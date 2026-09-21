Πρίσλεϊ Γκέρμπερ: Έδινε μάχη με την ψυχική ασθένεια και τον εθισμό στα ναρκωτικά – Οι 15 ψυχίατροι και ο θάνατος στο κέντρο απεξάρτησης

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Η Σίντι Κρόφορντ και ο Ράντι Γκέρμπερ θρηνούν τον θάνατο του μοναχογιού τους, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ.

Το μοντέλο πέθανε σε ηλικία 27 ετών σε κέντρο απεξάρτησης στο Λος Άντζελες, σύμφωνα με τα αρχεία του ιατροδικαστή. «Η οικογένεια ζητά σεβασμό στην ιδιωτικότητά της σε αυτή την πολύ δύσκολη και επώδυνη περίοδο», δήλωσε εκπρόσωπος της οικογένειας Κρόφορντ- Γκέρμπερ. Η Σίντι και ο Ράντι, οι οποίοι παντρεύτηκαν το 1998, είναι επίσης γονείς της 25χρονης κόρης τους Κάια.

Σύμφωνα με το TMZ, το οποίο ήταν το πρώτο που μετέδωσε την είδηση, η νεκροψία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Ωστόσο, τα αρχεία του ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες αποκαλύπτουν ότι έχει ανατεθεί σε έναν ερευνητή η υπόθεση του Πρίσλεϊ.

Πριν από τον θάνατό του, ο Πρίσλεϊ μίλησε ειλικρινά για την ψυχική του υγεία και τους αγώνες του με τον εθισμό στα ναρκωτικά. Το μοντέλο απέσπασε θετικά σχόλια στα τέλη του περασμένου έτους για την κοινοποίηση ενός βίντεο στο Instagram (το οποίο έκτοτε έχει διαγραφεί) που αναλύει το θεραπευτικό του σχήμα μετά από χρόνια κατάχρησης ναρκωτικών και προβλημάτων ψυχικής υγείας.

«Έχω την αίσθηση ότι αν τα πω όλα αυτά, πολλοί άνθρωποι τουλάχιστον θα ξέρουν ότι υπάρχει κάποιος άλλος που το περνάει αυτό», είπε ο Πρίσλεϊ στο βίντεο του Δεκεμβρίου 2025. «Και το δεύτερο είναι, ελπίζω να βρω μερικούς ανθρώπους εδώ έξω που να είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν ή να γνωρίσω κάποιον που μπορεί να βοηθήσει».

2019: Η σύλληψή του και η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Ο Πρίσλεϊ είχε την πρώτη του επαφή με τον νόμο τον Ιανουάριο του 2019, όταν συνελήφθη και κατηγορήθηκε για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ οδηγούσε στο Μπέβερλι Χιλς. Αργότερα εκείνο το έτος, παραδέχτηκε το αδίκημα και τελικά καταδικάστηκε σε τρία χρόνια αναστολής και κοινωφελή εργασία.

Φεβρουάριος 2023: Εμφάνιση στο podcast του Studio 22

Όταν ο Πρίσλεϊ εμφανίστηκε στο podcast του Studio 22, μίλησε για το ιστορικό του με την κατάθλιψη και «κάποια άλλα πράγματα που σχετίζονται με αυτήν». Το μοντέλο εξήγησε ότι η αντιμετώπιση της ψυχικής του υγείας είναι μια «δουλειά 24/7» και ο στόχος του είναι να βοηθά τους ανθρώπους.

«Αυτό είναι που πραγματικά θέλω να κάνω — να βοηθήσω τους ανθρώπους να ξεπεράσουν το αν έχουν κατάθλιψη [ή] παλεύουν με κάτι που έχει αρνητική επίδραση στο σώμα τους», είπε ο Πρίσλεϊ. Αυτό που ελπίζω να μπορώ να κάνω είναι να έχω κάνει τα λάθη για κάποιους άλλους ανθρώπους, ώστε να μην χρειαστεί να κάνουν τα ίδια λάθη που έκανα εγώ.»

Μάρτιος 2020: Απαντώντας σε επικριτές

Αφού ο Πρίσλεϊ έκανε τατουάζ τη λέξη «MISUNDERSTOOD» (παρεξηγημένος) στο δεξί του μάγουλο, απάντησε στους επικριτές με μια ανάρτηση στο Instagram. «Οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να κάνουν lifting προσώπου, να αλλάξουν φύλο, ενέσεις στα χείλη κ.λπ. και είναι προσβλητικό να πεις οτιδήποτε στη σημερινή εποχή, αλλά εγώ κάνω ένα μικρό τατουάζ στο πρόσωπο και τώρα ο κόσμος λατρεύει να με μισεί», έγραψε τότε.

Αρκετοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψαν επίσης ένα απόσπασμα από το Instagram Live του Πρίσλεϊ, στο οποίο εξηγούσε το τατουάζ. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι ένιωθε παρεξηγημένος σε όλη του τη ζωή. Τελικά, αφαίρεσε το τατουάζ το 2021.

