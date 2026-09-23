Ευρωπαϊκή Ένωση Φάσματος: Πρόταση της Ελλάδας για έσοδα έως 15 δισ. ευρώ από το 6G

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Η Ελλάδα πρότεινε στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη δημιουργία μιας «Ευρωπαϊκής Ένωσης Φάσματος» (European Spectrum Union), η οποία θα μπορούσε να αξιοποιήσει μέρος των εσόδων από τις μελλοντικές εθνικές δημοπρασίες φάσματος κινητής τηλεφωνίας 6G για επενδύσεις στην τεχνολογία, περιορίζοντας έτσι την πίεση στον προϋπολογισμό της Ένωσης, όπως αναφέρει το Reuters.

«Το δυνητικό αρχικό οικονομικό μέγεθος θα μπορούσε να κυμανθεί μεταξύ 12 και 15 δισ. ευρώ», σύμφωνα με την πρόταση που εκπονήθηκε από τον Κυριάκο Πιερρακάκη και παρουσιάστηκε στους υπουργούς της ΕΕ την Τρίτη.

«Σε αυτό το στάδιο, πρόκειται για μια παραδοχή σχεδιασμού και όχι για επίσημη αποτίμηση ή πρόβλεψη, ενώ δεν περιλαμβάνει τυχόν μελλοντικά έσοδα από επιλεγμένα δικαιώματα 5G», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Εάν η πρόταση γίνει αποδεκτή από τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ, τα κεφάλαια αυτά θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση του ζητήματος της χρηματοδότησης του προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2028-2034 —ο οποίος προτείνεται να ανέλθει στα 2 τρισεκατομμύρια ευρώ και αποτελεί τη βασική πηγή χρηματοδότησης για όλες τις κύριες πολιτικές της Ένωσης.

Οι διαπραγματεύσεις για τη χρηματοδότηση είναι δύσκολες, καθώς ο προϋπολογισμός θα πρέπει να καλύψει νέες ανάγκες, όπως οι αυξημένες δαπάνες για την άμυνα και την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, διατηρώντας παράλληλα το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών για υφιστάμενες πολιτικές που αφορούν τη γεωργία και τη συνοχή.

Μεταξύ άλλων νέων επιλογών χρηματοδότησης —ορισμένες εκ των οποίων απορρίπτονται από ορισμένες χώρες και υποστηρίζονται από άλλες— περιλαμβάνεται η αξιοποίηση μέρους των εσόδων που αντλούν οι κυβερνήσεις της ΕΕ από την πώληση δικαιωμάτων εκπομπής CO2 σε εταιρείες, καθώς και μέρους του φόρου σε αγαθά που εισάγονται στην ΕΕ και έχουν παραχθεί σε χώρες με λιγότερο αυστηρές κλιματικές πολιτικές σε σχέση με την ΕΕ.

Άλλες επιλογές περιλαμβάνουν φόρο επί των μη συλλεχθέντων αποβλήτων ηλεκτρονικού εξοπλισμού, μέρος του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα προϊόντα καπνού, καθώς και μια ετήσια εφάπαξ εισφορά από μεγάλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και πωλούν προϊόντα εντός της ΕΕ.

Περαιτέρω προτάσεις αφορούν την επιβολή εισφοράς στον υπερβολικό πλούτο, στις ψηφιακές υπηρεσίες, στα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια και στα κέρδη κεφαλαίου από κρυπτοστοιχεία ενεργητικού.

Η Ιρλανδία καλείται πλέον να εξετάσει ποιες από αυτές τις επιλογές —ή ποιος συνδυασμός τους— έχουν πιθανότητες να εξασφαλίσουν την ομόφωνη στήριξη και των 27 κρατών-μελών της ΕΕ ενόψει της επόμενης συνόδου κορυφής, η οποία έχει προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο.

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