search
ΠΕΜΠΤΗ 17.09.2026 20:08
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.09.2026 18:10

Νάξος: Ανήλικη έπεσε από την ταράτσα του σπιτιού της, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην Αθήνα

17.09.2026 18:10
ekav_0907_1920-1080_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας νοσοκομείου της Αθήνας νοσηλεύεται 16χρονη που έπεσε από την ταράτσα του σπιτιού της στη Νάξο

Σύμφωνα με το cyclades24, όλα συνέβησαν το βράδυ της Τετάρτης (16/9). To κορίτσι  λίγο αφότου επέστρεψε στο σπίτι του υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε από την ταράτσα

Η ανήλικη μεταφέρθηκε χωρίς να έχει τις αισθήσεις της στο Νοσοκομείο Νάξου και από εκεί σε νοσοκομείο της Αθήνας με ελικόπτερο

Η υγεία της είναι σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση. 

Διαβάστε επίσης

Θάνατος Μαζωνάκη: Η κατάθεση που δίνει «άλλοθι» στον Θεοδωρόπουλο και τον «διαχωρίζει» από τη σύζυγό του – Εξετάζεται αίτημα αποφυλάκισης μόνο για εκείνον

Αυτοκτονία ο θάνατος της 16χρονης στην Κοζάνη, σπεύδουν στο σχολείο ψυχολόγοι

Θάνατος Μαζωνάκη: Έρευνα από την Αρχή για ξέπλυμα μαύρου χρήματος για τους δύο γιατρούς στο Κολωνάκι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gerovasili
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κύκλοι ΣΥΡΙΖΑ: Επίθεση σε Γεροβασίλη, της ζητούν την έδρα – Προειδοποιητικά πυρά και σε Τσίπρα

kalpi-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

MRB: Μονοψήφια η διαφορά ΝΔ-ΕΛΑΣ, στο 18% η «γκρίζα ζώνη» – Οι νέες ισορροπίες μετά τη ΔΕΘ και η εκτίμηση για τις έδρες

Jeffrey-Epstein
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα αγωγή ισχυρίζεται ότι ο Επστάιν κατείχε «υλικό σεξουαλικής κακοποίησης αμέτρητων παιδιών»

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: «Ρινγκ» το ΑΤ Αρκαλοχωρίου – Το άγριο περιστατικό που οδήγησε στη σύλληψη κτηνοτρόφου και αστυνομικού

xirasia evropi 88- new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ρεκόρ ξηρασίας σε 10 ευρωπαϊκές χώρες τον Αύγουστο – Ποια εδάφη χτύπησαν «κόκκινο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
samaras_roussou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δίπλα στον Σαμαρά η Ζωή Ρούσσου

open new
MEDIA

Ο Κωνσταντέλιας, το ΕΣΡ, το OPEN και οι δόσεις για την άδεια λειτουργιάς του

PODCAST MANTA SITE 15.09
PODCASTS

Podcast - Λένα Μαντά: «Ναι! Παίρνω πολύ αγάπη από τους αναγνώστες μου, αλλά όταν κλείνει η πόρτα του σπιτιού μου, μένω εγώ και η θλίψη μου»

parastasi–new
ΘΕΑΤΡΟ

«Μια Κανονική Μέρα»: Σωτήρης Τσαφούλιας και Ευαγγελία Μουμούρη στο θέατρο «Έργον»

MARINAKIS_DORA
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αποστομωτική απάντηση Μαρινάκη στην απρόκλητη επίθεση της Ντόρας: Έχω αποδείξει αν προσέχω, είμαι απέναντι στην ανθρωποφαγία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 17.09.2026 20:08
gerovasili
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κύκλοι ΣΥΡΙΖΑ: Επίθεση σε Γεροβασίλη, της ζητούν την έδρα – Προειδοποιητικά πυρά και σε Τσίπρα

kalpi-123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

MRB: Μονοψήφια η διαφορά ΝΔ-ΕΛΑΣ, στο 18% η «γκρίζα ζώνη» – Οι νέες ισορροπίες μετά τη ΔΕΘ και η εκτίμηση για τις έδρες

Jeffrey-Epstein
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα αγωγή ισχυρίζεται ότι ο Επστάιν κατείχε «υλικό σεξουαλικής κακοποίησης αμέτρητων παιδιών»

1 / 3