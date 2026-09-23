search
ΤΕΤΑΡΤΗ 23.09.2026 17:39
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.09.2026 16:11

Ευρωπαϊκή Ένωση Φάσματος: Πρόταση της Ελλάδας για έσοδα έως 15 δισ. ευρώ από το 6G

23.09.2026 16:11
pierrakakis 77- new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Η Ελλάδα πρότεινε στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη δημιουργία μιας «Ευρωπαϊκής Ένωσης Φάσματος» (European Spectrum Union), η οποία θα μπορούσε να αξιοποιήσει μέρος των εσόδων από τις μελλοντικές εθνικές δημοπρασίες φάσματος κινητής τηλεφωνίας 6G για επενδύσεις στην τεχνολογία, περιορίζοντας έτσι την πίεση στον προϋπολογισμό της Ένωσης, όπως αναφέρει το Reuters.

«Το δυνητικό αρχικό οικονομικό μέγεθος θα μπορούσε να κυμανθεί μεταξύ 12 και 15 δισ. ευρώ», σύμφωνα με την πρόταση που εκπονήθηκε από τον Κυριάκο Πιερρακάκη και παρουσιάστηκε στους υπουργούς της ΕΕ την Τρίτη.

«Σε αυτό το στάδιο, πρόκειται για μια παραδοχή σχεδιασμού και όχι για επίσημη αποτίμηση ή πρόβλεψη, ενώ δεν περιλαμβάνει τυχόν μελλοντικά έσοδα από επιλεγμένα δικαιώματα 5G», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Εάν η πρόταση γίνει αποδεκτή από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ, τα κεφάλαια αυτά θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση του ζητήματος της χρηματοδότησης του προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034 —ο οποίος προτείνεται να ανέλθει στα 2 τρισεκατομμύρια ευρώ και αποτελεί τη βασική πηγή χρηματοδότησης για όλες τις κύριες πολιτικές της Ένωσης.

Οι διαπραγματεύσεις για τη χρηματοδότηση είναι δύσκολες, καθώς ο προϋπολογισμός θα πρέπει να καλύψει νέες ανάγκες, όπως οι αυξημένες δαπάνες για την άμυνα και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, διατηρώντας παράλληλα το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών για υφιστάμενες πολιτικές που αφορούν τη γεωργία και τη συνοχή.

Μεταξύ άλλων νέων επιλογών χρηματοδότησης —ορισμένες εκ των οποίων απορρίπτονται από ορισμένες χώρες και υποστηρίζονται από άλλες— περιλαμβάνεται η αξιοποίηση μέρους των εσόδων που αντλούν οι κυβερνήσεις της ΕΕ από την πώληση δικαιωμάτων εκπομπής CO2 σε εταιρείες, καθώς και μέρους του φόρου σε αγαθά που εισάγονται στην ΕΕ και έχουν παραχθεί σε χώρες με λιγότερο αυστηρές κλιματικές πολιτικές σε σχέση με την ΕΕ.

Άλλες επιλογές περιλαμβάνουν φόρο επί των μη συλλεχθέντων αποβλήτων ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μέρος του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα προϊόντα καπνού, καθώς και μια ετήσια εφάπαξ εισφορά από μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και πωλούν προϊόντα εντός της ΕΕ.

Περαιτέρω προτάσεις αφορούν την επιβολή εισφοράς στον υπερβολικό πλούτο, στις ψηφιακές υπηρεσίες, στα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια και στα κέρδη κεφαλαίου από κρυπτοστοιχεία ενεργητικού.

 Η Ιρλανδία καλείται πλέον να εξετάσει ποιες από αυτές τις επιλογές —ή ποιος συνδυασμός τους— έχουν πιθανότητες να εξασφαλίσουν την ομόφωνη στήριξη και των 27 κρατών-μελών της ΕΕ ενόψει της επόμενης συνόδου κορυφής, η οποία έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο.

