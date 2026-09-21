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21.09.2026 13:53

Ο Σταμάτης Γονίδης απαντά μετά τις αντιδράσεις – Τι εννοούσε με την ατάκα για τον Μαζωνάκη (Video)

21.09.2026 13:53
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Τη δική του απάντηση στις αμέτρητες αντιδράσεις που προκάλεσε η πρόσφατη ατάκα του για τον Γιώργο Μαζωνάκη, έδωσε ο Σταμάτης Γονίδης, με τον τραγουδιστή να επισημαίνει ότι η πρόθεσή του δεν ήταν να προσβάλει τη μνήμη του εκλιπόντος καλλιτέχνη.

Μιλώντας στην εκπομπή Πρωινό, ο τραγουδιστής υποστήριξε ότι αυτό είναι το χιούμορ του το οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης εκτιμούσε και αν ο ίδιος άκουγε την εν λόγω ατάκα, θα γελούσε, όπως είπε. Τόνισε δε, ότι οι δυο τους ήταν φίλοι με τον ίδιο να μην έχει συνειδητοποιήσει ακόμα την απώλειά του.

«Δεν αναφέρθηκα στον Γιώργο Μαζωνάκη με τον τρόπο που αναφέρονται όλοι. Καταρχήν εμείς με τον Γιώργο κάναμε παρέα και είχε πολύ χιούμορ και ο Γιώργος. Γελάγαμε με αστεία, με ανέκδοτα, γιατί το χιούμορ είναι θεραπεία. Λοιπόν, ο πρώτος που με ρώτησε με ρωτάει τι κάνεις; Του λέω περιμένω τη σειρά μου. Όχι, περιμένω τη σειρά μου να προσκυνήσω γιατί πήγα να πω το τελευταίο αντίο στο φίλο μου. Εννοούσα τη σειρά μου να “φύγω”. Όλοι περιμένουμε τη σειρά μας κάποια στιγμή να “φύγουμε”. Ο δεύτερος που με ρώτησε τι κάνεις; Του λέω καλά είμαι. Ο άλλος πέθανε. Του έλεγα να με ρωτάς εμένα αν είμαι καλά. Ήρθα εδώ να χαιρετήσω το φίλο μου που έφυγε. Έχει μια δόση χιούμορ γιατί οι ατάκες μου είναι κάπως παράξενες αλλά φιλοσοφημένες. Κανείς δεν θα μείνει εδώ για πάντα. Όλοι μια μέρα, κάποια στιγμή φεύγουμε από τη ζωή, γιατί εδώ είμαστε εξόριστοι. Λες να μην ήξερα ότι θα παρεξηγηθεί, αλλά μέχρι να πάρει μπρος το μυαλό του αλλουνού πρέπει να περάσει λίγος καιρός. Να καταλάβει τι σημαίνει μια απάντηση που έχει βάθος Με τον Γιώργο είχαμε συνεργαστεί και από τότε κάναμε παρέα. Μιλάγαμε για τον Θεό, μιλάγαμε για πνευματικά θέματα. Ήταν ψαγμένος πολύ. Όσα χρόνια και να κάναμε παρέα, το χιούμορ δεν θα έλειπε και θα είχαμε πάντα κάτι να πούμε. Το γέλιο του ήταν φανταστικό. Δηλαδή μες στο μυαλό μου ακόμα υπάρχει. Έτσι και με χιούμορ τον αποχαιρέτησα γιατί αν αυτός ήταν δίπλα μου και είχε πεθάνει κάποιος άλλος και έλεγα αυτή την ατάκα, θα γέλαγε μέχρι σήμερα» είπε, μεταξύ άλλων.

«Για μένα δεν έχει φύγει. Απορώ ενώ ήταν τόσο πανέξυπνος, εύστροφος, πώς τον παραμύθιασαν. Πιάστηκε κορόιδο από αυτά τα λαμόγια και έκανε αυτή την απερίσκεπτη κίνηση. Αλλά νομίζω ότι αυτό που έγινε και έφυγε ο Γιώργος θα σώσει πολύ κόσμο που είχαν εμπιστευτεί τέτοιου είδους θεραπείες με ανθρώπους που δεν ήταν ιατροί επίσημα» είπε, τέλος, αναφερόμενος στις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

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