Πιερία: Άρπαξαν 33.000 ευρώ και κοσμήματα από ηλικιωμένη παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ

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Νέα υπόθεση απάτης εξιχνιάστηκε από την Αστυνομία. Ειδικότερα, αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης, εξιχνίασαν τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης γυναίκας, που έγινε στις 18 Σεπτεμβρίου 2026 στην Κατερίνη.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 2 ανδρών και 1 γυναίκας, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας, συνεργός τους τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη προσποιούμενος τον υπάλληλο της ΔΕΔΔΗΕ και ισχυρίστηκε ότι πραγματοποιεί μετρήσεις διαρροής ηλεκτρικής ενέργειες.

Την παρότρυνε να συγκεντρώσει σε σακούλα τα χρήματα και κοσμήματα που έχει στο σπίτι και να τα τοποθετήσει σε σημείο έξω απο αυτό επικαλούμενος ότι αυτά προκαλούν παρεμβολές στις μετρήσεις που πραγματοποιούσε.

Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να της αποσπάσουν το χρηματικό ποσό των 33.000 ευρώ και διάφορα κοσμήματα, τα οποία αφαίρεσαν οι 2 άνδρες, χρησιμοποιώντας όχημα ιδιοκτησίας της γυναίκας, το οποίο και κατασχέθηκε.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων του συνεργού τους, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

Με αφορμή το νέο περιστατικό απάτης η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας συνιστά στους πολίτες να μην εμπιστεύονται αγνώστους που τους τηλεφωνούν και προσποιούνται διάφορες ιδιότητες, να μην αποκαλύπτουν αν έχουν χρήματα ή κοσμήματα ή πολύτιμα αντικείμενα στο σπίτι τους και να ενημερώνουν πάντα την Αστυνομία, ακόμα και στην περίπτωση που έχουν πέσει θύματα απόπειρας.

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