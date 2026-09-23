Το φθινόπωρο εναρμονίστηκε με την ισημερία: Ψυχρό μέτωπο φέρνει για δεύτερη ημέρα βροχές και πτώση της θερμοκρασίας 

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Aλλάξαμε εποχή μέσα σε μία μέρα. Η φθινοπωρινή ισημερία ενεργοποιεί το φθινόπωρο, το οποίο φέτος είναι πιστό στο ραντεβού του. Στο διά ταύτα, το ψυχρό μέτωπο που σάρωσε τη χώρα, έφερε μεταβολή με ισχυρές βροχές, μπόρες, μπουρίνια, καταιγίδες, απότομη πτώση της θερμοκρασίας, 25.000 κεραυνούς αλλά και…χιόνια στον Όλυμπο. Η διαταραχή θα επιμείνει και σήμερα (23/9).

Έτσι ξεκινώντας από βόρεια θα ξυπνήσουμε με εκτεταμένες νεφώσεις και βροχές στην νότια και παράκτια τμήματα της ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης, στην Χαλκιδική και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Επίσης, έντονες βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνοντα στις Σποράδες, στην ανατολική Θεσσαλία, την κεντρική και βόρεια Εύβοια και στην κεντρική Στερεά. Τα φαινόμενα όσο προχωράει η μέρα θα εξασθενούν και θα διαρκέσουν έως το μεσημέρι. Στα υπόλοιπα τμήματα ο καιρός εμφανίζεται βελτιωμένος με λίγες νεφώσεις και σκόρπια ψιλόβροχα, ενώ στο Ιόνιο θα επικρατεί ηλιοφάνεια.

Στην ανατολική Στερεά, στα νησια του Σαρωνικού και στην Αν.Πελοπόννησο, νεφώσεις θα δίνουν κάποιες βροχές, οι οποίες θα περιοριστούν από το μεσημέρι και μετά. Παράλληλα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αλλά και στις Κυκλάδες αίθριος θα είναι ο καιρός με κάποιες νεφώσεις και πιθανές ψιχάλες. Ακόμη, ο ήλιος θα κυριαρχεί σε Κεφαλονιά και Ζάκυνθο. Κατεβαίνοντας νοτιότερα, στην Κρήτη, από το μεσημέρι η διαταραχή θα δώσει βροχές και καταιγίδες – πιο έντονες στο νομό Λασιθίου. Ωστόσο, στα Δωδεκάνησα και στο Καστελόριζο ο καιρός θα είναι αίθριος.

Οι άνεμοι ακλόνητοι βοριάδες. Στο Αιγαίο και στο νότιο Ιόνιο θα φτάνουν τα 5 τοπικά και τα 6 μποφόρ. Παράλληλα στο βόρειο Ιόνιο διατηρούνται ιδιαίτερα ενισχυμένοι, φτάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε πτώση ήδη από σήμερα. Θα διατηρηθεί πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα. Αρκετό κρύο θα επικρατεί κατά τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά με μονοψήφιες θερμοκρασίες στα πιο ορεινά ενώ το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 23 με 26 βαθμούς στο σύνολο της χώρας!

Στην Αττική, θα ξυπνήσουμε με συννεφιασμένο ουρανό και άστατο καιρό. Τοπικές ομίχλες, υγρασία και πιθανά ψιλόβροχα. Οι νεφώσεις θα παραμείνουν κατά τόπους έως το τέλος της ημέρας. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 5-6 μποφόρ και το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 14 έως 22-23 βαθμούς κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη η εικόνα θα είναι καλύτερη, με λίγες νεφώσεις και μικρή πιθανότητα για ασθενή φαινόμενα στις γύρω περιοχές. Βαρδάρης στον Θερμαικό έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 10-11 θα φτάσει τους 22 βαθμούς κελσίου.

Την Πέμπτη (24/9), η εικόνα βελτιώνεται, οι βοριάδες θα παραμείνουν ενισχυμένοι, ενώ η ψύχρα διατηρείται αισθητή σε όλη τη χώρα για να μαρτυράει την επίσημη αλλαγή εποχής. Με απλά λόγια… ήρθε η ώρα να αλλάξουμε την γκαρνταρόμπα μας και να μυρίσουμε φθινόπωρο.

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