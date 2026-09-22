Φθινοπωρινή ισημερία με «βουτιά» του υδραργύρου, ισχυρές βροχές και μπουρίνια: Αλλάζουμε εποχή μέσα σε μία μέρα

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Πήγαμε για μπάνιο το Σαββατοκύριακο, όμως η φθινοπωρινή ισημερία στις 23 Σεπτεμβρίου είναι πιστή στο ραντεβού της και ενεργοποιεί για τα καλά το φθινόπωρο, με το καλοκαίρι να παραδίδει πλέον τη σκυτάλη. Μέσα σε μόλις μία μέρα αλλάζουμε εποχή, καθώς ψυχρό μέτωπο που τροφοδοτείται από χαμηλό στη Βορειοανατολική Ευρώπη φέρνει κάθοδο ψυχρών αέριων μαζών από την Κεντρική Ευρώπη. Αυτές συναντούν τις ήδη υπάρχουσες θερμές αέριες μάζες στη χώρα μας, δημιουργώντας εκρηκτική αστάθεια, βροχές και απότομη ψύχρα και έτσι το φθινόπωρο που έως τώρα ήτανε στον πάγκο…μπαίνει δυναμικά στο γήπεδο.
Για σήμερα Τρίτη (22/9), το κύμα κακοκαιρίας θα ξεκινήσει από τα βόρεια και θα επεκταθεί γρήγορα σε όλη τη χώρα, φέρνοντας τοπικά και πρόσκαιρα έντονα φαινόμενα:
Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά 4 με 5 μποφόρ. Στο Βόρειο Αιγαίο θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί και βορειοανατολικοί άνεμοι 5 με 7 μποφόρ, όπου η σύγκλισή τους θα αυξήσει τη ραγδαιότητα των βροχών, πριν κοπάσουν σταδιακά. Στο Ιόνιο από το απόγευμα και προς το βράδυ οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα ενισχυθούν τοπικά έως και τα 7 μποφόρ.
Στην Αττική η ημέρα θα ξεκινήσει με συννεφιασμένο ουρανό. Μετά το μεσημέρι και έως το απόγευμα αναμένονται βροχές και πιθανές καταιγίδες (μεγαλύτερη πιθανότητα στα μεσαία τμήματα του νομού), ενώ το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 23°C.
Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται συννεφιά με πιθανές ψιχάλες ή ασθενείς βροχές. Ο Βαρδάρης θα πνέει αρχικά στα 5 με 6 μποφόρ, ενώ αργότερα οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και θα γίνουν μεταβλητοί.
Την Τετάρτη η αίσθηση του φθινοπώρου θα γίνει ακόμα πιο έντονη με περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας και μονοψήφιες τιμές τις πρώτες πρωινές ώρες. Η αστάθεια περιορίζεται, αν και τα φαινόμενα της Τρίτης θα επιμείνουν τοπικά έως το πρωί. Στη συνέχεια οι θερμοκρασίες θα σταθεροποιηθούν, ενώ μια νέα πιθανή διαταραχή διαφαίνεται για το Σάββατο.
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