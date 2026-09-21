Πιτ – Τζολί: «Το πρόβλημα για τον Μπραντ δεν ήταν το ποτό, ήταν η Αντζελίνα»

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Στο πολυσυζητημένο διαζύγιο του Μπραντ Πιτ και της Αντζελίνα Τζολί αναφέρθηκε πηγή από το περιβάλλον του ηθοποιού, υποστηρίζοντας πως η ρήξη στο ζευγάρι δεν προκλήθηκε λόγω της σχέσης του Πιτ με το αλκοόλ, αλλά λόγω των προβλημάτων που αντιμετώπιζε στη σχέση του με τη σύζυγό του.

Ο 62χρονος ηθοποιός σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Esquire ανέφερε ότι έπειτα από επτά χρόνια αποχής από το αλκοόλ, μπορεί πλέον να πιει «μερικά» ποτήρια κρασί.

Με αφορμή τη δήλωση αυτή, οικείο του πρόσωπο εξομολογήθηκε στην Daily Mail:

«Ο Πιτ δεν είχε ποτέ πρόβλημα με το ποτό, είχε πρόβλημα με την Αντζελίνα. Έχει δουλέψει πολύ με τον εαυτό του και τώρα, επιτέλους, βρίσκεται σε ένα πραγματικά καλό σημείο στη ζωή του».

«Ο Μπραντ έχασε τον δρόμο του για ένα διάστημα στη ζωή του και δυσκολεύτηκε, όμως έκανε τη δουλειά που χρειαζόταν και κατάφερε να βγει από αυτή την κατάσταση» ανέφερε η πηγή.

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Στη συνέχεια, η ίδια πηγή αναφέρθηκε στη ρήξη στη σχέση του ηθοποιού με τα παιδιά που έχει αποκτήσει με την Τζολί, επισημαίνοντας ότι αυτό ήταν που πραγματικά στοίχισε στον ο ηθοποιός.

Σημειώνεται ότι όλα τα παιδιά τους εκτός από ένα, έχουν αφαιρέσει το «Πιτ» από το επώνυμό τους, με τον ηθοποιό να έχει περάσει -όπως υπογραμμίζει η πηγή- στο στάδιο της αποδοχής, έπειτα από χρόνια πικρίας, λύπης και πόνου.

«Το διαζύγιο από την Αντζελίνα ήταν δύσκολο, αλλά η απομάκρυνση από τα παιδιά του ήταν το χειρότερο πράγμα που του έχει συμβεί ποτέ. Τώρα έχει περάσει από τον πόνο και την πληγή στην αποδοχή. Έχει φροντίσει να περιβάλλεται από καλούς ανθρώπους, οικογένεια, φίλους, μια σύντροφο που δεν αναζητά την προσοχή με τον τρόπο που το έκανε η πρώην σύζυγός του, Αντζελίνα, καθώς και μια ομάδα καλλιτεχνών, τεχνιτών και άλλων ανθρώπων που μοιράζονται τα ενδιαφέροντά του, χωρίς όμως να επιδιώκουν τη δημοσιότητα».

Και μια δεύτερη πηγή, όμως, πηγή που μίλησε στην Daily Mail, συμφώνησε με τα παραπάνω, τονίζοντας πως ο Πιτ είναι καλός άνθρωπος και πως τα προβλήματα στη ζωή του ξεκίνησαν από τότε που παντρεύτηκε την ηθοποιό.

«Ο Μπραντ είναι στην ουσία ένα αγόρι από τη Μέση Δύση. Είναι καλός άνθρωπος. Είναι πολύ δεμένος με την οικογένειά του και εξακολουθεί να είναι φίλος με ανθρώπους που γνώρισε από τα πρώτα κιόλας χρόνια της καριέρας του. Όμως, αφού παντρεύτηκε την Άντζι το 2014, η ζωή του πήρε την κατηφόρα. Ήταν ευτυχισμένοι για ένα διάστημα, αλλά όταν τα πράγματα άρχισαν να πηγαίνουν άσχημα, έγιναν πολύ, πολύ άσχημα» ανέφερε.

Όταν η Τζολί κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον ηθοποιό, κατηγόρησε τον Πιτ πως ήταν «λεκτικά κακοποιητικός» και άσκησε «σωματική βία» σε ένα από τα έξι παιδιά του ζευγαριού, με αφορμή ένα περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πτήσης με ιδιωτικό αεροσκάφος τον Σεπτέμβριο του 2016. Φέρεται πως ο ηθοποιός ενώ είχε καταναλώσει αλκοόλ, επιτέθηκε στην Τζολί και τσακώθηκε με έναν από τους γιους του.

Η ίδια πηγή υποστηρίζει, σήμερα, ότι οι κατηγορίες για κακοποίηση σε βάρος του Πιτ, που προέκυψαν μετά το συγκεκριμένο περιστατικό, είναι ψευδείς.

«Πέρασε ο Πιτ μια περίοδο κατά την οποία έπινε υπερβολικά; Ναι. Έκανε όμως αυτά για τα οποία κατηγορήθηκε; Όχι», δήλωσε η πηγή, για να καταλήξει: «Είχε κάποια προβλήματα με το αλκοόλ και τα αντιμετώπισε. Δούλεψε πάνω σε αυτά και τα ξεπέρασε. Θα είχε ενδιαφέρον να γνωρίζουμε αν η Αντζελίνα έχει αντιμετωπίσει κάποια από τα δικά της προβλήματα» τόνισε.

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