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21.09.2026 14:32

Ίδρυμα Μιχάλη Κακογιάννη: Εικαστική Έκθεση Marta Biagin

21.09.2026 14:32
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   Εγκαινιάζεται την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026, στις 19:00,  η έκθεση ζωγραφικής της MARTA BIAGINI, στον β’ όροφο του Ιδρύματος Μιχάλης Κακογιάννης.

   Στην παρούσα θεματική, η ζωγράφος συνθέτει σκηνογραφίες όπου ο χώρος, συνολικός και συμβολικός, εμμονικός και παρηγορητικός, βιώνεται σε μία υπερβατική σχέση με τον ανθρώπινο ψυχισμό. Δημιουργεί, πάντα με τη δική της γραφή, σουρεαλιστικά στιγμιότυπα και ανατροπές της παράστασης. Ζωγραφίζει περιβάλλοντα παρουσίας και ετεροτοπίας, αφηγηματικά αλλά και περίκλειστα. Παρατηρούμε σύμβολα και αναφορές στο πραγματικό να συμπλέκονται. Αποτυπώνει τις επιρροές από την παράδοση της ιταλικής τέχνης (Αναγέννηση και Μεταφυσική) με τις διδαχές της ελληνικής αρμονίας, του επίκεντρου και του μέτρου.

   Η Marta  Biagini χρησιμοποιεί, με μαθηματικό σχεδόν τρόπο, έναν συνδυασμό μεταβλητών, συμβόλων και αναπαραστάσεων, που εκφράζουν τις σχέσεις τους σε ένα μεταφορικό κόσμο. Αυτές οι μορφές βρίσκουν τον λόγο ύπαρξής τους μέσα σε άλλους τόπους, οδηγώντας σε μία εξερεύνηση που ανανεώνεται συνεχώς από σύνθεση σε σύνθεση. Έτσι μεταφέρει στο έργο της μία νέα εικόνα, ιδέα ή εντύπωση, που δημιουργείται στη συνείδηση από την περιγραφή των ρόλων.

   “Στο έργο της δεν υπάρχει μία τοπιογραφία, ούτε η ανάγκη να εκφραστεί ένας συμβατικά δομημένος χώρος. Η σκηνογραφία είναι η τοπιογραφία της… Άλλωστε η μεταφυσική ζωγραφική -και το έργο της συνδέεται άρρηκτα με αυτήν- χαρακτηρίζεται από μία βαθειά θεατρικότητα”, επισημαίνει ο Παναγιώτης Σ. Παπαδόπουλος (Ψυχαναλυτής Ι.Ρ.Α.-Ε.Ψ.Ε.)

   Τέλος, ως φορέας μνήμης και αλληλεπίδρασης, η Marta Biagini, δεν μπορεί να μείνει αμέτοχη στη σκληρή επικαιρότητα. Εκεί η παράσταση ως αναπόληση διαχέεται στο τραγικό. Τα υπαρξιακά και κοινωνικά ζητήματα, πλέον, αγγίζουν την αναγκαιότητα της καταγραφής και της καταγγελίας.

Μαρία Παπαδημητρίου

Μουσειολόγος – Επιμελήτρια

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ:

Από Τρίτη 6 έως Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026, με ελεύθερη είσοδο.

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