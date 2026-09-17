Νάξος: Ανήλικη έπεσε από την ταράτσα του σπιτιού της, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην Αθήνα

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Σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νοσοκομείου της Αθήνας νοσηλεύεται 16χρονη που έπεσε από την ταράτσα του σπιτιού της στη Νάξο.

Σύμφωνα με το cyclades24, όλα συνέβησαν το βράδυ της Τετάρτης (16/9). To κορίτσι λίγο αφότου επέστρεψε στο σπίτι του υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε από την ταράτσα.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε χωρίς να έχει τις αισθήσεις της στο Νοσοκομείο Νάξου και από εκεί σε νοσοκομείο της Αθήνας με ελικόπτερο.

Η υγεία της είναι σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση.

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