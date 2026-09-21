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21.09.2026 14:35

Αποκλειστική συνέντευξη του Μπάνε Πρέλεβιτς στο “Off The Record” του PS Blog (vid.) – Ο γίγαντας που ξύπνησε, η έκπληξη του Μπάρλοου και το αξέχαστο τρίποντο

21.09.2026 14:35
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Τον άνθρωπο πίσω από το Νο7 μας συστήνει Μπάνε Πρέλεβιτς στο νέο επεισόδιο του Off the Record” του PS Blog. Με την ηρεμία και τη φιλοσοφία που τον χαρακτηρίζουν, θυμάται τον ερχομό του στην Ελλάδα, τις στιγμές που τον σημάδεψαν, τις νίκες, τις ήττες, αλλά και ιστορίες που έμειναν μακριά από τα φώτα του γηπέδου.

Μιλάει για τον γίγαντα ΠΑΟΚ που κοιμόταν 30 χρόνια και ξύπνησε, το αξέχαστο τρίποντο στην εκπνοή του ντέρμπι με τον Άρη για το οποίο ακόμα τον ρωτάνε αν είχε κάνει βήματα και εκπλήσσεται ευχάριστα όταν βλέπει το βίντεο με την αφιέρωση ενός παλιού συναθλητή και φίλου του, του Κεν Μπάρλοου.

Αρκούν λίγες λέξεις για να γυρίσει ο χρόνος πίσω. Στο Παλατάκι, στις μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές, στα ντέρμπι με τον Άρη και σε μια εποχή που ο Μπάνε Πρέλεβιτς έγραφε τη δική του ιστορία με την ασπρόμαυρη φανέλα.

Όταν, σε ηλικία μόλις 21 ετών, έφτανε στη Θεσσαλονίκη από το Βελιγράδι, δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί όσα είχε γράψει η ζωή για εκείνον. Τρόπαια, διακρίσεις, μεγάλες νίκες, αλλά και ήττες. Από εκείνες που πονάνε, σε αλλάζουν και, όπως λέει ο ίδιος, σου μαθαίνουν τη «δύναμη της ήττας».

Στη Θεσσαλονίκη, όμως, ο Μπάνε δεν βρήκε μόνο επιτυχίες. Έφτιαξε οικογένεια. Για την ακρίβεια, δύο: τη δική του και εκείνη του ΠΑΟΚ.

Για τον Μπάνε Πρέλεβιτς ίσως η μεγαλύτερη απόδειξη όσων άφησε πίσω του να βρίσκεται σήμερα σε κάτι πολύ απλό: στις ζωγραφιές μικρών παιδιών που δεν πρόλαβαν ποτέ να τον δουν να παίζει, αλλά εξακολουθούν να ζωγραφίζουν το όνομά του και το Νο7.

Γιατί οι εποχές αλλάζουν. Οι φανέλες αποσύρονται. Οι εξέδρες αδειάζουν. Η έμπνευση, όμως, δεν έχει ηλικία.

Δείτε τον Μπάνε Πρέλεβιτς, όπως δεν τον έχουμε συνηθίσει, στο νέο επεισόδιο του Off the Record” με την Μαρία Κουβέλη:

21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |

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