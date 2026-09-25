TrophyΤροφή 2026: Πέντε σταθμοί για startups και νέες επιχειρηματικές ιδέες στον κλάδο της αγροδιατροφής

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Με πέντε Meet-ups σε διαφορετικές πόλεις της χώρας ξεκινά ο φετινός κύκλος του TrophyΤροφή, του προγράμματος που απευθύνεται σε startups, φοιτητές, ερευνητές, αγρότες και επαγγελματίες με επιχειρηματικές ιδέες στον χώρο της αγροδιατροφής.

Το TrophyΤροφή 2026, που διοργανώνεται από τη Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, ξεκινά στις 2 Οκτωβρίου από την Κόρινθο και στη συνέχεια περνά από Λάρισα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Φλώρινα, πριν από την τελική διοργάνωση στις αρχές Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Στόχος είναι οι συμμετέχοντες να δουλέψουν πάνω σε πραγματικές ανάγκες της αγροδιατροφικής αγοράς και να μετατρέψουν μια αρχική ιδέα σε περισσότερο ολοκληρωμένη επιχειρηματική πρόταση.

Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε ομάδες που βρίσκονται ακόμη στο στάδιο διαμόρφωσης μιας ιδέας όσο και σε startups αρχικού σταδίου και pre-seed.

Από τα Meet-ups στον τελικό

Σε κάθε έναν από τους πέντε σταθμούς θα πραγματοποιούνται συζητήσεις με επιχειρηματίες, ακαδημαϊκούς και στελέχη της αγοράς, καθώς και πρακτικές ασκήσεις για την ανάπτυξη και αξιολόγηση νέων επιχειρηματικών ιδεών.

Από κάθε Meet-up θα επιλέγεται μία ομάδα, η οποία θα λαμβάνει συμβουλευτική υποστήριξη από το Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος (ΚΕΜΕΛ) και θα προκρίνεται στην τελική φάση του προγράμματος.

Η ομάδα που θα επικρατήσει στο TrophyΤροφή – The Event θα λάβει έπαθλο 1.200 ευρώ, με την υποστήριξη του Citi Foundation μέσω του προγράμματος BE Future Ready. Το ποσό προορίζεται για αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών που συνδέονται με την υλοποίηση της επιχειρηματικής πρότασης.

Παράλληλα, η νικήτρια ομάδα θα αποκτήσει απευθείας πρόσβαση στα bootcamps του EnvolveXL της Envolve Entrepreneurship, που απευθύνεται σε νεοφυείς επιχειρήσεις αρχικού σταδίου.

Οι πέντε σταθμοί

Η αρχή γίνεται στις 2 Οκτωβρίου στο Επιμελητήριο Κορινθίας, ενώ ακολουθούν το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στη Λάρισα στις 6 Οκτωβρίου και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στις 7 Οκτωβρίου.

Στις 14 Οκτωβρίου το πρόγραμμα μεταφέρεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στις 5 Νοεμβρίου ολοκληρώνεται ο κύκλος των Meet-ups στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα.

Ο πρώτος σταθμός στην Κόρινθο θα επικεντρωθεί στην κυκλική οικονομία και στους τρόπους με τους οποίους μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετη αξία για τους πελάτες μιας επιχείρησης.

Το TrophyΤροφή ξεκίνησε το 2019 μέσω ιδρυτικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και, σύμφωνα με τα στοιχεία του προγράμματος, μέχρι σήμερα έχουν περάσει από τις δράσεις του περισσότερες από 150 startups και επιχειρηματικές ιδέες.

Τον φετινό κύκλο υποστηρίζουν, μεταξύ άλλων, το Grow του EIT Food, το Citi Foundation και η DS Smith, ενώ συμβουλευτική υποστήριξη παρέχουν το ΚΕΜΕΛ και η Deloitte.

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