Φθινοπωρινή ισημερία με «βουτιά» του υδραργύρου, ισχυρές βροχές και μπουρίνια: Αλλάζουμε εποχή μέσα σε μία μέρα

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Πήγαμε για μπάνιο το Σαββατοκύριακο, όμως η φθινοπωρινή ισημερία στις 23 Σεπτεμβρίου είναι πιστή στο ραντεβού της και ενεργοποιεί για τα καλά το φθινόπωρο, με το καλοκαίρι να παραδίδει πλέον τη σκυτάλη. Μέσα σε μόλις μία μέρα αλλάζουμε εποχή, καθώς ψυχρό μέτωπο που τροφοδοτείται από χαμηλό στη Βορειοανατολική Ευρώπη φέρνει κάθοδο ψυχρών αέριων μαζών από την Κεντρική Ευρώπη. Αυτές συναντούν τις ήδη υπάρχουσες θερμές αέριες μάζες στη χώρα μας, δημιουργώντας εκρηκτική αστάθεια, βροχές και απότομη ψύχρα και έτσι το φθινόπωρο που έως τώρα ήτανε στον πάγκο…μπαίνει δυναμικά στο γήπεδο.

Ραγδαίες βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

Για σήμερα Τρίτη (22/9), το κύμα κακοκαιρίας θα ξεκινήσει από τα βόρεια και θα επεκταθεί γρήγορα σε όλη τη χώρα, φέρνοντας τοπικά και πρόσκαιρα έντονα φαινόμενα:

Από το πρωί έως το μεσημέρι: Βροχές, καταιγίδες και μπουρίνια, που τοπικά θα είναι ραγδαία, αναμένονται στην Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, την Εύβοια, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, το Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο.

Βροχές, καταιγίδες και μπουρίνια, που τοπικά θα είναι ραγδαία, αναμένονται στην Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, την Εύβοια, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, το Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο. Από το μεσημέρι έως το απόγευμα: Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν επιπλέον την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο.

Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν επιπλέον την Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο. Από το απόγευμα έως το βράδυ: Οι βροχές θα εστιαστούν στη Θεσσαλία, το Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Μακεδονία, ενώ θα φτάσουν μέχρι και την Κρήτη.

Οι βροχές θα εστιαστούν στη Θεσσαλία, το Βόρειο Αιγαίο, την Ανατολική Μακεδονία, ενώ θα φτάσουν μέχρι και την Κρήτη. Πού θα πέσει το περισσότερο νερό: Τα πιο αυξημένα ύψη βροχής αναμένονται στη Νοτιοανατολική Χαλκιδική, τις Σποράδες, την Ανατολική Θεσσαλία, την Ανατολική Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο.

Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά 4 με 5 μποφόρ. Στο Βόρειο Αιγαίο θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί και βορειοανατολικοί άνεμοι 5 με 7 μποφόρ, όπου η σύγκλισή τους θα αυξήσει τη ραγδαιότητα των βροχών, πριν κοπάσουν σταδιακά. Στο Ιόνιο από το απόγευμα και προς το βράδυ οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα ενισχυθούν τοπικά έως και τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σημειώνει αισθητή «βουτιά»:

Στις περισσότερες περιοχές: Ο υδράργυρος θα κατρακυλήσει στους 20 με 23°C.

Ο υδράργυρος θα κατρακυλήσει στους 20 με 23°C. Στα δυτικά (όπου θα υπάρχουν λιγότερα φαινόμενα): Στη Δυτική Μακεδονία, το Ιόνιο, την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία και τη Νότια Πελοπόννησο θα φτάσει τους 25 με 27°C.

Στη Δυτική Μακεδονία, το Ιόνιο, την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία και τη Νότια Πελοπόννησο θα φτάσει τους 25 με 27°C. Στα νοτιοανατολικά: Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα διατηρηθεί σε υψηλότερα επίπεδα, φτάνοντας τους 27 με 29°C.

Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική η ημέρα θα ξεκινήσει με συννεφιασμένο ουρανό. Μετά το μεσημέρι και έως το απόγευμα αναμένονται βροχές και πιθανές καταιγίδες (μεγαλύτερη πιθανότητα στα μεσαία τμήματα του νομού), ενώ το βράδυ ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 23°C.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται συννεφιά με πιθανές ψιχάλες ή ασθενείς βροχές. Ο Βαρδάρης θα πνέει αρχικά στα 5 με 6 μποφόρ, ενώ αργότερα οι άνεμοι θα εξασθενήσουν και θα γίνουν μεταβλητοί.

Η συνέχεια της εβδομάδας

Την Τετάρτη η αίσθηση του φθινοπώρου θα γίνει ακόμα πιο έντονη με περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας και μονοψήφιες τιμές τις πρώτες πρωινές ώρες. Η αστάθεια περιορίζεται, αν και τα φαινόμενα της Τρίτης θα επιμείνουν τοπικά έως το πρωί. Στη συνέχεια οι θερμοκρασίες θα σταθεροποιηθούν, ενώ μια νέα πιθανή διαταραχή διαφαίνεται για το Σάββατο.

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