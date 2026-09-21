Πρόστιμο 403 εκατ. ευρώ στην Google από την Ιρλανδία για παραβιάσεις απορρήτου

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Πρόστιμο ύψους 403 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε στην Google η ιρλανδική Επιτροπή Προστασίας Δεδομένων (DPC), κρίνοντας ότι η εταιρεία παραβίασε τους ευρωπαϊκούς κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR) στον τρόπο διαχείρισης των δεδομένων τοποθεσίας των χρηστών.

Η υπόθεση αφορά έρευνα που ξεκίνησε το 2020, έπειτα από καταγγελίες ευρωπαϊκών ενώσεων καταναλωτών. Η DPC κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Google επεξεργαζόταν παράνομα και χωρίς επαρκή διαφάνεια δεδομένα τοποθεσίας κατά την περίοδο 2018-2020.

Η έρευνα επικεντρώθηκε σε τρεις λειτουργίες των Android συσκευών: Το Ιστορικό τοποθεσίας (Location History), τη Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών (Web & App Activity) και την Ακρίβεια τοποθεσίας (Location Accuracy).

Σύμφωνα με την ιρλανδική αρχή, οι χρήστες δεν ενημερώνονταν με σαφήνεια ότι η τοποθεσία τους μπορούσε να καταγράφεται διαρκώς και να αξιοποιείται για την εξατομίκευση των διαφημίσεων. Παράλληλα, η Google φέρεται να διατηρούσε τα συγκεκριμένα ευαίσθητα δεδομένα για περισσότερο χρόνο από όσο ήταν αναγκαίο.

«Τα δεδομένα τοποθεσίας είναι ένας τύπος προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω παρακολούθησης τοποθεσίας και περιλαμβάνουν δεδομένα που συλλέγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Google, τα οποία από μόνα τους ή σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες μπορούν να συνδυαστούν για να εξαχθεί η τοποθεσία ενός ατόμου», δήλωσε ο αναπληρωτής επίτροπος της DPC, Γκράχαμ Ντόιλ, επισημαίνοντας παράλληλα ότι «τα δεδομένα τοποθεσίας μπορούν να αποφέρουν τόσο οφέλη, όσο και βλάβες στα άτομα. Μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά τη χρησιμότητα των διαδικτυακών υπηρεσιών, αλλά μπορούν επίσης να αποκαλύψουν μια σημαντική ποσότητα πληροφοριών για ένα άτομο, που πολλές φορές μπορεί να είναι εγγενώς ιδιωτικές».

Υποχρέωση συμμόρφωσης μέσα σε έξι μήνες

Πέρα από την επιβολή του προστίμου, η DPC έδωσε στη Google προθεσμία έξι μηνών για να προσαρμόσει πλήρως τις πρακτικές επεξεργασίας δεδομένων τοποθεσίας στις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Η Google από την πλευρά της υποστήριξε ότι η απόφαση αφορά πολιτικές που εφαρμόζονταν κατά την περίοδο 2018-2019 και ότι έκτοτε έχει προχωρήσει σε σημαντικές βελτιώσεις στα εργαλεία ελέγχου απορρήτου που διαθέτει στους χρήστες.

Η ιρλανδική DPC αποτελεί τον βασικό ρυθμιστικό φορέα της ΕΕ για πολλές μεγάλες αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας, καθώς οι ευρωπαϊκές έδρες τους βρίσκονται στην Ιρλανδία. Το συγκεκριμένο πρόστιμο στην Google αποτελεί το τέταρτο υψηλότερο που έχει επιβάλει μέχρι σήμερα η ιρλανδική αρχή.

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