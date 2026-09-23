Αυτές είναι οι πρότυπες λεωφορειακές γραμμές – Θα έρχονται ανά 12 λεπτά από την 1η Οκτωβρίου

Takeaways by to pontiki AI Ο ΟΑΣΑ κατέγραψε μείωση 13,6% στις χρονοαποστάσεις των 15 πρότυπων λεωφορειακών γραμμών κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Λόγω των θετικών αποτελεσμάτων, ο οργανισμός επεκτείνει το πρόγραμμα από την 1η Οκτωβρίου προσθέτοντας πέντε νέες λεωφορειακές γραμμές.

Οι νέες γραμμές ενισχύονται με επιπλέον οχήματα για να διατηρούνται οι χρονοαποστάσεις κάτω από τα δώδεκα λεπτά στις ώρες αιχμής.

Παράλληλα, από τις 11 Σεπτεμβρίου εφαρμόζονται αυξημένες συχνότητες δρομολογίων στις γραμμές του Μετρό, του Ηλεκτρικού και του Τραμ.

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Μείωση κατά 13,6% στις χρονοαποστάσεις κατά τις ώρες αιχμής καταγράφηκε στις 15 πρότυπες γραμμές του ΟΑΣΑ το πρώτο εξάμηνο του 2026, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Με βάση το θετικό αποτέλεσμα της πρώτης φάσης, ο ΟΑΣΑ προχωρά από την 1η Οκτωβρίου στη διεύρυνση του προγράμματος από 15 σε 20 λεωφορειακές γραμμές.

Οι πέντε νέες γραμμές θα ενισχυθούν με πρόσθετα οχήματα, ώστε το όφελος να επεκταθεί σε μεγαλύτερο τμήμα του δικτύου, με χρονοαποστάσεις κάτω από 12 λεπτά και συχνότερα δρομολόγια, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας σε δήλωση του τονίζει: «Η μείωση των χρόνων αναμονής σε λεωφορειακές γραμμές υψηλής επιβατικής κίνησης αποτελεί ένα απτό αποτέλεσμα της στοχευμένης προσπάθειάς μας για καλύτερες αστικές συγκοινωνίες.

Λιγότερος χρόνος αναμονής και συχνότερα δρομολόγια σημαίνουν καλύτερη εξυπηρέτηση και ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Με την αύξηση των πρότυπων λεωφορειακών γραμμών από 15 σε 20 και την ενίσχυσή τους με πρόσθετα οχήματα, θέλουμε το όφελος να φτάσει σε ακόμη περισσότερους επιβάτες, ιδιαίτερα στις ώρες αιχμής.

Συνεχίζουμε με συγκεκριμένες παρεμβάσεις και μετρήσιμα αποτελέσματα για την αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Επενδύουμε σε ένα πιο σύγχρονο, αξιόπιστο και αποτελεσματικό δίκτυο, με τον πολίτη στο επίκεντρο και με κάθε βελτίωση να αποτυπώνεται στην καθημερινή του μετακίνηση».

Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΑ Αντώνης Κεραστάρης ανέφερε: «Ο ΟΑΣΑ επεκτείνει τον ιδιαίτερα πετυχημένο θεσμό των προτύπων γραμμών στο δίκτυο της ΟΣΥ.

Από την 1η Οκτωβρίου στις ήδη λειτουργούσες 15 πρότυπες γραμμές προστίθενται άλλες 5 με παρόμοια χαρακτηριστικά και χρονοαποστάσεις σε ώρες αιχμής που δεν θα ξεπερνούν τα 12 λεπτά.

Με αυτή την προσθήκη, πλέον περίπου το 50% των επιβατών θα μετακινούνται από τις πρότυπες γραμμές, μια σημαντική βελτίωση τόσο στους χρόνους που απαιτούνται για τις καθημερινές μετακινήσεις των πολιτών αλλά και τη συνολική εμπειρία εξυπηρέτησής τους».

Οι 15 πρότυπες γραμμές της πρώτης φάσης

3 Νέα Φιλαδέλφεια - 'Ανω Πατήσια - Νέο Ψυχικό 5 Λαμπρινή - Σύνταγμα - Τζιτζιφιές 14 Λαμπρινή - Λ. Αλεξάνδρας - Γηροκομείο 040 Πειραιάς - Σύνταγμα 224 Καισαριανή - Ελ. Βενιζέλου 550 Π. Φάληρο - Κηφισιά 608 Γαλάτσι - Ακαδημία - Νεκρ. Ζωγράφου 703 Πειραιάς - Αγ. Ανάργυροι - Αγ. Ελευθέριος (μέσω Θηβών) 843 Πειραιάς - Πέραμα Α2 Ακαδημία - Βούλα (μέσω Λ. Αμφιθέας) Α5 Ακαδημία - Αγ. Παρασκευή - Ανθούσα Α7 Στουρνάρη - Κηφισιά (Πλ. Πλατάνου) Α8 Πολυτεχνείο - Νέα Ιωνία - Μαρούσι Α13 Ομόνοια - Κηπούπολη Β5 Στ. Λαρίσης - Λ. Αλεξάνδρας - Αγ. Παρασκευή Οι νέες γραμμές είναι: 051 Στ. Υπεραστικών Λεωφορείων Κηφισού - Ομόνοια (μέσω Ακαδημίας Πλάτωνος) (κυκλική) 214 Ζωοδόχος Πηγή - Ακαδημία (κυκλική) 732 Ίλιον - Αγ. Φανούριος - Ακαδημία (κυκλική) 822 Στ. Αγ. Αντώνιος - Νέα Ζωή (κυκλική) Α15 Στ. Λαρίσης - Δάσος

Παράλληλα, με την έναρξη του χειμερινού προγράμματος στις 11 Σεπτεμβρίου, κατά τις ώρες αιχμής, η Γραμμή 1 του Ηλεκτρικού επανήλθε στη συχνότητα των 6:30 λεπτών, η Γραμμή 2 του Μετρό στα 4:30 λεπτά και η Γραμμή 3 στα 4 λεπτά.

Αντίστοιχα για το Τραμ, η συχνότητα της Γραμμής 6 είναι 7:30 λεπτά, από 9:00 λεπτά το 2025 και της Γραμμής 7 στα 9:00 λεπτά, από 12:00 το 2025.

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