τον Οκτώβριο. Τότε θα αντιμετωπίσει την Phetjeeja, το Νο1 του κόσμου, διεκδικώντας τον έκτο και σημαντικότερο παγκόσμιο τίτλο της καριέρας της.

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