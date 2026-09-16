Opinion Poll: Πενιχρά κέρδη για ΝΔ-ΕΛΑΣ, άλμα το ΠΑΣΟΚ, ελεύθερη πτώση Καρυστιανού μετά τη ΔΕΘ – Πώς κατανέμονται οι έδρες

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Την επίδραση των πολιτικών εξελίξεων του τελευταίου διαστήματος, αλλά και την εικόνα που διαμορφώθηκε στην κοινή γνώμη από τις παρεμβάσεις των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ αποτυπώνει η έρευνα της OPINION POLL για το ACTION 24, τρεισήμισι μήνες μετά την προηγούμενη, της 1ης Ιουνίου. Παράλληλα, αναδεικνύει τις προτεραιότητες και τις αγωνίες των πολιτών, με την ακρίβεια και τον πληθωρισμό να παραμένουν στην πρώτη θέση μεταξύ των προβλημάτων που απασχολούν τη χώρα.

Η έρευνα καταγράφει προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας στην εκτίμηση ψήφου, ενώ παράλληλα αποτυπώνει μεταβολές στα ποσοστά των υπόλοιπων κομμάτων και σημαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τη μέτρηση του Ιουνίου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μεταβολή στην εκλογική επιρροή της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, καθώς και η εικόνα που διαμορφώνεται ως προς τον αριθμό των κομμάτων που θα μπορούσαν να εκπροσωπηθούν στη Βουλή.

Ταυτόχρονα, η έρευνα καταγράφει αυξημένη αναποφασιστικότητα, ενώ η παράσταση νίκης παρουσιάζει σαφή διαφοροποίηση από την πρόθεση ψήφου, στοιχείο που αποτυπώνει τη διαφορετική διάσταση μεταξύ της κομματικής επιλογής και της αντίληψης των πολιτών για την πολιτική δυναμική.

Στην εκτίμηση ψήφου, με πολυπαραγοντική κατανομή των αναποφάσιστων, η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 31% (30,5% τον Ιούνιο), η ΕΛΑΣ στο 15,9% (15,5%) και το ΠΑΣΟΚ στο 12,1%, από 10,5%.

Το ΚΚΕ βρίσκεται στο 6,8% (6,5%), η Ελληνική Λύση στο 7,3% (5,9%), η Πλεύση Ελευθερίας στο 5,4% (5%), η Ελπίδα για τη Δημοκρατία στο 4,8% (12,6%), η Φωνή Λογικής στο 3,3% (1,7%), το ΜέΡΑ25 στο 2,5% (1,5%), ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,8% (1,7%), η Νίκη στο 1,1% (1,4%), οι Σπαρτιάτες στο 1,3% (0,7%), η Νέα Αριστερά στο 0,5% (0,5%), οι Δημοκράτες στο 1,3% (0,7%) και το άλλο κόμμα στο 4,8%.

Επομένως, η Ν.Δ. παρουσιάζει σημαντικό προβάδισμα 15,1% από τη δεύτερη ΕΛΑΣ, η οποία με τη σειρά της προηγείται με διαφορά 3,8% του τρίτου ΠΑΣΟΚ.

Ιδιαίτερο σημείο αποτελεί η ραγδαία και μεγάλη πτώση της ΕΛΠΙΔΑΣ κατά 7,8%, χάνοντας το 61,9% των δυνάμεων που κατέγραψε μετά την ίδρυσή της, μέσα σε τρεισήμισι μόλις μήνες.

Με βάση αυτή την εκτίμηση ψήφου, όσον αφορά στις έδρες που παίρνουν τα κόμματα, η κατάσταση καταγράφεται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία: 126 έδρες

126 έδρες ΕΛΑΣ: 49 έδρες

49 έδρες ΠΑΣΟΚ: 38 έδρες

38 έδρες ΚΚΕ: 21 έδρες

21 έδρες Ελληνική Λύση: 24 έδρες

24 έδρες Πλεύση Ελευθερίας: 17 έδρες

17 έδρες Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 15 έδρες

15 έδρες Φωνή Λογικής: 10 έδρες

Προκύπτει, δηλαδή, οκτακομματική Βουλή.

Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,7%, η ΕΛΑΣ 13,2% και το ΠΑΣΟΚ 10,1%.

Ακολουθούν:

Ελληνική Λύση: 6,1%

6,1% ΚΚΕ: 5,7%

5,7% Πλεύση Ελευθερίας: 4,5%

4,5% Ελπίδα για τη Δημοκρατία: 4%

4% Φωνή Λογικής: 2,7%

2,7% ΜέΡΑ25: 2,1%

2,1% ΣΥΡΙΖΑ: 1,5%

1,5% Σπαρτιάτες: 1,1%

1,1% Νίκη: 0,9%

0,9% Δημοκράτες: 1,1%

1,1% Νέα Αριστερά: 0,4%

0,4% Άλλο κόμμα: 4%

Οι αναποφάσιστοι επί των εγκύρων ανέρχονται στο 16,9%, σημειώνοντας αύξηση.

Στην παράσταση νίκης, η Ν.Δ. προηγείται με 56,1% και ακολουθούν η ΕΛΑΣ με 9,5%, το ΠΑΣΟΚ με 5% κ.λπ.

Τα κριτήρια για την τελική επιλογή ψήφου

Σε ό,τι αφορά την τελική επιλογή ψήφου, πρώτο κριτήριο είναι η εγγύηση ανόδου του βιοτικού επιπέδου, με 39%.

Ακολουθούν:

η ανάγκη για αλλαγή με 29,2%,

με 29,2%, η ανάγκη σταθερότητας λόγω διεθνών αναταράξεων με 27,5%,

με 27,5%, η ανάγκη μεταρρυθμίσεων στο Πολιτικό Σύστημα και το Κράτος Δικαίου με 22,2%.

Το πρόσωπο του αρχηγού και υποψήφιου Πρωθυπουργού συγκεντρώνει 14,5%, η ιδεολογική τοποθέτηση 12,1% και η διαχρονική πολιτική ταύτιση με το κόμμα 3,8%.

Το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας

Στο ερώτημα για το σημαντικότερο πρόβλημα που απασχολεί τη χώρα, πρώτη αναφέρεται η ακρίβεια και ο πληθωρισμός με 62,4%.

Σημειώνεται ότι παρατηρείται μεγάλη αύξηση της επιλογής της ακρίβειας, η οποία τον Ιούνιο εμφανιζόταν με 55%.

Ακολουθούν:

Η οικονομία και η ανάπτυξη: 29,5%

29,5% Οι τιμές και το κόστος ενέργειας: 19,4%

19,4% Τα εθνικά θέματα και τα ελληνοτουρκικά: 12,8%

12,8% Η κατάσταση στο ΕΣΥ: 12,8%

12,8% Η διαφθορά: 12,4%

12,4% Η απονομή δικαιοσύνης και το κράτος δικαίου: 12,2%

12,2% Η στεγαστική κρίση και το ύψος των ενοικίων: 11%

11% Η κατάσταση στην Παιδεία: 10,7%

Η αξιολόγηση του σχεδίου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Σχετικά με το σχέδιο που παρουσίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Δ.Ε.Θ. για το μέλλον της χώρας και τα οικονομικά μέτρα, το 11,3% δηλώνει ότι ικανοποιήθηκε «πολύ», το 18,3% «αρκετά» — άρα το πολύ + αρκετά αθροίζει 29,6%.

Το 19% δηλώνει ότι ικανοποιήθηκε «λίγο» και το 45,6% «καθόλου». Το 5,7% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Ανάμεσα στα συγκεκριμένα μέτρα που ανακοινώθηκαν, υψηλότερα ποσοστά «πολύ» ικανοποιημένων καταγράφονται για:

τον μηδενισμό φόρου για τις τρίτεκνες οικογένειες από 1/1/2027 για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ , με 42,8% (πολύ + αρκετά) ,

, με , την αύξηση του κατώτατου μισθού πάνω από τα 950 ευρώ από την 1η Απριλίου 2027 , με 39,1% ,

, με , την αύξηση στα 400 ευρώ του ετήσιου επιδόματος συνταξιούχων, με 38,6%.

