Τραγωδία στην Πλάκα: Αυτοί είναι οι 4 τουρίστες που έχασαν τις ζωές τους από την έκρηξη – Δύο αδέλφια με τις συζύγους τους

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Τα πρώτα στοιχεία για την ταυτότητα των θυμάτων, που έχασαν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους μετά τη μεγάλη έκρηξη και την επακόλουθη κατάρρευση κτιρίου στην Πλάκα, είδαν το φως της δημοσιότητας.

Μεταξύ των συνολικά έξι νεκρών είναι τέσσερις Αμερικανοί, αλβανικής καταγωγής, που είχαν νοικιάσει το Airbnb στον πρώτο όροφο του κτιρίου.

Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι οι εν λόγω τουρίστες επρόκειτο να αποχωρήσουν από την Αθήνα την ημέρα που σημειώθηκε η κατάρρευση του κτιρίου από την ισχυρή έκρηξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, μάλιστα, ήταν προγραμματισμένο να φύγουν από την Ελλάδα στις 15.30 της Παρασκευής.

Πρόκειται για δύο ζευγάρια και με βάση την εκπομπή update της ΕΡΤ το ένα βρισκόταν στην Ελλάδα σε γαμήλιο ταξίδι, ενώ τα δύο άτομα που έχουν το ίδιο επώνυμο (Χότζα) είναι αδέρφια.

Υπενθυμίζεται ότι στα θύματα περιλαμβάνεται επίσης ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, το οποίο διέμενε στον δεύτερο όροφο του κτιρίου.

Ήταν για ταξίδι του μέλιτος στην Ελλάδα, το άλλο ζευγάρι περίμενε παιδί

Ακόμη πιο τραγική διάσταση στην υπόθεση δίνει το γεγονός ότι η Φλορίντα Χότζα και ο σύζυγός της Ίαν Αλεξάντερ Κίρκπατρικ, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε συγγενικό τους πρόσωπο, βρίσκονταν στην Ελλάδα για το ταξίδι του μέλιτος.

«Το κτίριο που κατέρρευσε στην Πλάκα πριν από περίπου 13 ώρες πιστεύεται ότι φιλοξενούσε τα ξαδέλφια μου, τον Ίαν και τη Φλόριντα. Βρίσκονται στην Ελλάδα για το ταξίδι του μέλιτός τους», έγραψε σε ανάρτησή του στο Reddit συγγενικό τους πρόσωπο, αναζητώντας πληροφορίες, μετά και την είδηση ότι είχαν εντοπιστεί διαβατήρια με τα ονόματά τους στα συντρίμμια.

Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι το άλλο ζευγάρι που ήταν μαζί τους, η Έρις Τσάνι και ο Φλορίν Χότζα, περίμεναν παιδί.

Τα άλλα δύο θύματα της τραγωδίας είναι το ηλικιωμένο ζευγάρι που διέμενε στον δεύτερο όροφο του κτηρίου.

Πρόκειται για την Αθηνά Παπαρέσκου και τον Έντμοντ Χινγκς, 77 ετών, βρετανικής καταγωγής, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες.

Καταγγελίες πολιτών

Σε ανάρτηση που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κίνηση πολιτών «Μένουμε Ενεργοί» αναφέρεται σε καταγγελία κατοίκου της οδού Λυσικράτους, όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη, που κάνει λόγο για ύπαρξη οσμής αερίου τις τελευταίες εβδομάδες στον συγκεκριμένο δρόμο.

Η ισχυρή έκρηξη στην Πλάκα προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, οχήματα και επιχειρήσεις σε ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο, αλλά και σε παράπλευρες οδούς.

Σπασμένα τζάμια, παράθυρα και παντζούρια καταγράφηκαν σε αρκετά ακίνητα της περιοχής, ενώ ζημιές υπέστησαν και αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα επί της οδού Λυσικράτους.

Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων πραγματοποίησαν αυτοψίες στα γειτονικά κτίρια. Με βάση την πρώτη εικόνα, τα κτίρια που βρίσκονται δίπλα στο σημείο της έκρηξης δεν θεωρούνται προς το παρόν κατοικήσιμα και χρειάζονται επισκευές.

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