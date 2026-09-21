Νίκος Βέρτης για Γιώργο Μαζωνάκη: «Πολλοί άνθρωποι προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε»

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Στον Γιώργο Μαζωνάκη και την προσπάθεια ανθρώπων από το περιβάλλον του να τον στηρίξουν αναφέρθηκε ο Νίκος Βέρτης στην πρώτη του συνέντευξη για τη νέα σεζόν, στην εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα».

Αναφερόμενος στην τελευταία δύσκολη περίοδο της ζωής του Γιώργου Μαζωνάκη, ο τραγουδιστής εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά τις προσπάθειες που έγιναν, δεν κατάφεραν να του προσφέρουν τη βοήθεια που θα ήθελαν.

«Δεν ξέρω αν με λόγια μπορείς να περιγράψεις αυτό που νιώθεις. Δεν το δέχεσαι αυτό. Αυτό που με πλήγωσε πιο πολύ είναι ότι ήταν θλιμμένος. Δεν μπορούσε να βρει από κάπου να αντλήσει θετική ενέργεια. Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε, αλλά δεν βρέθηκε αυτό το σημείο και θεωρώ ότι αυτό που ένιωσαν όλοι μέσα τους θα ήταν “μακάρι να μπορούσαμε να βοηθήσουμε σε όλο αυτό το πράγμα, για να είναι καλά ο Γιώργος”», είπε αρχικά ο τραγουδιστής.

Ο Νίκος Βέρτης στάθηκε στη συνέχεια στη δική του σχέση με τον Μαζωνάκη, τον οποίο, όπως είπε, αγαπούσε τόσο ως άνθρωπο, όσο και ως καλλιτέχνη, υπογραμμίζοντας το ιδιαίτερο αποτύπωμα που άφησε στη μουσική.

«Εμένα θα μου λείψει πάρα πολύ, γιατί τον αγαπούσα πολύ και σαν καλλιτέχνη, θεωρούσα και θεωρώ ότι ήταν μάγκας με όλη τη σημασία της λέξεως. Είχε τον δικό του χαρακτήρα και θα λείψει τόσο πολύ καλλιτεχνικά. Το στίγμα που θα αφήσει πίσω είναι τεράστιο. Τώρα θα δει ο κόσμος περισσότερο τι ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης», σημείωσε.

«Η φωνή του Μαζωνάκη ήταν χαρακτήρας»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις στιγμές που περνούσε μαζί του, αλλά και στην παρουσία του Μαζωνάκη πάνω στη σκηνή: «Η φωνή του, όταν έμπαινε πάνω σε ένα κομμάτι, ήταν χαρακτήρας. Γι’ αυτό και πήγαινα στον Γιώργο και περνούσα καλά. Εμένα θα μου λείψει. Και λέω τώρα “πού θα πάω;”. Αυτό έλεγα στην παρέα μου. Έχω φίλους να πάω, αλλά στον Γιώργο περνούσα αλλιώς. Χαλάρωνα, διασκέδαζα».

«Ήταν και σόουμαν ο Γιώργος. Έβγαινε στη σκηνή και ήταν ένας σταρ. Δεν μιλούσαμε μεταξύ μας. Όταν έβγαινε ο Γιώργος στη σκηνή, το βλέμμα ήταν εκεί πάνω», είπε για τον Μαζωνάκη.

Κλείνοντας, ο Νίκος Βέρτης αναφέρθηκε στη μεγάλη ανταπόκριση του κοινού μετά τον θάνατο του καλλιτέχνη, συνδέοντάς την με αντίστοιχες περιπτώσεις σημαντικών τραγουδιστών που έφυγαν από τη ζωή: «Είδα ξαφνικά πόση αγάπη πήρε από τον κόσμο. Πόσο πολύ ο κόσμος συγκινήθηκε. Έκλαψε κόσμος που μπορεί να μην πήγαινε ποτέ να τον ακούσει. Το έζησα και με τον Βασίλη Καρρά. Το είδαμε και με τον Παντελή Παντελίδη, με τον Τόλη Βοσκόπουλο, με τον Αντώνη Βαρδή. Όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες που είχαν ψυχούλα μέσα τους, πόσο πολύ ο κόσμος τους αγαπάει και αυτό είναι μαγικό».

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