Ρέθυμνο: Νεκρός οδηγός από ανατροπή «γουρούνας» – Έπεσε σε γκρεμό

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Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο με «γουρούνα» που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στα νότια του Ρεθύμνου, καθώς ο 52χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος και έπεσε σε γκρεμό.

Σύμφωνα με το neakriti.gr το δυστύχημα σημειώθηκε στον δρόμο από τον Πλακιά προς τα Σελλιά, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Όπως μεταδίδει το ίδιο δημοσίευμα η τετράτροχη «γουρούνα» στην οποία επέβαινε ο 52χρονος εξετράπη της πορείας της και κατέληξε σε γκρεμό.

Ο άνδρας φέρεται να καταπλακώθηκε από το όχημα και εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Η κινητοποίηση των Αρχών ήταν μεγάλη λόγω και του δύσβατου σημείου.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν τρία οχήματα της Πυροσβεστικής με έξι πυροσβέστες.

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