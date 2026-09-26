Τραμπ: Απέρριψε την επταήμερη εκεχειρία του Ιράν – Το σχέδιο της Τεχεράνης για τα Στενά του Ορμούζ

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν για αρχική κατάπαυση του πυρός διάρκειας επτά ημερών, την ώρα που η Τεχεράνη έχει καταθέσει συγκεκριμένο σχέδιο για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, θέτοντας ως προϋποθέσεις, μεταξύ άλλων, τον τερματισμό των εχθροπραξιών, την άρση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών και των πετρελαϊκών κυρώσεων, καθώς και την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων.

WSJ: Ο Τραμπ βλέπει νέους βομβαρδισμούς μετά τις εκλογές

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, που επικαλείται πηγές στην αμερικανική κυβέρνηση, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει μεταφέρει σε συνεργάτες του ότι θεωρεί πιθανή την επανάληψη των αμερικανικών βομβαρδισμών κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Wall Street Journal: Trump Rejects Iran Ceasefire, Expects Renewed Bombing After Midterms

Η αμερικανική εφημερίδα αναφέρει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίζεται δύσπιστος ως προς το κατά πόσο η Τεχεράνη είναι διατεθειμένη να αποδεχθεί τους όρους της Ουάσινγκτον.

Το Reuters, πάντως, σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις συγκεκριμένες πληροφορίες της Wall Street Journal.

Η επταήμερη πρόταση του Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ

Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη έχει διαβιβάσει στην Ουάσινγκτον ένα «συγκεκριμένο» σχέδιο επτά ημερών για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, από την έδρα των Ηνωμένων Εθνών.

«Εάν ικανοποιηθούν οι αναγκαίοι όροι, τα Στενά μπορούν να ξανανοίξουν και να αποκατασταθεί ο ρυθμός διέλευσης των πλοίων εντός επτά ημερών. Η επιλογή ανήκει πλέον στις ΗΠΑ», ανέφερε ο Ιρανός υπουργός.

Ο Αραγτσί διευκρίνισε ότι οι κινήσεις που ζητά η Τεχεράνη από την Ουάσινγκτον δεν αποτελούν νέες απαιτήσεις, αλλά περιλαμβάνονται ήδη στο μνημόνιο συνεννόησης (MoU) που είχαν συμφωνήσει οι δύο πλευρές τον Ιούνιο.

Οι όροι που θέτει η Τεχεράνη

Ιρανός αξιωματούχος ξεκαθάρισε, μιλώντας στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να προχωρήσει σε παραχωρήσεις όσον αφορά το πυρηνικό της πρόγραμμα, ακόμη και στην περίπτωση που οι ΗΠΑ αποδεχθούν την πρόταση για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Ο ίδιος τόνισε ότι η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός θα παραμείνει κλειστή έως ότου η Ουάσινγκτον «ικανοποιήσει όλους τους όρους του Ιράν».

Με βάση την πρόταση της Τεχεράνης, μέσα σε επτά ημέρες θα πρέπει να τερματιστούν οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Παράλληλα, οι ΗΠΑ θα πρέπει να άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, να αποδεσμεύσουν τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν και να προχωρήσουν σε άρση των κυρώσεων στις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου.

Κλιμάκωση μετά από επτά μήνες πολέμου

Η νέα διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται ενώ ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκεται ήδη στον έβδομο μήνα, με τα Στενά του Ορμούζ να αποτελούν ένα από τα βασικά σημεία πίεσης στις διαπραγματεύσεις και στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Την ίδια στιγμή, η ένταση διευρύνεται στην περιοχή. Οι Χούθι της Υεμένης έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, χρησιμοποιώντας βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους κρουζ και drones. Στις 24 Σεπτεμβρίου, η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε έξι βαλλιστικούς πυραύλους, ενώ οι Χούθι υποστήριξαν ότι έπληξαν στόχους στο Ριάντ και εγκαταστάσεις της Saudi Aramco στο Γιανμπού.

Η κλιμάκωση εντείνει τις ανησυχίες τόσο για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας όσο και για τις ενεργειακές προμήθειες, σε μια περίοδο κατά την οποία οποιαδήποτε εξέλιξη στα Στενά του Ορμούζ επηρεάζει άμεσα τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.

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