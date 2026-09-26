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26.09.2026 07:28

Πλημμύρες στην Ταϊλάνδη: Κηρύχθηκε κατάσταση καταστροφής σε όλη την Μπανγκόκ (Video)

26.09.2026 07:28
thailand

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Οι Aρχές της πόλης της Μπανγκόκ κήρυξαν σήμερα κατάσταση καταστροφής στο σύνολο των 50 περιοχών της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης εξαιτίας των πλημμυρών που προκλήθηκαν από καταρρακτώδεις βροχές.

Η κατάστασης καταστροφής, η οποία επιτρέπει στις τοπικές αρχές να λάβουν μέτρα έκτακτης ανάγκης, κηρύχθηκε καθώς σχεδόν 300 χιλιοστά βροχής έχουν πέσει στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης από την Πέμπτη, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 26.09.2026 08:15
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