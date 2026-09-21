«Όλοι ήξεραν και αποδέχτηκαν τον κίνδυνο»: Συνεχίζονται οι καταθέσεις στη δίκη για τα Τέμπη – Το παράπονο για τις άδειες θέσεις

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Με τις καταθέσεις των συγγενών της Κλαούντια Λάτα, Βάιας Μπλέκα, Ευάγγελου και Παναγιώτη Μπουρνάζη και Ελπίδας Χούπα ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

«Ήταν η χαρά της ζωής μου ήταν το φως της ζωής μου. Κανένας δεν προστάτεψε αυτά τα παιδιά. Από τον κατώτερο μέχρι τον ανώτερο πρέπει να πληρώσουν όλοι από την στιγμή που ήξεραν ότι κάτι δεν πάει καλά. Όλοι είναι συνένοχοι. Πως επέτρεψαν να γίνει αυτό το κακό;»κατέθεσε η κα Βασιλική Μπλέκα, μητέρα της Βάιας Μπλέκα και συνέχισε: «Τα σπίτια μας διαλύθηκαν, η υγεία μας διαλύθηκε. Το μόνο που ζητάω από εσάς, ελπίζω, απαιτώ από εσάς είναι να κάνετε το καλύτερο για τις ψυχές και για τις οικογένειες. Έστειλα ένα κορίτσι γεμάτο ζωντάνια και πήρα ένα φέρετρο κλειστό. Είμαστε σκιές του εαυτού μας δεν είμαστε εμείς. Περιμένουμε την ώρα που θα δικαιωθούμε».

Ο Στυλιανός Μπουρνάζης, αδερφός του Ευάγγελου Μπουρνάζη και θείος του 15χρονου Παναγιώτη Μπουρνάζη, του νεότερου θύματος στα Τέμπη, κατέθεσε πως εκείνη την ημέρα πατέρας και γιος αποφάσισαν να ταξιδέψουν με το τρένο και όχι με το αμάξι πιστεύοντας πως θα είναι πιο ασφαλείς.

Στην ασφάλεια που πίστευαν ότι υπήρχε στην μετακίνηση με το τρένο πριν τα Τέμπη στάθηκε και η οικογένεια της Ελπίδας Χούπα ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη. «Θέλουμε να αποδοθεί δικαιοσύνη και οι υπεύθυνοι να μπουν φυλακή» κατέθεσε ο αδερφός της Κωνσταντίνος Χούπας ενώ ο δεύτερος αδερφός της Σεραφείμ Χούπας είπε: «εύχομαι σε κανέναν να μην βιώσει αυτόν τον πόνο. Δεν ξέραμε ότι κινούμαστε σε φέρετρα και όχι σε βαγόνια».

Η μητέρα της Ελπίδας Χούπα, Ασημίνα Kοντούλη, κατέθεσε σχετικά με τα κενά στα συστήματα ασφαλείας: «Ήξεραν όλοι τους. Υπήρχαν τόσα προειδοποιητικά έγγραφα. Να μην λειτουργεί κανένα σύστημα ούτε καν τα φανάρια; Όλοι ήξεραν και το αποδέχτηκαν. Όλοι έφταιγαν. Θέλω να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Τελευταίος κατέθεσε ο πατέρας της Ελπίδας Χούπα, Χρήστος Χούπας εκφράζοντας αρχικά το παράπονο του για το γεγονός ότι ελάχιστοι κατηγορούμενοι παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις. «Αυτό που βιώνει η οικογένεια μου είναι πολύ δυσβάσταχτο. Θέλω να εκφράσω ένα παράπονο για τις άδειες θέσεις. Είναι μόνιμο παράπονο να έρχονται οι γονείς και να μην έρχονται οι κατηγορούμενοι» τόνισε ο κ. Χούπας και αναφέρθηκε στη συνέχεια στις ευθύνες του κατηγορούμενου πρώην προϊσταμένου επιθεώρησης του ΟΣΕ, που τοποθέτησε τον κατηγορούμενο σταθμάρχη μόνο του στη νυχτερινή βάρδια, της κατηγορουμένης πρώην προέδρου της ΡΑΣ, των στελεχών του υπουργείου Μεταφορών και σε όσα έγιναν στο πεδίο μετά την σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχιών.

«Γνώριζε για το τρένο τα πάντα, ότι δεν δούλευε τίποτα και παρόλα αυτά δεν έκανε τίποτα. Το μόνο πους τους ενδιαφέρει είναι η μισθοδοσία και τίποτα άλλο» κατέθεσε ο κ. Χούπας για την πρώην πρόεδρο της ΡΑΣ ενώ για τον πρώην υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Αχιλλέα Καραμανλή ανέφερε: «Ήταν γνώστης της κατάστασης. Και δεν έκανε απολύτως τίποτα να αποτρέψει το έγκλημα».

Τόνισε πως, σύμφωνα με την γνώμη του, η πυρόσφαιρα προήλθε από κάποιο «πτητικό υγρό» και πως το χώμα από το σημείο της σύγκρουσης αφαιρέθηκε για να «κρύψουν κάθε ίχνος που υπήρχε». Χαρακτήρισε «κυβερνητικό εμπαιγμό» τις δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών για το ζήτημα της πυρόσφαιρας και της φωτιάς και τόνισε πως εισέπραξε «χλευασμό» από το κράτος.

Υπενθυμίζεται ότι η σημερινή συνεδρίαση ξεκίνησε με την κατάθεση της ‘Αλμα Λάτα, μητέρα της Κλαούντια Λάτα.Οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων συνεχίζονται αύριο με την Μαρία Καρυστιανού, την Ντόλκα Μαρία και τις οικογένειες μεταξύ άλλων Παπάζογλου και Γκανίδου.

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