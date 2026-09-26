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CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

26.09.2026 07:45

Αλμυρά κρουασάν σφολιάτας με ζαμπόν, τυρί και σκορδοβούτυρο

26.09.2026 07:45
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Τραγανά απέξω, τρυφερά από μέσα, τα αλμυρά αυτά κρουασάν ετοιμάζονται εύκολα και γρήγορα, με ζύμη έτοιμης σφολιάτας, που περικλείει μια ζεστή γέμιση από ζαμπόν και τυρί που λιώνει.

Επιπλέον ένα αρωματικό γλάσο βουτύρου με μυρωδικά και σκόρδο κάνει τη ζύμη απίστευτα ζουμερή και πλούσια.

Υλικά για τη Συνταγή

500 γραμμάρια σφολιάτα, ξεπαγωμένη σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας

180 γραμμάρια ζαμπόν, σε λεπτές φέτες

50 γραμμάρια τυρί που λιώνει, τριμμένο

30 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο

1 σκελίδα σκόρδο, πολτοποιημένη

Λίγο μαϊντανό ή άνηθο, ψιλοκομμένο

Σουσάμι ή παπαρουνόσπορος (για πασπάλισμα)

1 κρόκο αυγού ανακατεμένο με  ½ κουταλιά νερό για το άλλειμα της ζύμης

Αλεύρι γ.ο.χ. (για το άνοιγμα της ζύμης, προαιρετικά)

Εκτέλεση

1. Αρχικά λιώστε το βούτυρο στον φούρνο μικροκυμάτων ή σε μπεν μαρί και προσθέστε τον ψιλοκομμένο μαϊντανό ή άνηθο και το σκόρδο. Μπορείτε εναλλακτικά να χρησιμοποιήσετε μουστάρδα ή σάλτσα ντομάτας αντί για βούτυρο. Προθερμάνετε τον φούρνο στους 200ο C.

2. Χωρίστε τη σφολιάτα στα δύο ίσα κομμάτια και ανοίξτε τα με τη βοήθεια του πλάστη, αλευρώνοντας ελαφρά την επιφάνεια εργασίας, αν κολλάει. Βάλτε το μίγμα βουτύρου, μυρωδικών και σκόρδου πάνω από το 1 φύλλο ζύμης και απλώστε το με ένα πινέλο σιλικόνης. Επίσης απλώστε ομοιόμορφα και το τριμμένο τυρί και στρώστε τις φέτες ζαμπόν πάνω από τη ζύμη.

3. Τοποθετήστε το δεύτερο φύλλο ζύμης από πάνω και πιέστε γύρω από τις άκρες για να σφραγίσει. Χρησιμοποιώντας μια ροδέλα πίτσας ή ένα κοφτερό μαχαίρι, κόψτε τη ζύμη σε τρίγωνα. Κάντε μια μικρή σχισμή 1 εκ. στη βάση κάθε τριγώνου για να είναι πιο εύκολο να ρολάρετε τα κρουασάν.

4. Τυλίξτε το τρίγωνο ρολάροντάς το από το φαρδύ άκρο του τριγώνου προς το στενό άκρο. Καθώς το τυλίγετε, τεντώστε τη ζύμη ελαφρώς κατά μήκος για να δημιουργήσετε ένα πιο σφιχτό σχήμα και περισσότερες στρώσεις.

5. Τοποθετήστε τα κρουασάν σε ένα ταψί που έχετε στρώσει με λαδόκολλα, αλείψτε τα με τον κρόκο αυγού με νερό και πασπαλίστε με σουσάμι ή παπαρουνόσπορο.

6. Ψήστε τα στον προθερμασμένο φούρνο στους 200ο C για 20-30 λεπτά, μέχρι να φουσκώσουν και να ροδίσουν. Ο ακριβής χρόνος ψησίματος βέβαια, θα εξαρτηθεί από τον φούρνο σας.

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