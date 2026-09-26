Άννα Βίσση στο ΟΑΚΑ: Θρίλερ με τον καιρό πάνω από τη συναυλία των 95.000 – Τα τρία σενάρια για τη μεγάλη βραδιά

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Όλα είναι έτοιμα για μία βραδιά που φιλοδοξεί να περάσει στην ιστορία της ελληνικής μουσικής. Περισσότεροι από 95.000 θεατές, ένα ιστορικό sold out, μία τεράστια σκηνή 360 μοιρών και μια παραγωγή εκατοντάδων ανθρώπων περιμένουν το βράδυ του Σαββάτου στο ΟΑΚΑ την Άννα Βίσση.

Υπάρχει, όμως, ένας παράγοντας που ούτε η μεγαλύτερη παραγωγή μπορεί να ελέγξει: ο καιρός. Και όσο πλησιάζει η ώρα της συναυλίας, τόσο μεγαλώνει η αγωνία χιλιάδων κατόχων εισιτηρίων, καθώς οι τελευταίες μετεωρολογικές προβλέψεις δεν αποκλείουν βροχή στην Αττική και αφήνουν ένα παράθυρο αβεβαιότητας ακριβώς για τις ώρες κατά τις οποίες δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι θα βρίσκονται μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Η συναυλία είναι προγραμματισμένη να αρχίσει στις 21:00, ενώ η προσέλευση ξεκινά από τις 16:00 και στις 20:00 έχει προγραμματιστεί το pre-show.

Το δύσκολο Σάββατο και το κρίσιμο βράδυ

Η γενική εικόνα του καιρού δεν είναι καθησυχαστική. Η ΕΜΥ έχει εκδώσει πορτοκαλί προειδοποίηση για επιδείνωση, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Για την Αττική προβλέπονται μπόρες, κυρίως μέχρι τις μεσημεριανές ώρες.

Άλλες προβλέψεις, ωστόσο, αφήνουν το σκηνικό περισσότερο ανοικτό. Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας έχει υπολογίσει για το ΟΑΚΑ, στο χρονικό διάστημα 18:00-23:00, πιθανότητα βροχής 40%-50%, δηλαδή ακριβώς στο διάστημα της προσέλευσης και της συναυλίας.

Παράλληλα, η πρόγνωση που μεταδόθηκε από το Star θέλει την Αττική να δέχεται βροχές στο μεγαλύτερο μέρος του Σαββάτου, ενδεχομένως και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, αλλά προβλέπει διάλειμμα των φαινομένων κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Εδώ ακριβώς βρίσκεται και το θρίλερ: πόσο γρήγορα θα κινηθεί το μέτωπο και πότε ακριβώς θα σταματήσουν οι βροχές στην Αττική.

Υπάρχουν μάλιστα προγνωστικά στοιχεία που είναι σαφώς πιο αισιόδοξα για την ώρα του live. Η ωριαία πρόγνωση για την Αθήνα δίνει χαμηλή βροχόπτωση στις 17:00-18:00, αλλά από τις 19:00 και μετά νεφώσεις χωρίς βροχή, με θερμοκρασία περίπου 20 βαθμών στις 20:00-21:00.

Με άλλα λόγια, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πραγματικό μετεωρολογικό ντέρμπι: η βροχή μπορεί να έχει τελειώσει όταν η Βίσση ανέβει στη σκηνή, μπορεί όμως και το χρονικό παράθυρο των φαινομένων να μετακινηθεί και να συμπέσει με την προσέλευση ή ακόμη και με την έναρξη.

Η παραγωγή πάντως δεν συζητά ως τώρα ακύρωση

Παρά την ανησυχία, από την πλευρά της διοργάνωσης το μήνυμα μέχρι στιγμής είναι σαφές: η συναυλία προχωρά κανονικά.

Πληροφορίες που μεταδόθηκαν από την ΕΡΤ αναφέρουν ότι η παραγωγή θεωρεί εξαιρετικά μικρές τις πιθανότητες ακύρωσης εξαιτίας της βροχής. Μάλιστα, οι τελευταίες πρόβες πραγματοποιήθηκαν υπό βροχή και λειτούργησαν ουσιαστικά ως ένα ιδιότυπο crash test για τη σκηνή και τον τεχνικό εξοπλισμό. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα συστήματα έχουν σχεδιαστεί ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν και υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Αυτό σημαίνει ότι μια απλή ή μέτρια βροχή από μόνη της δεν οδηγεί σε αναβολή. Γι’ αυτό άλλωστε η οδηγία προς τους θεατές είναι να είναι προετοιμασμένοι για το ενδεχόμενο να βραχούν και να έχουν μαζί τους αδιάβροχο, καθώς οι ομπρέλες δεν επιτρέπονται στον συναυλιακό χώρο.

