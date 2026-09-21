Το πρωτοφανές Ελ Νίνιο ήδη σπάει τα ρεκόρ θερμοκρασίας, μήνες πριν κορυφωθεί

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Το μνημειώδες φαινόμενος Ελ Νίνιο που θερμαίνει αυτή τη στιγμή τον πλανήτη έχει ξεπεράσει την υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ για το φαινόμενο, αρκετούς μήνες πριν από την αναμενόμενη κορύφωσή του.

Τα τελευταία δεδομένα δείχνουν ότι η άνοδος της θερμοκρασίας στην καρδιά του Ελ Νίνιο στον Ειρηνικό Ωκεανό έχει φτάσει πλέον τους 3,05°C. Αυτό είναι υψηλότερο από τους 3,02°C που καταγράφηκαν στα τέλη Νοεμβρίου 2015, το προηγούμενο υψηλότερο ρεκόρ στα 150 χρόνια δεδομένων. Αυτή η θερμοκρασία μετριέται σε σύγκριση με τον μέσο όρο της περιόδου 1991-2020.

Το προτιμώμενο μέτρο των περισσότερων μετεωρολόγων χρησιμοποιεί έναν κυλιόμενο μέσο όρο 30 ετών ως αναφορά και έτσι λαμβάνει υπόψη την ανθρωπογενή θέρμανση του πλανήτη. Αυτή η μέτρηση, που ονομάζεται ONI (Nino3.4), βρίσκεται στα πρόθυρα να καταρρίψει το ρεκόρ, μόλις ένα εκατοστό του βαθμού κάτω από το ρεκόρ του 2015. Και οι δύο μετρήσεις υποστηρίζονται από δεδομένα της Εθνικής Υπηρεσίας Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ (NOAA).

Οι πιο πρόσφατες προβλέψεις προβλέπουν κορύφωση 4,0°C τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τον μέσο όρο 14 διαφορετικών μοντέλων που αξιολόγησε ο κλιματολόγος Zeke Hausfather. Αυτό είναι ένα επίπεδο τόσο πάνω από προηγούμενα γεγονότα που ο Hausfather το χαρακτήρισε «απίστευτο», ενώ άλλοι το περιέγραψαν ως «επίπεδο Γκοτζίλα». Οποιαδήποτε άνοδος της θερμοκρασίας πάνω από 0,5°C θεωρείται Ελ Νίνιο. Πάνω από 2°C ονομάζεται επίσημα «πολύ ισχυρό» Ελ Νίνιο – που συχνά αναφέρεται ως «σούπερ» Ελ Νίνιο.

Το τρέχον Ελ Νίνιο είναι πιθανό να είναι το μεγαλύτερο εδώ και τουλάχιστον 1.000 χρόνια και θα συσσωρεύσει επιπλέον θερμότητα σε μια ατμόσφαιρα στην οποία οι θερμοκρασίες ήδη αυξάνονται ραγδαία λόγω της ανθρωπογενούς θέρμανσης του πλανήτη. Αυτό το διπλό χτύπημα σημαίνει ότι το 2027 αναμένεται να «καταρρίψει» προηγούμενα ρεκόρ και να γίνει η θερμότερη χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ.

Η κλιματική κρίση, που προκαλείται από τη ρύπανση από τα ορυκτά καύσιμα, ήδη επιδεινώνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα και σκοτώνει ανθρώπους. Το Ελ Νίνιο θα επιδεινώσει τις επιπτώσεις ακόμη περισσότερο και έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει περιοχές σε όλο τον πλανήτη καθώς τα καιρικά πρότυπα αλλάζουν.

«Πολύ ισχυρά φαινόμενα Ελ Νίνιο, όπως αυτά του 1997/1998 και του 2015/2016, συσχετίστηκαν με ζημιές εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων παγκοσμίως – αυτό το γεγονός αφήνει πίσω του τα προηγούμενα», δήλωσε ο Hausfather, ο οποίος συνεργάζεται με το Carbon Brief.

Η καθηγήτρια Friederike Otto, στο Imperial College London, δήλωσε: «Αυτό το γεγονός αποτελεί μια τεράστια αναδιανομή ενέργειας στο κλιματικό σύστημα και είναι επικίνδυνο επειδή εκτυλίσσεται πάνω σε ένα πολύ θερμότερο, ανθρωπογενές κλιματικό σύστημα».

«Έτσι, σε πολλά μέρη του κόσμου θα δούμε πρωτοφανείς ακραίες θερμοκρασίες, με όλες τις συνέπειές τους στην υγεία, την επισιτιστική ασφάλεια και την έλλειψη νερού», είπε. «Το Ελ Νίνιο έρχεται και παρέρχεται, αλλά όσο συνεχίζουμε να καίμε ορυκτά καύσιμα, συμβαίνει σε μια ολοένα και πιο θερμή βάση, καθιστώντας πολύ πιο δύσκολο για τις κοινότητες να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες».

