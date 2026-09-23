Άκης Πετρετζίκης: Στήνει νέο επιχειρηματικό hub στα Σπάτα με studios, εστίαση και χώρους εκδηλώσεων

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Από την τηλεοπτική κουζίνα και τα social media σε ένα πολύ πιο σύνθετο επιχειρηματικό μοντέλο περνά ο Άκης Πετρετζίκης, με τη νέα επένδυση που βρίσκεται σε εξέλιξη στα Σπάτα να συγκεντρώνει κάτω από την ίδια «ομπρέλα» παραγωγή περιεχομένου, εστίαση και διοργάνωση εκδηλώσεων.

Οι εργασίες προχωρούν δίπλα στο Smart Park, στο Επιχειρηματικό Πάρκο Γυαλού – Αγίου Δημητρίου – Πύργου, όπου αναπτύσσεται το νέο Akis Petretzikis Hub.

Στον πυρήνα του project βρίσκεται η δημιουργία μόνιμων studios για την παραγωγή πρωτότυπων τηλεοπτικών και ψηφιακών εκπομπών, ενώ ο σχεδιασμός είναι σαφώς ευρύτερος. Οι άδειες που έχουν εκδοθεί περιλαμβάνουν διώροφο κτίριο εστιατορίου και χώρο συγκέντρωσης κοινού, ενώ στις δραστηριότητες της εταιρείας έχουν προστεθεί η διοργάνωση events και γάμων, το catering, η φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση εκδηλώσεων και η αξιοποίηση ακινήτων.

Το επενδυτικό σχέδιο για το studio έχει ενταχθεί στο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα 360°» του Αναπτυξιακού Νόμου. Ο επιλέξιμος και ενισχυόμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 2 εκατ. ευρώ, με την προβλεπόμενη ενίσχυση να φτάνει τις 560.000 ευρώ, αποκλειστικά μέσω φορολογικής απαλλαγής. Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία απασχόλησης που αντιστοιχεί σε 14,5 θέσεις πλήρους ετήσιας εργασίας.

Η Akis Petretzikis Hub ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2023 και ελέγχεται εξ ολοκλήρου από την Άκης Πετρετζίκης Μονοπρόσωπη ΕΠΕ. Τον Φεβρουάριο του 2026 πραγματοποιήθηκε αύξηση κεφαλαίου κατά 371.000 ευρώ, με αποτέλεσμα το συνολικό κεφάλαιο να φτάσει τις 901.000 ευρώ.

Προς το παρόν η ίδια η Hub βρίσκεται ουσιαστικά σε επενδυτική φάση, καθώς το 2025 εμφάνισε έσοδα μόλις 4.000 ευρώ και οριακές ζημιές 387 ευρώ. Η εικόνα, όμως, είναι διαφορετική στη βασική εταιρεία του γνωστού σεφ.

Η Άκης Πετρετζίκης Μονοπρόσωπη ΕΠΕ αύξησε το 2025 τον κύκλο εργασιών της κατά 17,1% στα 4,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 1,68 εκατ. ευρώ, παραμένοντας κοντά στα επίπεδα του 2024. Το καθαρό περιθώριο κέρδους υποχώρησε από 43,5% σε 36,5%, καθώς τα λοιπά έξοδα και ζημίες αυξήθηκαν σημαντικά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ρευστότητα της εταιρείας. Τα ταμειακά διαθέσιμα έφτασαν στο τέλος του 2025 τα 3,92 εκατ. ευρώ, από 2,75 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, καταγράφοντας αύξηση περίπου 42%. Παράλληλα, η αξία των ενσώματων παγίων αυξήθηκε στα 2,53 εκατ. ευρώ.

Το νέο project δείχνει ότι το επιχειρηματικό μοντέλο γύρω από το brand Πετρετζίκη επιχειρεί πλέον να περάσει στην επόμενη φάση. Το ψηφιακό και τηλεοπτικό περιεχόμενο παραμένει η βάση, αλλά γύρω του δημιουργείται ένα οικοσύστημα που μπορεί να παράγει έσοδα από περισσότερες πηγές – από παραγωγές και εστίαση μέχρι εταιρικά events και ιδιωτικές εκδηλώσεις.

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