Ακολουθούν:

ο μηδενισμός φόρου εισοδήματος έως 20.000 ευρώ για τους αγρότες , με 38,1%,

, με 38,1%, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τις επιχειρήσεις , με 38,1%,

, με 38,1%, η θέσπιση «Κουμπαρά για τη νέα γενιά» , με 32,9%,

, με 32,9%, το επίδομα Χριστουγέννων των 500 ευρώ για τους δημόσιους υπαλλήλους , με 32,7%,

, με 32,7%, η αλλαγή στα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών, με 30,9%.

Πάντως, είναι σημαντικό ότι στο ερώτημα εάν η κυβέρνηση προσπαθεί, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών περιθωρίων, να βελτιώσει τα εισοδήματα και το βιοτικό επίπεδο των πολιτών, το 38,3% απαντά «ναι» ή «μάλλον ναι», ενώ το 59,6% απαντά «μάλλον όχι» ή «όχι».

Το 2,1% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Μπορεί η πλειοψηφία να έχει αρνητική στάση, όμως το γεγονός ότι ένα 38,3% δέχεται ότι η Κυβέρνηση προσπαθεί να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο δεν θεωρείται και μικρό ποσοστό, πολύ περισσότερο αν κάποιος αναλογιστεί την οξύτητα του φαινομένου.

Η αξιολόγηση των σχεδίων Τσίπρα και Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ

Σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα και τις προτάσεις τους, η έρευνα καταγράφει και την αξιολόγηση των σχεδίων που παρουσίασαν στη Δ.Ε.Θ. ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς και τα μέτρα που οι ερωτώμενοι θεωρούν σημαντικότερα από τις προτάσεις τους.

Το σχέδιο του Νίκου Ανδρουλάκη

Για τον Νίκο Ανδρουλάκη, το 3,1% δηλώνει ότι ικανοποιήθηκε «πολύ», το 13,3% «αρκετά» — άθροισμα πολύ και αρκετά 16,4% — το 25,5% «λίγο» και το 37,7% «καθόλου», ενώ 20,5% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Ν. Ανδρουλάκης, πιο σημαντικά θεωρούνται:

ο 13ος μισθός και η 13η σύνταξη , με 14,6% στην κοινή γνώμη,

, με 14,6% στην κοινή γνώμη, η μείωση Φ.Π.Α. σε βασικά είδη διατροφής και υγιεινής , με 11,2%,

, με 11,2%, οι προτάσεις για το δημόσιο χρέος και την προστασία πρώτης κατοικίας , όπως και

, όπως και οι προτάσεις για το στεγαστικό, με 3,4% και για τα δύο κ.λπ.

Το σχέδιο του Αλέξη Τσίπρα

Για τον Αλέξη Τσίπρα, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι:

Πολύ: 4,6%

4,6% Αρκετά: 11,3%

11,3% Πολύ + αρκετά: 15,9%

15,9% Λίγο: 18%

18% Καθόλου: 49,1%

49,1% Δεν γνωρίζει/δεν απαντά: 16,9%

Αντίστοιχα, ως πιο σημαντικά μέτρα που ανακοίνωσε ο Α. Τσίπρας εμφανίζονται:

η μείωση του Φ.Π.Α. , με 11,4%,

, με 11,4%, η πατριωτική εισφορά 1% επί του ισχυρότερου 1% των Ελλήνων , με 4,8%,

, με 4,8%, η δωρεάν μετακίνηση με τις αστικές συγκοινωνίες , με 4,4%,

, με 4,4%, η αύξηση των μισθών των εκπαιδευτικών , με 3,4%,

, με 3,4%, η κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων , με 3%,

, με 3%, κ.λπ.

