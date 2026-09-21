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21.09.2026 14:42

Μαρινάκης απαντά σε Τσίπρα για τους «μισθούς Βουλγαρίας»: Κάνει λαθροχειρίες, δεν θα επαναλάβουμε «συνταγή χρεοκοπίας»

21.09.2026 14:42
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Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τη συνέντευξη του προέδρου της ΕΛΑΣ και πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, στη βελγική εφημερίδα «Le Soir», όπου υποστήριξε ότι η Ελλάδα προσφέρει «μισθούς Βουλγαρίας και τιμές Γαλλίας» και ότι είναι έτοιμος να αναλάβει εκ νέου τη διακυβέρνηση της χώρας.

Κατά τη διάρκεια του briefing, o Π. Μαρινάκης σημείωσε ότι «η Ελλάδα δεν έχει μισθούς Βουλγαρίας», αν και παραδέχθηκε ότι «σίγουρα η Ελλάδα δεν έχει τους μισθούς που αξίζουν στους πολίτες», έπειτα από τις διαδοχικές κρίσεις και τις θυσίες των προηγούμενων ετών. Επιτιθέμενος δε στον Α. Τσίπρα, είπε ότι «είναι πολύ μεγάλο λάθος να κάνει τέτοιες λαθροχειρίες», σημειώνοντας ότι ως πρωθυπουργός είχε τη χώρα «27η σε ρυθμούς ανάπτυξης, σε μια περίοδο που στην Ευρώπη έβρεχε ανάπτυξη».

Από εκεί και πέρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπερασπίστηκε την κυβερνητική πολιτική, λέγοντας ότι τα εισοδήματα των πολιτών δεν θα βελτιωθούν με επανάληψη της «αποτυχημένης συνταγής χρεοκοπίας», συνταγή στην οποία συμπεριέλαβε και την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από τον Α. Τσίπρα. «Εμείς δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, να δημιουργήσουμε προσδοκίες στον κόσμο τις οποίες δεν μπορούμε να ικανοποιήσουμε», τόνισε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει «να δίνει όσα παραπάνω μπορεί» με βάση τους διαθέσιμους πόρους και τα δημόσια έσοδα.

Από τον σχολιάσμό Μαρινάκη δεν… διέλαθαν και οι δηλώσεις του πρώην υπουργού Τάσου Γιαννίτση για τη διαφθορά, αν και στην περίπτωση αυτή η κριτική ήταν πιο ήπια. «Δεν θέλω να μπω σε δημόσια αντιπαράθεση με έναν πρώην υπουργό. Είναι ατυχής η σύγκριση», ανέφερε ο Π. Μαρινάκης, επικαλούμενος τις ετήσιες εκθέσεις της Κομισιόν οι οποίες, όπως είπε, καταγράφουν πρόοδο της Ελλάδας στα ζητήματα διαφθοράς, αλλά και αναγνωρίζοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν τομείς στους οποίους απαιτείται περαιτέρω βελτίωση.

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