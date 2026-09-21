Νάξος: Ενθαρρυντικά νέα για τη 16χρονη που έπεσε από ταράτσα – Κούνησε τα άκρα της, ανταποκρίνεται σε ακουστικά ερεθίσματα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Σημάδια βελτίωσης παρουσιάζει η κατάσταση της 16χρονης που το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, 16/9, έπεσε από την ταράτσα σπιτιού σε χωριό της Νάξου. Έπειτα από πέντε ημέρες νοσηλείας, η ανήλικη κατάφερε να κινήσει τα άκρα της, εξέλιξη που δημιουργεί συγκρατημένες ελπίδες στην οικογένειά της.
Σύμφωνα με το cycladeslive.gr, η 16χρονη κούνησε τα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών της, ενώ παρουσιάζει σταδιακά ανταπόκριση σε ακουστικά ερεθίσματα. Παράλληλα, οι τοξικολογικές εξετάσεις στις οποίες υπεβλήθη ήταν καθαρές.
Εφόσον η εικόνα της συνεχίσει να βελτιώνεται, οι γιατροί αναμένεται να προχωρήσουν σταδιακά στη μείωση της μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής.
Υπενθυμίζεται ότι, μετά την πτώση της, η ανήλικη διεκομίσθη αρχικά στο Νοσοκομείο Νάξου και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή σε νοσοκομείο της Αθήνας. Μέχρι στιγμής, παραμένουν άγνωστες οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η πτώση.
Για την υπόθεση είχε συλληφθεί ο άνδρας στο σπίτι του οποίου φέρεται να βρισκόταν η 16χρονη την ημέρα του περιστατικού, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος με αυστηρούς περιοριστικούς όρους έως τη διεξαγωγή της δίκης.
Ο πατέρας της ανήλικης έχει καταθέσει μήνυση σε βάρος του άνδρα, καταγγέλλοντας αρπαγή ανηλίκου. Ο ίδιος απορρίπτει την κατηγορία και δηλώνει αθώος.
Διαβάστε επίσης:
O Πέτρος Κουσουλός για την εμπειρία του με τη Γάκα και τον Θεοδωρόπουλο: «Πέρασα και εγώ το κατώφλι της Καρνεάδου»
Από υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια έπασχε ο 15χρονος που κατέληξε στην Καρίτσα – Τι έδειξε η ιατροδικαστική
Φωτιά σε καφετέρια στο Αιγάλεω
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.