Δεκέμβριος 2025: Μιλώντας ειλικρινά για τα σκαμπανεβάσματά του

Σε ένα βίντεο στο Instagram, το οποίο έκτοτε διαγράφηκε, ο Πρίσλεϊ αποκάλυψε ότι έπαιρνε οπιοειδή, βενζοδιαζεπίνες, αντικαταθλιπτικά, φάρμακα για την αρτηριακή πίεση και σταγόνες κεταμίνης, μεταξύ άλλων θεραπειών, στο πλαίσιο ενός εκτεταμένου φαρμακευτικού σχήματος. Ο Πρίσλεϊ εξήγησε τότε ότι είχε δει 15 ψυχιάτρους, αλλά δεν είχε «τόσες οδηγίες» όσες ήθελε σχετικά με τη φαρμακευτική του αγωγή.

«Δεν ξέρω αν είναι λίγο ή πολύ, ποιος διάολος ξέρει πια σε αυτό το σημείο», είπε. «Όλοι αυτοί οι γιατροί λένε πολλά διαφορετικά πράγματα, οπότε είναι κάπως τρομακτικό, αλλά ελπίζω ότι μεταξύ της έρευνάς μου και της έρευνάς τους και του Θεού, μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό».

Μάρτιος 2026: Αναλύοντας το θεραπευτικό του σχήμα

Ο Πρίσλεϊ δημοσίευσε ένα μήνυμα τη Δευτέρα για την Ψυχική Υγεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξηγώντας ότι υποβαλλόταν σε θεραπεία με ιμπογκαΐνη, ένα παραισθησιογόνο που λαμβάνεται από φυτά που προέρχονται από τη Δυτική και Κεντρική Αφρική.

Ο Πρίσλεϊ έγραψε στη λεζάντα του βίντεο ένα μήνυμα, λέγοντας στους θαυμαστές του ότι ελπίζει αυτή να είναι η «τελευταία φορά που πρέπει να επιστρέψω». Το κλιπ ήταν μια «ήσυχη στιγμή πριν αλλάξουν όλα», έγραψε.

«Ήμουν απόλυτα τρομοκρατημένος και ήξερα ότι θα ήμουν ξανά τρομοκρατημένος αν ποτέ έπρεπε να αντιμετωπίσω κάτι τέτοιο (βοηθάει να μην μπαίνεις σε καταστάσεις που σε οδηγούν εκεί, αλλά έτσι είναι η ζωή μερικές φορές)», έγραφε η λεζάντα του Πρίσλεϊ. «Τα μάντρα μου ήταν να αγαπάς τον εαυτό σου και ότι πρέπει να είναι η τελευταία φορά για αυτόν τον λόγο. Το να αφήσω τον έλεγχο δεν ήταν εύκολο, αλλά εμπιστεύτηκα ότι υπήρχε κάτι μεγαλύτερο από εμένα που το καθοδηγούσε. Ήξερα γιατί ήμουν εκεί. Αντιμετώπισα αυτό από το οποίο έτρεχα και κάπου μέσα σε όλα αυτά, άρχισα να βρίσκω τον δρόμο μου πίσω στον εαυτό μου».

Αύγουστος 2026: Η Κάια σχολιάζει τους αγώνες του αδελφού της

Η μικρότερη αδερφή του Πρίσλεϊ, Κάια, έκανε ένα σπάνιο σχόλιο για το πώς μεγάλωσε δίπλα στον αδερφό της. Το μοντέλο παραδέχτηκε σε μια συνέντευξη με τη Vogue ότι «άρχισε να αυτοπροσδιορίζεται» ως το «εύκολο» παιδί της Σίντι και του Ράντι. Η Κάια είπε ότι «ποτέ δεν ήθελε να ζητήσει» βοήθεια από τους γονείς της εξαιτίας του Πρίσλεϊ.

«Ένιωθα ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο να υπάρχουν δυο παιδιά που είχαν ανάγκη», εξήγησε. Η Κάια πρόσθεσε ότι «όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο σε μια οικογένεια», αναφερόμενη στον αδελφό της, «είναι κάπως ισοπεδωτικό για όλους».

Επίσης, επαίνεσε τον Πρίσλεϊ για την απόφαση να μιλήσει δημόσια για τις εμπειρίες του.

«Οι γονείς μου για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μας ήταν πολύ, πολύ κλειστοί και δεν μοιραζόμασταν τίποτα – και τώρα έχουμε αυτόν τον απόλυτο δάσκαλο, τον αδερφό μου, που λέει: “Θα είμαι πολύ ανθρώπινος για όλους”», είπε. «Υπάρχουν μόνο ορισμένα πράγματα που μπορείς να κρύψεις από τον κόσμο. Και το να προσπαθείς να βάλεις ένα καπάκι σε κάτι απλώς κάνει το άτομο να νιώθει ότι ντρέπεσαι γι’ αυτό».

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