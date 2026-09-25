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CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

25.09.2026 07:00

Τρουφάκια ενέργειας

25.09.2026 07:00
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Μια γρήγορη συνταγή για εξαιρετικά νόστιμα τρουφάκια ενέργειας που θα σας δώσουν την ώθηση που χρειάζεστε χάρη στους ξηρούς καρπούς και τους χουρμάδες που περιέχουν.

Μπορείτε επίσης να εμπλουτίσετε τις ενεργειακές αυτές μπαλίτσες με ξερά φρούτα και σπόρους, όπως κράνμπερι, μπανάνα, παπάγια και μάνγκο, φρουί γλασέ, ηλιόσπορους και chia καθώς επίσης ξύσματα και χυμό λεμονιού.

Υλικά για τη Συνταγή

150 γραμμάρια  ξηρούς καρπούς (π.χ. καρύδια, αμύγδαλα ή κάσιους)

100 γραμμάρια χουρμάδες  χωρίς κουκούτσι (φρέσκους ή αποξηραμένους )

1 πρέζα βανιλίνη

1 πρέζα αλάτι

½ κουταλάκι του γλυκού κανέλα

1 κουταλάκι του γλυκού λάδι καρύδας

2 κουταλιές της σούπας κακάο (προαιρετικά)

Για το πασπάλισμα

Σουσάμι

Ινδοκάρυδο

Σπόροι Chia

Κακάο σκόνη

Εκτέλεση

1. Αρχικά χοντροκόψτε τα καρύδια ή τους ξηρούς καρπούς που θα χρησιμοποιήσετε και κόψτε και τους χουρμάδες σε κομμάτια. Αν οι αποξηραμένοι χουρμάδες είναι πολύ σκληροί, μουλιάστε τους σε λίγο ζεστό νερό για 30 λεπτά περίπου, πριν την διαδικασία.

2. Βάλτε τους ξηρούς καρπούς και τους χουρμάδες σε έναν επεξεργαστή τροφίμων. Προσθέστε τη βανίλια, το αλάτι, την κανέλα, το λάδι καρύδας και, αν χρησιμοποιήσετε, το κακάο σε σκόνη και ανακατέψτε καλά μέχρι να σχηματιστεί μια κολλώδης και εύπλαστη μάζα.

3. Με βρεγμένα χέρια, πάρτε 1 κουταλιά της σούπας από το μίγμα και πλάστε το σε μια μικρή μπάλα.Κυλήστε το εναλλάξ σε σουσάμι, νιφάδες αποξηραμένης καρύδας, σπόρους chia ή κακάο σε σκόνη, πιέζοντάς σταθερά για να κολλήσουν.

Συμβουλή

Οι μπάλες ενέργειας διατηρούνται για περίπου μια εβδομάδα στο ψυγείο σε αεροστεγές δοχείο.

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