Οι ζεστές και ξηρές συνθήκες στην Ινδονησία έχουν ήδη προκαλέσει πρωτοφανείς πυρκαγιές και θανατηφόρα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης , ενώ η Ινδία έχει δει τις ζωτικής σημασίας βροχές των μουσώνων να περιορίζονται. Οι συνθήκες ξηρασίας στην Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική προκαλούν απώλειες καλλιεργειών και επιβράδυνση του εμπορίου λόγω των χαμηλών επιπέδων νερού στη διώρυγα του Παναμά Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων δήλωσε τον Αύγουστο ότι οι επιπτώσεις του Ελ Νίνιο είναι πιθανό να ωθήσουν περίπου 50 εκατομμύρια ανθρώπους σε οξεία πείνα και να αυξήσουν τις τιμές.

Τα χρόνια του Ελ Νίνιο συνοδεύονται επίσης από πιο έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες σε ορισμένες περιοχές, με το Περού και τη Χιλή να έχουν ήδη πληγεί, και η πρόσβαση στο Μάτσου Πίτσου έχει διακοπεί. Το Κέρας της Αφρικής είναι επίσης πολύ ευάλωτο σε αυξημένες νεροποντές, ενώ οι νότιες ΗΠΑ αναμένεται να βιώσουν έντονες βροχοπτώσεις τον χειμώνα.

Το καλοκαίρι στο νότιο ημισφαίριο προβλέπεται να είναι θερμότερο και ξηρότερο λόγω του τεράστιου φαινομένου Ελ Νίνιο, που σημαίνει μεγαλύτερο κίνδυνο πυρκαγιών και ξηρασιών στην Αυστραλία και τη νότια Αφρική. Οι τυφώνες στον Ειρηνικό αναμένεται να είναι πιο έντονοι, αλλά οι τυφώνες του Ατλαντικού καταστέλλονται από το Ελ Νίνιο και, ασυνήθιστα, κανένας δεν έχει συμβεί ακόμη φέτος.

Ενώ οι συνήθεις επιπτώσεις του Ελ Νίνιο είναι γνωστές, οι επιστήμονες ανησυχούν ότι η πολλαπλασιαστική επίδραση της κλιματικής κρίσης θα μπορούσε να μεταβάλει αυτά τα πρότυπα. Αυτό θα δυσκόλευε την προετοιμασία των χωρών και των κοινοτήτων. Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών δήλωσε ότι ξεκίνησε τη μεγαλύτερη κινητοποίηση στην 50χρονη ιστορία του για να υποστηρίξει τις εθνικές μετεωρολογικές υπηρεσίες στην παροχή «σωτήριων» προβλέψεων.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε νωρίτερα τον Σεπτέμβριο: «Το Ελ Νίνιο υπερεκτιμάται μπροστά στα μάτια μας. Η επιστήμη δεν αφήνει περιθώρια αμφιβολίας: ο πλανήτης βρίσκεται σε αχαρτογράφητα νερά και ο κόσμος στην επικίνδυνη ζώνη ακραίων καιρικών φαινομένων. Η κούρσα τώρα είναι μεταξύ των αυξανόμενων κινδύνων και της δέσμευσής μας να αναλάβουμε δράση για το κλίμα και να προστατεύσουμε τους ανθρώπους».

Εν τω μεταξύ, στην εφημερίδα Guardian την Τρίτη , ο καθηγητής Bill McGuire δήλωσε: «Αυτό που συμβαίνει στον ισημερινό του Ειρηνικού είναι εκπληκτικό και θα μπορούσε κάλλιστα να σηματοδοτήσει μια από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες καιρικές αναταραχές εδώ και μια χιλιετία».

«Θα προκαλέσει μια σειρά από καιρικές καταστροφές σε όλο τον κόσμο μας».

Είπε ότι τα ισχυρά Ελ Νίνιο μπορούν να έχουν καταστροφικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία: «Ενώ η μεγάλη ύφεση του 2008 είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του παγκόσμιου ΑΕΠ κατά περίπου 2 τρισεκατομμύρια δολάρια, το σούπερ Ελ Νίνιο του 1997-98 είχε ως αποτέλεσμα απώλειες 5,7 τρισεκατομμυρίων δολαρίων». Αυτό το Ελ Νίνιο έχει ήδη ξεπεραστεί από το τρέχον.

Πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι η παγκόσμια θέρμανση εντείνει τους κύκλους του Ελ Νίνιο, οι οποίοι με τη σειρά τους εντείνουν τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Δεδομένα από ανάλυση κοραλλιών, δακτυλίων δέντρων και ιστορικών εγγράφων υποδηλώνουν ότι κανένα Ελ Νίνιο δεν έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο την τελευταία χιλιετία, πρόσθεσε ο Housefather.

«Όλες οι επιπτώσεις του Ελ Νίνιο μεγεθύνονται από την παγκόσμια κλιματική αλλαγή», δήλωσε ο καθηγητής Κέβιν Τρένμπερθ, στο Εθνικό Κέντρο Ατμοσφαιρικής Έρευνας στις ΗΠΑ. «Το βόρειο καλοκαίρι με την υπερβολική ζέστη και τις πυρκαγιές στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και την Ασία είναι μόνο ένα δείγμα του τι πρόκειται να ακολουθήσει».

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