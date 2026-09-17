Opinion poll και Pulse: Το ΠΑΣΟΚ παίρνει δημοσκοπική ανάσα, όμως είναι αρκετή για να καταλάβει τη δεύτερη θέση;

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Το ΠΑΣΟΚ ανακτά έδαφος, αλλά η επιστροφή στη δεύτερη θέση παραμένει ζητούμενο. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα από τις δύο δημοσκοπήσεις του Σεπτεμβρίου, της Opinion Poll και της Pulse, σε συνδυασμό με τη μέτρηση της Opinion Poll του Ιουνίου. Η ενίσχυση των ποσοστών του επιτρέπει μεγαλύτερη αισιοδοξία, χωρίς όμως να ανατρέπει την κατάταξη.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, εξακολουθεί να προηγείται καθαρά στον ανταγωνισμό της αντιπολίτευσης.

Η πιο ευνοϊκή εικόνα για το ΠΑΣΟΚ προκύπτει από τη σύγκριση των δύο μετρήσεων της Opinion Poll. Στην εκτίμηση ψήφου ανεβαίνει από το 10,5% του Ιουνίου στο 12,1% του Σεπτεμβρίου, κερδίζοντας 1,6 ποσοστιαίες μονάδες. Στο ίδιο διάστημα, η ΕΛΑΣ μετακινείται από το 15,5% στο 15,9%, με άνοδο 0,4 μονάδας. Συνεπώς, το ΠΑΣΟΚ ενισχύεται περισσότερο και περιορίζει την απόστασή του από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, από τις πέντε μονάδες στις 3,8.

Η μείωση της ψαλίδας κατά 1,2 μονάδες αποτελεί το ουσιαστικότερο στοιχείο της ανάκαμψής του. Το ΠΑΣΟΚ πλησιάζει έναν αντίπαλο που επίσης εμφανίζει άνοδο, αλλά μικρότερη. Η ΕΛΑΣ διατηρεί τη δεύτερη θέση, ενώ η μεταβολή των ποσοστών δεν αρκεί από μόνη της για να τεκμηριώσει μια σταθερή τάση ανατροπής. Το αν το ΠΑΣΟΚ έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τη σημερινή εικόνα και αν η ΕΛΑΣ έχει πλέον αγγίξει δημοσκοπικά ένα ανώτατο όριο θα φανεί στις μετρήσεις των επόμενων μηνών και κυρίως από το αν η ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ αποκτήσει διάρκεια και μεγαλύτερη έκταση.

Αντίστοιχη κατεύθυνση καταγράφεται στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων της Opinion Poll. Το ΠΑΣΟΚ αυξάνει το ποσοστό του από 8,8% σε 10,1%, ενώ η ΕΛΑΣ από 13% σε 13,2%. Η μεταξύ τους διαφορά περιορίζεται έτσι από 4,2 σε 3,1 μονάδες. Και στους δύο δείκτες, επομένως, παρατηρείται σύγκλιση, χωρίς αλλαγή στη σειρά κατάταξης.

Η υπεροχή Τσίπρα στους δείκτες προσωπικής εμπιστοσύνης

Η Pulse προσθέτει μια πιο συγκρατημένη διάσταση στην εικόνα. Μετρά το ΠΑΣΟΚ στο 12%, σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με την Opinion Poll, αλλά τοποθετεί την ΕΛΑΣ υψηλότερα, στο 17%.

Η απόσταση διαμορφώνεται, συνεπώς, στις πέντε μονάδες. Οι δύο πρόσφατες έρευνες συμφωνούν ουσιαστικά ως προς τη δύναμη του ΠΑΣΟΚ, αποκλίνουν όμως στην αποτύπωση της επιρροής του κόμματος Τσίπρα. Το περιθώριο που καλείται να καλύψει η Χαριλάου Τρικούπη παραμένει σημαντικό, ωστόσο και οι δύο μετρήσεις δίνουν τη δυνατότητα στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ να εργαστούν με μεγαλύτερη αισιοδοξία το επόμενο διάστημα.

Παράλληλα, η άνοδος του ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση της Opinion Poll συνδέεται με μια ευρύτερη αναδιάταξη. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία υποχωρεί από το 12,6% στο 4,8%, χάνοντας 7,8 μονάδες. Η μεταβολή αυτή αλλάζει αισθητά τον συσχετισμό, αλλά δεν αποδεικνύει προς τα πού κατευθύνθηκαν οι ψηφοφόροι της.

Το δυσκολότερο εμπόδιο για τον Νίκο Ανδρουλάκη εντοπίζεται στους δείκτες προσωπικής εμπιστοσύνης. Στην Pulse, ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει 17% στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, έναντι 8% του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, οι προτάσεις Τσίπρα επιλέγονται από το 19%, έναντι 11% για εκείνες του Ανδρουλάκη. Αντίστοιχα, στην Opinion Poll, όσον αφορά την υλοποίηση των οικονομικών προγραμματικών δηλώσεων, ο πρώην πρωθυπουργός συγκεντρώνει εμπιστοσύνη 15%, έναντι 10% του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ.

Υπάρχει, πάντως, και ένα εύρημα που προσφέρει περιθώριο πολιτικής αξιοποίησης στην πλευρά Ανδρουλάκη. Το σχέδιό του στη ΔΕΘ ικανοποιεί «πολύ» ή «αρκετά» το 16,4% στην Opinion Poll, έναντι 15,9% για το σχέδιο Τσίπρα. Αυτή η μικρή αριθμητική υπεροχή δεν ισοδυναμεί με εκλογικό προβάδισμα, δείχνει όμως ότι η αξιολόγηση των προτάσεων δεν ταυτίζεται απολύτως με την κομματική προτίμηση. Παραμένει ζητούμενο η μετατροπή της όποιας θετικής ανταπόκρισης σε ευρύτερη εμπιστοσύνη και τελικά σε ψήφο.

Για το ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, το κρίσιμο στοίχημα είναι να αυξήσει την απήχησή του πέρα από το σημερινό επίπεδο του 12% και ο Νίκος Ανδρουλάκης να ενισχύσει την πρωθυπουργησιμότητά του. Για την ΕΛΑΣ, αντίστοιχα, η διατήρηση της δεύτερης θέσης προσφέρει ένα σαφές πλεονέκτημα, αλλά η μικρή μεταβολή των ποσοστών της αφήνει ανοιχτό το πεδίο του ανταγωνισμού.

Η δημοσκοπική ανάσα είναι ορατή, αλλά προς το παρόν παραμένει ανεπαρκής για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης. Το ΠΑΣΟΚ κερδίζει έδαφος και μειώνει τις αποστάσεις, ενώ η ΕΛΑΣ διατηρεί τόσο το εκλογικό προβάδισμα όσο και τους ισχυρότερους δείκτες για τον επικεφαλής της, Αλέξη Τσίπρα. Με την ακρίβεια να απασχολεί το 62,4% στην Opinion Poll και την απάντηση «κανένας» να υπερισχύει σε κρίσιμα ερωτήματα οικονομικής εμπιστοσύνης, υπάρχει ακόμη σημαντικός χώρος πολιτικής διεκδίκησης.

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