Διαβάστε επίσης:

Πρόστιμο 403 εκατ. στην Google για παρακολούθηση τοποθεσίας των χρηστών μετά από καταγγελίες οργανώσεων καταναλωτών – Αναμεσά τους και η ΕΚΠΟΙΖΩ

Η βενζίνη «βαραίνει» κατά 5,2% το μηνιαίο εισόδημα του Έλληνα πολίτη – Το χειρότερο ποσοστό μετά την Βουλγαρία και την Ρουμανία

Η «ανταρσία» των υπουργείων για το πουγκί των 2,2 δισ.: Γιατί το οικονομικό επιτελείο βάζει «στοπ» στις πιέσεις για παροχές





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pezeshkian
ΚΟΣΜΟΣ

Πεζεσκιάν στη ΓΣ του ΟΗΕ: «Δεν είμαστε τρομοκράτες, είμαστε τα θύματα τρομοκρατίας – Δολοφόνησαν τον ηγέτη μας χωρίς λόγο»

ergazomenoi errikos ntinan – new
ΕΛΛΑΔΑ

Δυναμική κινητοποίηση των εργαζομένων στο «Ερρίκος Ντυνάν»: «Όχι στη μισθολογική ανισότητα και τους διαχωρισμούς»

PERIPOLIKO_NEW_1234
ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή με τους πυροβολισμούς στην Καλαμάτα: Έστησε καρτέρι στην πρώην του και πυροβόλησε εναντίον της  

kipseli rogmes – metro – new
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Δεν θα επανεκκινήσει ο μετροπόντικας μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι – «Κλειδί» οι πραγματογνωμοσύνες, τι λένε ΑΒΑΞ, Ελληνικό Μετρό και υπουργείο

pezeskian
ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανική κάλυψη ασφαλείας στον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν – Προστασία από τις μυστικές υπηρεσίες για τη ΓΣ του ΟΗΕ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mouratidis-new
LIFESTYLE

Νίκος Μουρατίδης για Πάολα: «Ανατρίχιασα που θα την δούμε πρώτη φορά σε ρόλο κριτή - Όταν ήμασταν εμείς κριτική επιτροπή είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον» (Video)

akis
MEDIA

ΣΚΑΪ: Και επισήμως ο Άκης Πετρετζίκης θα μαγειρεύει και θα ταξιδεύει στον σταθμό τη νέα σεζόν

kafsoksila new
ΕΛΛΑΔΑ

Καυσόξυλα: Ξεκίνησαν νωρίτερα οι παραγγελίες, πού κυμαίνονται οι τιμές

kyranakis- maniatis – mpakogianni- tsimaris – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η Ντόρα κάνει συστάσεις, ο Κυρανάκης αιφνιδιάζει, η Λατινοπούλου και οι δικαστικές περιπέτειες, το ΠΑΣΟΚ και η Υγεία, ο Μανιάτης και το ATCS

Untitled design (12)
MEDIA

Σειρά που η ΕΡΤ δεν ήθελε να συνεχιστεί απέσπασε βραβείο στο Διεθνές Τηλεοπτικό Φεστιβαλ της Σεούλ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 23.09.2026 17:39
pezeshkian
ΚΟΣΜΟΣ

Πεζεσκιάν στη ΓΣ του ΟΗΕ: «Δεν είμαστε τρομοκράτες, είμαστε τα θύματα τρομοκρατίας – Δολοφόνησαν τον ηγέτη μας χωρίς λόγο»

ergazomenoi errikos ntinan – new
ΕΛΛΑΔΑ

Δυναμική κινητοποίηση των εργαζομένων στο «Ερρίκος Ντυνάν»: «Όχι στη μισθολογική ανισότητα και τους διαχωρισμούς»

PERIPOLIKO_NEW_1234
ΕΛΛΑΔΑ

Ανατροπή με τους πυροβολισμούς στην Καλαμάτα: Έστησε καρτέρι στην πρώην του και πυροβόλησε εναντίον της  

1 / 3