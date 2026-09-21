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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

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21.09.2026 18:58

Θεσσαλονίκη: Στερεύει η λίμνη Κορώνεια – Συρρικνώθηκε κατά 94% (Photos)

21.09.2026 18:58
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Σε δραματική συρρίκνωση έχει οδηγηθεί η λίμνη Κορώνεια στη Θεσσαλονίκη, όπως αποτυπώνεται στις δορυφορικές εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Σύμφωνα με το Meteo, η υδάτινη επιφάνειά της έχει περιοριστεί πλέον κατά περίπου 94%, γεγονός που αναδεικνύει τον κίνδυνο εξαφάνισής της.

Η Κορώνεια ήταν κάποτε η πέμπτη μεγαλύτερη λίμνη της χώρας. Η εικόνα της λίμνης σήμερα απέχει σημαντικά από εκείνη που κατέγραφε ο δορυφόρος Landsat στις 20 Αυγούστου 1984. Τότε, η Κορώνεια κάλυπτε 42,8 τετραγωνικά χιλιόμετρα, έκταση που αποτελεί σημείο αναφοράς για την αποτύπωση της μεταβολής που έχει σημειωθεί τις τελευταίες δεκαετίες.

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών παρουσίασε σειρά δορυφορικών εικόνων από το 2016 έως και σήμερα, οι οποίες προέρχονται από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel-2, στο πλαίσιο του προγράμματος Copernicus. Μέσα από αυτές καταγράφεται η σταδιακή απώλεια της υδάτινης επιφάνειας της Κορώνειας.

Το 2016, η λίμνη καταλάμβανε 34,4 τετραγωνικά χιλιόμετρα, δηλαδή περίπου 20% λιγότερα σε σχέση με την έκταση που είχε το 1984. Η κατάσταση, ωστόσο, επιδεινώθηκε αισθητά κατά την τελευταία τριετία. Η επιφάνεια περιορίστηκε στα 29,8 τετραγωνικά χιλιόμετρα το 2024 και υποχώρησε περαιτέρω, στα 17,9 τετραγωνικά χιλιόμετρα, το 2025.

Η πλέον πρόσφατη δορυφορική καταγραφή, για το 2026, αποτυπώνει ακόμη μεγαλύτερη υποχώρηση, καθώς η υδάτινη έκταση έχει περιοριστεί σε περίπου 2,7 τετραγωνικά χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Meteo.

Η συρρίκνωση της λίμνης και οι επιπτώσεις στο οικοσύστημα

«Η περιβαλλοντική υποβάθμιση και η συρρίκνωση της λίμνης είχαν ξεκινήσει αρκετές δεκαετίες πριν, ενώ μετά από παρεμβάσεις των αρχών η λίμνη παρουσίασε προσωρινή ανάκαμψη, σε σχετικά ικανοποιητικά επίπεδα», αναφέρει σχετικά το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Ωστόσο, σημειώνει πως τα τελευταία χρόνια η κατάσταση έχει και πάλι επιδεινωθεί, με τη συρρίκνωση να δημιουργεί πλέον απειλή για το οικοσύστημα της περιοχής: «Τα τελευταία χρόνια το πρόβλημα έχει επανέλθει με τη συρρίκνωση της λίμνης να απειλεί τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής. Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει την ανάγκη για συστηματική παρακολούθηση της λίμνης και αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων της, με στόχο την προστασία και τη μακροπρόθεσμη αποκατάστασή της».

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