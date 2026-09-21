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21.09.2026 20:44

Νάξος: Ενθαρρυντικά νέα για τη 16χρονη που έπεσε από ταράτσα – Κούνησε τα άκρα της, ανταποκρίνεται σε ακουστικά ερεθίσματα

21.09.2026 20:44
nosokomeio_nosileftis_2209_1920-1080_new
credit: Shutterstock

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Σημάδια βελτίωσης παρουσιάζει η κατάσταση της 16χρονης που το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, 16/9, έπεσε από την ταράτσα σπιτιού σε χωριό της Νάξου. Έπειτα από πέντε ημέρες νοσηλείας, η ανήλικη κατάφερε να κινήσει τα άκρα της, εξέλιξη που δημιουργεί συγκρατημένες ελπίδες στην οικογένειά της.

Σύμφωνα με το cycladeslive.gr, η 16χρονη κούνησε τα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών της, ενώ παρουσιάζει σταδιακά ανταπόκριση σε ακουστικά ερεθίσματα. Παράλληλα, οι τοξικολογικές εξετάσεις στις οποίες υπεβλήθη ήταν καθαρές.

Εφόσον η εικόνα της συνεχίσει να βελτιώνεται, οι γιατροί αναμένεται να προχωρήσουν σταδιακά στη μείωση της μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής.

Η αεροδιακομιδή στην Αθήνα και η έρευνα

Υπενθυμίζεται ότι, μετά την πτώση της, η ανήλικη διεκομίσθη αρχικά στο Νοσοκομείο Νάξου και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή σε νοσοκομείο της Αθήνας. Μέχρι στιγμής, παραμένουν άγνωστες οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η πτώση.

Για την υπόθεση είχε συλληφθεί ο άνδρας στο σπίτι του οποίου φέρεται να βρισκόταν η 16χρονη την ημέρα του περιστατικού, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος με αυστηρούς περιοριστικούς όρους έως τη διεξαγωγή της δίκης.

Ο πατέρας της ανήλικης έχει καταθέσει μήνυση σε βάρος του άνδρα, καταγγέλλοντας αρπαγή ανηλίκου. Ο ίδιος απορρίπτει την κατηγορία και δηλώνει αθώος.

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