Ποιον εμπιστεύονται για την υλοποίηση των οικονομικών δεσμεύσεων

Στην ερώτηση για το ποιον εμπιστεύονται περισσότερο να υλοποιήσει τις προγραμματικές του δηλώσεις για την οικονομία και τις δεσμεύσεις για παροχές, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 31,5%, ο Αλέξης Τσίπρας 15%, ο Νίκος Ανδρουλάκης 10%, άλλος 4,7%, ενώ το 35,1% απαντά «κανένας» και το 3,6% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Αξιολόγηση της έως τώρα θητείας της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Στην αξιολόγηση της έως τώρα θητείας της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ανεξάρτητα από την κομματική προτίμηση, το 13,3% την αξιολογεί θετικά και το 19,4% μάλλον θετικά.

Αυτό μας δίνει ένα άθροισμα 32,7%, ενώ τον Ιούνιο ήταν 30,9%.

Ταυτόχρονα, το 18,3% την αξιολογεί μάλλον αρνητικά και το 46,4% αρνητικά, ενώ το 2,6% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Εμπιστοσύνη των πολιτών στη διαχείριση βασικών πολιτικών πεδίων

Εξωτερική πολιτική και άμυνα

Στο ερώτημα για το ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο για τη διαχείριση της εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 37,2%, ο Αλέξης Τσίπρας 12,2% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 7,2%.

Το 32% απαντά «κανέναν», ενώ 6,2% επιλέγει άλλον και 5,1% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Οικονομία και ανάπτυξη

Για τη διαχείριση της οικονομίας και της ανάπτυξης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 29,1%, ο Αλέξης Τσίπρας 14,4% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 9,6%.

Το 35,6% δεν εμπιστεύεται κανέναν, ενώ 6,8% επιλέγει άλλον και 4,5% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Ενίσχυση του κοινωνικού κράτους

Για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 25,1%, ο Αλέξης Τσίπρας 17,7% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 12,2%.

Το 34,5% απαντά «κανέναν», το 6,6% επιλέγει άλλον και το 3,9% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Καταλληλότερος για Πρωθυπουργός

Στην αυθόρμητη απάντηση για το ποιον θεωρούν καταλληλότερο για Πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 27,9%, ο Αλέξης Τσίπρας 13,9% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 7,4%.

Το 24,9% δηλώνει «κανέναν από αυτούς», ενώ ακολουθούν η Μαρία Καρυστιανού με 5%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 4,3% και ο Κυριάκος Βελόπουλος με 5%.

Σε σχέση με τις προηγούμενες μετρήσεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στο 27,9%, έναντι 29% τον Ιούνιο.

Ο Αλέξης Τσίπρας καταγράφεται στο 13,9%, από 13,2% τον Ιούνιο, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης στο 7,4%, από 4,8%.

Το ποσοστό όσων απαντούν «κανένας» αυξάνεται από 21,6% σε 24,9%.

Η δυνητική ψήφος για το κόμμα Σαμαρά

Η δυνητική ψήφος για το κόμμα Σαμαρά εμφανίζεται αθροιστικά στο 11,5% — πολύ 3,6%, αρκετά 7,9% — ενώ λίγο πιθανό να ψήφιζαν το κόμμα εμφανίζεται ένα 13% και καθόλου πιθανό το 73,2%.

Τον Ιούνιο το άθροισμα πολύ και αρκετά ήταν 11,7%.

Παρατηρείται, δηλαδή, μια παγιωμένη εικόνα.

Οι λόγοι ίδρυσης νέου κόμματος από τον Σαμαρά

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις στο ερώτημα τι πιστεύουν οι πολίτες για τους λόγους που ο Α. Σαμαράς προχωράει στην ίδρυση νέου κόμματος.

Το 40,6% πιστεύει ότι αυτό συμβαίνει λόγω προσωπικών λόγων που αφορούν στη σχέση του με τον Κ. Μητσοτάκη.

Το 27% θεωρεί ότι οφείλεται σε συνολική διαφωνία με την πολιτική που ακολουθεί η Κυβέρνηση, το 11,5% λόγω ιδεολογικών λόγων, το 5,2% λόγω διαφωνίας με την εξωτερική πολιτική της Κυβέρνησης κ.λπ.

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