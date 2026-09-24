Συντάξεις Οκτωβρίου 2026: Ξεκινούν το απόγευμα οι πληρωμές – Ποιοι θα δουν χρήματα μετά το Σαββατοκύριακο

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Ξεκινούν σήμερα (24/9) το απόγευμα από τον e-ΕΦΚΑ οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων για τον Οκτώβριο.
Και αυτόν τον μήνα, η καταβολή των συντάξεων ακολουθεί τον διαχωρισμό μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών.
Σύμφωνα λοιπόν με τις επίσημες ημερομηνίες πληρωμής, τα Ταμεία των μη μισθωτών θα πληρώσουν την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου και των μισθωτών την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου.
Όπως συμβαίνει συνήθως με τις πληρωμές του e-ΕΦΚΑ, τα ποσά αναμένεται να είναι διαθέσιμα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των συνταξιούχων από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.
Έτσι, η πρώτη πληρωμή αναμένεται από το απόγευμα της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου, ενώ η δεύτερη από το απόγευμα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου.
Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Οκτωβρίου θα διενεργηθούν για σχεδόν 2.400.000 μη μισθωτούς την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου.
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Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Οκτωβρίου θα διενεργηθούν για σχεδόν 1.700.000 μισθωτούς την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου.
Συγκεκριμένα:
Τέλος, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου.
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