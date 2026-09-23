Γυναικοκτονία Κυριακής Γρίβα: Ξεκινά σε δεύτερο βαθμό η δίκη του πρώην συντρόφου της – Τι καταγγέλλει η οικογένεια

Takeaways by to pontiki AI Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο εξετάζει σήμερα τη δολοφονία της 28χρονης Κυριακής Γρίβα, η οποία διαπράχθηκε την 1η Απριλίου 2024 έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων.

Ο 40χρονος δράστης είχε καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη, ενώ η υπεράσπιση αναμένεται να θέσει εκ νέου το ζήτημα του καταλογισμού λόγω ψυχικής νόσου.

Η οικογένεια του θύματος απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί ακαταλόγιστου, επισημαίνοντας ότι ο δράστης ενήργησε με πλήρη νηφαλιότητα και μεθοδικότητα μετά τον χωρισμό τους.

Παράλληλα, τέσσερις αστυνομικοί παραπέμπονται σε δίκη για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης, καθώς η γυναικοκτονία συνέβη ενώ το θύμα αναζητούσε προστασία στις αρχές.

Οι εμπλεκόμενοι αστυνομικοί αντιμετωπίζουν ποινικές διώξεις και διοικητικές κυρώσεις για τις πράξεις και τις παραλείψεις τους κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

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Ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου εισάγεται σήμερα (23/9) η εν ψυχρώ δολοφονία της Κυριακής Γρίβα, την 1η Απριλίου 2024, έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων.

Η δίκη σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση δολοφονίας της 28χρονης γυναίκας από τον σύντροφο της, έχει ένα εξαιρετικά οδυνηρό στοιχείο που της προσδίδει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό σε σχέση με άλλες δολοφονίες γυναικών θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. Η γυναικτονία έγινε μπροστά στα μάτια αστυνομικών.

Η Κυριακή Γρίβα πήγε στις αρχές, ζήτησε βοήθεια, πλην όμως δεν την έλαβε. Δολοφονήθηκε έξω από το Τμήμα χτυπημένη από το μαχαίρι του άντρα που μέχρι πρότινος ζούσαν μαζί.

Στο εδώλιο θα καθίσει ο 40χρονος πρώην σύντροφος της Κυριακής, καταδικασμένος πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη και πέντε έτη φυλάκισης.

Ο 40χρονος κρίθηκε από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο ομόφωνα ένοχος για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία, οπλοχρησία και κατοχή ναρκωτικών προς ιδία χρήση.

Οι δικαστές του ΜΟΔ κλήθηκαν να απαντήσουν αν είχε συνείδηση της αποτρόπαιης πράξης του ο δράστης, ή αν εξαιτίας της συνδρομής ψυχικής νόσου, φαρμάκων και αλκοόλ, δεν είχε ικανότητα να αντιληφθεί το άδικο της πράξης του.

Ομόφωνα η απάντηση τους ήταν αρνητική. Δεν αναγνώρισαν μειωμένο καταλογισμό στον κατηγορούμενο.

Το ζήτημα του καταλογισμού φαίνεται πως θα είναι το σημείο αιχμής και στην δίκη που ξεκινά, καθώς η υπεράσπιση θα επιχειρήσει να πείσει ότι το έγκλημα συνδέεται με βαριά ψυχοπαθολογία του δράστη.

Η πλευρά της οικογένειας της Κυριακής Γρίβα αρνείται καθ’ ολοκληρίαν αυτόν τον ισχυρισμό. Ήδη όπως επισημαίνουν: «προκαλεί βαθύτατο αποτροπιασμό η σκανδαλώδης παραμονή στο Ψυχιατρείο του δράστη και οι μεθοδεύσεις περί “ακαταλόγιστου“» .

Όπως σημείωσαν σε Δελτίο Τύπου ενόψει της έναρξης της δίκης, «ο δράστης εξακολουθεί να παραμένει κρατούμενος στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού αποκλειστικά βάσει συστάσεων των θεραπόντων ψυχιάτρων του, χωρίς οποιοδήποτε νόμιμο και ιατρικό έρεισμα».

Στο παραπεμπτικό βούλευμα, οι δικαστές είναι απολύτως σαφείς ως προς την ψυχική κατάσταση του δράστη: «διέπραξε το έγκλημα με νηφαλιότητα, μετά την επίμονη και συστηματική παρακολούθηση της 28χρονης τόσο την ίδια εκείνη ημέρα ,όσο και την προηγουμένη».

Απαντούν ξεκάθαρα επίσης οι δικαστές, όπως έκρινε εν συνεχεία και το ΜΟΔ, ότι ο κατηγορούμενος σκότωσε την Κυριακή Γρίβα «επειδή η 28χρονη διέκοψε τη σχέση τους, πριν από δύο μήνες, εξαιτίας της κακοποιητικής του συμπεριφοράς».

Να σημειωθεί ότι ως προς τις πράξεις και παραλείψεις των αστυνομικών στην τραγική κατάληξη της 28χρονης, σχηματίστηκε χωριστή δικογραφία.

Μετά από ποινική έρευνα, τέσσερις αστυνομικοί παραπέμπονται με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών σε δίκη ενώπιον του ΜΟΔ ,για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο πρόσωπο δια παραλείψεως.

Στο εδώλιο παραπέμπονται η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια και ο φρουρός στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων,καθώς και ο τηλεφωνητής στο κέντρο της Άμεσης Δράσης που είχε απαντήσει στην Κυριακή Γρίβα ότι «το περιπολικό δεν είναι ταξί».

Αντιδράσεις πάντως έχει προκαλέσει το ζήτημα της πειθαρχικής τους μεταχείρισης, καθώς οι τρεις αστυνομικοί τιμωρήθηκαν με έξι μήνες αργίας με απόλυση, ενώ στον τηλεφωνητή της Άμεσης Δράσης επιβλήθηκε πρόστιμο 300 ευρώ.

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