Το ζήτημα θα άλλαζε, βέβαια, εάν δεν επρόκειτο απλώς για βροχή αλλά για έντονη καταιγίδα, ισχυρούς ανέμους ή ηλεκτρική δραστηριότητα, δηλαδή για συνθήκες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ζήτημα ασφαλείας σε μια υπαίθρια διοργάνωση με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους.

Τα τρία σενάρια για τη βραδιά

Με τα δεδομένα που υπάρχουν λίγες ώρες πριν από το μεγάλο ραντεβού, τρία είναι ουσιαστικά τα σενάρια.

Το πρώτο και αυτή τη στιγμή συμβατότερο με τον σχεδιασμό της παραγωγής είναι να βρέξει νωρίτερα, ενδεχομένως ακόμη και κατά την προσέλευση, αλλά τα φαινόμενα να υποχωρήσουν έως τις 21:00 και η συναυλία να πραγματοποιηθεί κανονικά.

Το δεύτερο σενάριο είναι η βροχή να συνεχιστεί και κατά τη διάρκεια του live, χωρίς όμως επικίνδυνα φαινόμενα. Σε αυτή την περίπτωση όλα δείχνουν ότι η συναυλία μπορεί να πραγματοποιηθεί κανονικά, με τους θεατές να επιστρατεύουν αδιάβροχα και… υπομονή.

Υπάρχει όμως και το τρίτο, δυσμενές σενάριο: να εκδηλωθεί ισχυρή καταιγίδα την ώρα της συναυλίας ή να υπάρξουν συνθήκες που οι υπεύθυνοι ασφαλείας θα κρίνουν επικίνδυνες. Σε μια τέτοια περίπτωση θα μπορούσε να απαιτηθεί καθυστέρηση, προσωρινή διακοπή ή ακόμη και πρόωρη λήξη της εκδήλωσης. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία ένδειξη ή ανακοίνωση ότι έχει ληφθεί τέτοια απόφαση· πρόκειται για ενδεχόμενο που εξαρτάται από τις πραγματικές συνθήκες που θα επικρατήσουν.

Και η διαφορά είναι σημαντική: άλλο μια συναυλία υπό βροχή και άλλο μια υπαίθρια εκδήλωση 95.000 ανθρώπων υπό έντονη καταιγίδα.

Μια ιστορική βραδιά με τα μάτια… στον ουρανό

Η ειρωνεία είναι ότι σχεδόν όλα τα υπόλοιπα έχουν λειτουργήσει ιδανικά για να μετατραπεί η βραδιά του Σαββάτου σε ορόσημο στην καριέρα της Άννας Βίσση.

Η συναυλία είναι sold out, περισσότεροι από 95.000 άνθρωποι αναμένονται στο ΟΑΚΑ, περίπου 400 άνθρωποι έχουν εργαστεί για την παραγωγή, ενώ στο κέντρο του Ολυμπιακού Σταδίου έχει στηθεί σκηνή 360 μοιρών για ένα πολύωρο show.

Η ίδια η Βίσση εμφανίζεται για πρώτη φορά μόνη της σε δική της συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο, μετά τα δύο συνεχόμενα sold out στο Καλλιμάρμαρο το 2025.

Όλα λοιπόν έχουν στηθεί για μια ιστορική μουσική βραδιά. Όλα, εκτός από τον ουρανό. Και κάπως έτσι, μέχρι να φτάσει η ώρα των 21:00, διοργανωτές και δεκάδες χιλιάδες θεατές θα παρακολουθούν δύο πράγματα ταυτόχρονα: το ρολόι και τα σύννεφα πάνω από το ΟΑΚΑ.

Γιατί η μεγάλη συναυλία φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι θα γίνει. Το πραγματικό ερώτημα είναι με τι καιρό θα αρχίσει – και με τι καιρό θα τελειώσει.

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