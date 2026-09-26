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26.09.2026 14:36

Γερμανού για Λιάγκα – Καούρη: «Νόρα μου, δεν ήξερες, δεν ρώταγες;» (Video)

26.09.2026 14:36
germanou_liagkas

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Με μια ατάκα όλο νόημα σχολίασε η Ναταλία Γερμανού στην πρεμιέρα της εκπομπής της για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν την έντονη on-air αντιπαράθεση του Γιώργου Λιάγκα με τη νέα του συνεργάτιδα, Νόρα Καούρη στο «Πρωινό».

«Νόρα μου, δεν ήξερες, δεν ρώταγες;» είπε η παρουσιάστρια του Alpha, σημειώνοντας πως η δημοσιογράφος ήταν «ατρόμητη» και «είπε την άποψή της».

Ο Γιώργος Λιάγκας άφησε αιχμή για την εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου. «Δεν είσαι απέναντι τώρα να διαστρεβλώνεις την αλήθεια», είπε απευθυνόμενος στη Νόρα Καούρη, παραπέμποντας στην προηγούμενη συνεργασία της δημοσιογράφου με την εκπομπή του MEGA.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 26.09.2026 15:42
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