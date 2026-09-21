Τανζανία: Δέκα λιοντάρια βρέθηκαν νεκρά σε προστατευόμενη περιοχή – Εξετάζεται το ενδεχόμενο δηλητηρίασης

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Συναγερμός έχει σημάνει στην Τανζανία μετά τον εντοπισμό δέκα νεκρών λιονταριών σε προστατευόμενη περιοχή άγριας ζωής του Νγκορονγκόρο, με τις πρώτες εκτιμήσεις να στρέφουν την έρευνα στο ενδεχόμενο δηλητηρίασης. Ειδικοί επιχειρούν να εξακριβώσουν τα ακριβή αίτια.

Τα δέκα λιοντάρια εντοπίστηκαν νεκρά στις 18 Σεπτεμβρίου 2026, στην περιοχή Ντούτου, εντός της προστατευόμενης ζώνης του Νγκορονγκόρο, η οποία περιλαμβάνεται στον κατάλογο των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Η Αρχή της Προστατευόμενης Περιοχής Νγκορονγκόρο (NCAA) γνωστοποίησε το περιστατικό με ανακοίνωσή της, εκφράζοντας τη λύπη της για τον θάνατο των ζώων.

«Η Αρχή της Προστατευόμενης Περιοχής Νγκορονγκόρο (NCAA) με λύπη ενημερώνει το κοινό ότι δέκα λιοντάρια βρέθηκαν νεκρά στις 18 Σεπτεμβρίου 2026 στην περιοχή Ντούτου», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Στο μικροσκόπιο το ενδεχόμενο δηλητηρίασης

Οι πρώτες ενδείξεις αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο τα λιοντάρια να κατανάλωσαν κάποια δηλητηριασμένη ουσία.

Ομάδα ειδικών έχει ήδη αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης, με στόχο να προσδιοριστούν με ακρίβεια τα αίτια θανάτου των ζώων και να διαπιστωθεί εάν πίσω από το περιστατικό βρίσκονται συγκεκριμένα πρόσωπα.

Χρόνια ένταση μεταξύ Αρχών και νομαδικών κοινοτήτων

Η προστατευόμενη περιοχή του Νγκορονγκόρο βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο εντάσεων ανάμεσα στις Αρχές της Τανζανίας και στις τοπικές νομαδικές κοινότητες.

Η κυβέρνηση της χώρας υποστηρίζει ότι η σημαντική αύξηση του ανθρώπινου πληθυσμού στην περιοχή περιορίζει σταδιακά τον διαθέσιμο ζωτικό χώρο για την άγρια πανίδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η κυβέρνηση, ο πληθυσμός του Νγκορονγκόρο έχει αυξηθεί θεαματικά:

από περίπου 8.000 κατοίκους το 1959

σε περισσότερους από 100.000 σήμερα.

Περίπου 25.000 μεγάλα ζώα στην προστατευόμενη περιοχή

Σύμφωνα με την UNESCO, στο Νγκορονγκόρο ζουν περίπου 25.000 μεγάλα ζώα.

Η ίδια περιοχή φιλοξενεί επίσης μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις λιονταριών στον κόσμο, γεγονός που καθιστά το περιστατικό με τα δέκα νεκρά ζώα ιδιαίτερα σημαντικό για την προστασία της άγριας ζωής.

Είχαν προηγηθεί οι θάνατοι τουλάχιστον 20 ελεφάντων στην Κένυα

Το περιστατικό στην Τανζανία καταγράφεται λίγους μήνες μετά τον θάνατο τουλάχιστον 20 ελεφάντων στο οικοσύστημα Αμποσέλι της Κένυας, κοντά στα σύνορα με την Τανζανία.

Από τον Ιούνιο, οι ελέφαντες είχαν εντοπιστεί νεκροί με ενδείξεις δηλητηρίασης από φυτοφάρμακα.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής οι αρμόδιες Αρχές δεν έχουν καταφέρει να διαπιστώσουν εάν οι θάνατοι των ελεφάντων οφείλονταν σε σκόπιμη ενέργεια.

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