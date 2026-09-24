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24.09.2026 10:00

ΣΚΑΪ: Ειδική εκπομπή στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη από τους φίλους και συναδέλφους του στο «The Voice»

24.09.2026 10:00
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Έχουν αρχίσει οι ετοιμασίες μιας ιδιαίτερης καλλιτεχνικής παραγωγής στον ΣΚΑΪ για να τιμηθεί η μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη.

Οι φίλοι του και συνάδελφοί του στο «The Voice» μαζί με άλλους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής δημιουργίας θα συγκεντρωθούν για να αποχαιρετίσουν με τον δικό τους τρόπο τον επιδραστικό λαϊκό ερμηνευτή που μπορούσε να διασχίσει με ευχέρεια μουσικά είδη.

Στην ανεξάρτητη– τονίζεται από κύκλους περί τον ΣΚΑΪ- από το «The Voice» αφιερωματική εκπομπή θα «τραγουδήσουν Μαζωνάκη» αλλά και κομμάτια άλλων καλλιτεχνών που εκείνος είχε αγαπήσει η παρέα κριτών του μουσικού σόου ανάδειξης ταλέντων, δηλαδή η Έλενα Παπαρίζου, ο Χρήστος Μάστορας, ο Πάνος Μουζουράκης– ίσως ο Γιώργος Λιανός, μπορεί κι  ο Γιώργος Καπουτζίδης– αλλά και ο δημοφιλής τραγουδοποιός και ράπερ Apon (κατά κόσμο Παναγιώτης Σακκάτος), η σπουδαία Πίτσα Παπαδοπούλου, οι πολυτάλαντοι Νίκος Βουρλιώτης και Μιχάλης Κουινέλης, η Πάολα και αρκετοί ξεχωριστοί καλλιτέχνες ακόμα.

Οι συνάδελφοι και φίλοι του έχουν ήδη πραγματοποιήσει το πρώτο γύρισμα για την ιδιαίτερης σημασίας  εκπομπή.

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